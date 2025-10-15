POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

RIPOTIA E SE ALII TALAVOU LONA TAMA I LEOLEO

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o lo’o ta’ua ai le valaau atu o se alii talavou mai i Iliili, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, i le taeao o le aso 28 o Aukuso, 2025, ma ripotia ai lona tama, o lo’o faafefeina lona tina, i se naifi.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa fa’ailoa iai e le alii talavou ma lona tina, le iai o le na molia, i totonu o le fale. Sa valaau atu iai leoleo, i le na molia, e sau i fafo. Ma ina ua ulufafo mai le na molia, sa faapea loa ona ave faapagotaina o ia e leoleo ma aveina atu i le ofisa a leoleo mo le fa’aauauina o su’esu’ega.

E tusa ma le faamatalaga a le alii talavou, na tu’ua e lona tama ia le latou fale, i aso e tolu. Ma na fa’ato’a toe fo’i atu i le aso lea na tupu ai le faalavelave, ma amata ona ‘e’e ma palauvale. Ma sa tago foi lona tama i se taga pepa i’ila o iai ni mea’ai (snacks) ma ave ma lana uo ma momoliina atu o ia i le fale.

Sa ta’ua e le alii talavou, ia lona alu i le fale faigaluega a lona tina, i leisi itu auala o le latou fale ma ta’u iai le me aua tupu. Na o la toe fo’i mai ma lona tina, ma sa fesiligia le tama i aso e tolu lea na ia tu’ua ai le latou aiga.

Ae sa ‘e’e ma palauvale mai le tama (le na molia), i le tina ma ia tago u’u mai se naifi ma fa’alala atu i le tina ma fesili atu iai, po o le a le mea e mana’o iai.

O iina na ‘a’apa atu ai loa le alii talavou, i le telefoni, ma valaau loa leoleo mo se fesoasoani.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le tina, sa ia fa’amaonia ia le faamatalaga a lona alo. Ma sa ta’ua e le tina, ia lona taumafai e tuli ‘ese lona to’alua, ae sa fa’aauau ona ‘e’e ma palauvale atu lona to’alua (le na molia) ia te ia (tina). Ma i’u ai ina tago le na molia, i se naifi ma fa’alala atu i le tina ma le atalii.

Na fa’ailoa atu e le tina, i leoleo, ia lona le saogalemu ona e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se tulaga faapea. Ma na laki, ona sa vave valaau lona alo, i leoleo mo se fesoasoani.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le na molia, i le ofisa a leoleo, sa ia ta’ua e faapea, na manava atu i le fale, ma ia tago ave ni masi se tolu, mo lana uo. Ae alu lona atalii ma ta’u i lona tina, lea na alu atu ai le tina ma amata ona ‘e’e atu ia te ia. Sa te’ena e le na molia, ia faamatalaga e faapea sa ia ‘e’e ma palauvale, pe sa tago fo’i i se naifi ma fa’afefe ai lona to’alua. Ma na ia ta’ua e faapea, e na te le iloa pe aisea ua faia ai e lona to’alua ma lona atalii nei faamatalaga, e faapea, sa ia fa’alala atu ia se naifi ma ‘e’e ma palauvale.

E lua moliaga na faia faasaga i le na molia, sa aofia ai le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti faapea ma le moliaga o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu.

O nei moliaga, o ni vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o ni sala tupe e ta’i $300; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

MOLIA I LONA TATA’EINA O FAITOTO’A TIOATA A LANA UO TAMAITAI

O le aoauli o le aso 27 o Aukuso, na vala’au atu ai se tamaloa i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ina ua tu’i e le uo tama a lona afafine ia le faitoto’a tioata o le latou fale, ma nutilili’i ai. I le fa’agasologa o su’esu’ega a leoleo, na fa’amautu ai le aofaiga, e mafai ona toe fa’aleleia ai le faitoto’a, e $300.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le na molia i lenei fa’alavelave, o se alii Fiti, e suafa ia Schcymindaran Naidu.

Ina ua taunu’u leoleo i Mapusaga, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa molimauina le tutu faatasi mai o le na molia ma le afafine o le tamaloa na valaau i leoleo, ma o lo’o saisai le lima a le na molia, i se ieie, ina ua manu’a i lona tu’iina o le faitoto’a.

Na tu’uina e leoleo ia Schcymindaran i totonu o le ta’avale a leoleo ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo i Tafuna, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

Ae sa faatalanoaina ia le tamaloa na valaau atu i le ofisa a leoleo ma sa fa’ailoa mai e le tamaloa i leoleo, o le alii na faatupuina le faalavelave, o le uo tama a lona afafine, ae ona o ni faafitauli sa tutupu mai i lo la va i taimi ua tuanai, sa ia (tamaloa) faasaina ai le na molia, mai lona fanua ma le latou fale.

Sa ta’ua e le tamaloa na valaau i leoleo, o le fanua lea e latou te nonofo ai, o le fanua a le matai o le latou aiga, ma ua mae’a ona fa’atonuina i latou e le latou matai, ua le toe faatagaina ia Schcymindarani, i le fanua.

Ae o le 4:00 i le aoauli, na alu atu ai Schcymindaran ma talanoa ma lona afafine i fafo o le fale. Ona o le alii e gugu ma tutuli, sa ia (tamaloa) savali atu ai ma fai iai ana taga, e alu ‘ese ma le fanua, ae toe saini mai Schcymindaran, ma fa’amata’u mai o ia i le sauaina o ia.

Ma sa ta’ua e le tamaloa, ia le savali atu o Schcymindaran ma tu’i le latou faitoto’a pito i luma ma nutilili’i ai le tioata. O iina na fa’afeso’ota’i ai loa e le tamaloa ia leoleo.

Ina ua taunu’u leoleo ma Schcymindaran, i le ofisa a leoleo i Tafuna, na muamua ona togafitia ona manu’a e le vaega a le EMS.

O lo’o ta’ua foi i fa’amaumauga a le faamasinoga, le iai o nisi mataupu tau i solitulafono, na a’afia ai Schcymindaran ma sa su’esu’eina foi o ia, ona o ni tu’ua’iga i le gaoi.

O moliaga na faia e faasaga ia Schcymindaran, na aofia ai:

Faitauga 1: Solivale o fanua e aunoa ma se fa’atagana – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faaleagaina o meatotino i lona tulaga e lua – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e o’o atu i le $300; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe na faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, le na molia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.