POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TU’UA’IA E SE TAMAITAI IA LONA TUAGANE I LE GAOIA O LONA FALE MA LE FALE A LE LA ‘AUNTY’

O le po o Iuni 29, 2025, na valaau atu ai se tamaitai i le Ofisa a leoleo ma ni molimau, e fa’amaonia ai le osofa’ia e lona tuagane, o Ta’ai Taufete’e, ia lona fale.

E tusa ai ma faamatalaga i fa’amaumauga a le faamasinoga, sa ta’ua e le tamaitai, le oso atu o lona tuagane, i le fa’amalama o lona umukuka.

Na faapea ona agai atu leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, lea na fa’atalitali mai ai le tamaitai na vala’au mai i le ofisa a leoleo, ma ni molimau se to’atolu.

O nei molimau, e aofia ai se tausoga a le tamaitai na valaau i leoleo ma sona ‘niece’ ma sa o la lafoina atu i le tamaitai na valaau i leoleo, ia se ata vitio o le osofaiga a le tuagane na faia, lea na mafua ai ona ia (tamaitai na a’afia) vala’au i le ofisa a leoleo.

Na faamatalaina e le molimau muamua e faapea, na alu i le fale (lea na osofa’ia) i le aoauli, e siaki le fale, ae ona masalomia ai le ulufale fa’amalosi o se tagata i totonu o le fale. Ae sa ta’ua e le molimau lona lua, na ia va’aia ni tulaga vae i luga o le tanoa fulu ipu. Sa fa’ailoa atu e le molimau muamua, sa o la toe lokaina uma faitotoa o le fale, ae o le fo’i atu i le latou aiga.

Sa faamatala e le molimau lona lua, na o atu ma lona tina (molimau numera tasi) e siaki le fale i lea aoauli. Ae ina ua o la o atu i totonu o le fale, sa ia va’aia le tu’u fa’a’autafa o ipu, ae o lo’o mailoga ni vae i luga o le fa’atanoa fufulu ipu ma ia ta’uina atu ai i lona tina.

Ae o le 6:00-7:00 i le afiafi, sa fa’afeso’ota’i atu ai o ia e le molimau lona tolu, ma ta’u atu le osofa’ia e Ta’ai o le fale a lona ‘Aunt’ ma lafo atu ai ma ni ata vitio o le osofa’iga. Ma ina ua o latou o atu e siaki le fale, sa o latou maitauina ai le leai o se masini e salu ai laula’au.

Sa faamatala e le molimau lona tolu i leoleo, ia lona lagonaina o se tagata o savalivali i fafo o le fale a lona tuaoi, a’o faia le latou lotu afiafi. Ma na savali atu i le faamalama ma tilotilo atu i fafo, ma ona va’aia ai le oso o Ta’ai i totonu o le fale. Na ta’ua e le molimau #3, ia le fa’aaogaina e Taai o se apefa’i, e pe’a ai i luga o le faamalama o le umukuka, ma ulufale ai i totonu o le fale, ma e pe a ma le 30 minute, na iai le na molia, i totonu o le fale a lona tuafafine (le na a’afia).

O iina na fa’afeso’ota’i atu ai loa le molimau #3 i le molimau #1, ma faamatala iai le faalavelave ua tupu.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoaina e leoleo ia molimau #1 ma le #2, sa agai atu loa i le fale o le aiga a Ta’ai, ma maua atu ai o ia, ma o latou aumaia loa o ia i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

E tusa ai ma le faamatalaga a Taai (le na molia), ina ua faatalanoaina o ia e leoleo, o le mafuaaga na alu ai i totonu o le fale, ona ua pogisa le fale, ma sa alu i totonu e ki moli. Ma sa ia ta’ua lona oso atu i le faamalama a le umukuka. Ae peitai, na ta’ua e Ta’ai (le na molia), le valaau atu o lona tuafafine, ma faatonu o ia, e alu ‘ese ma le fale.

O le aso lea na ave faapagota ai loa Ta’ai ma lokaina i totonu o le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga.

O ona moliaga, na aofia ai le Faomea i lona tulaga – o se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosal ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua. Faapea ma le moliaga o le Gaoi – o se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $5,000 ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

Ma le moliaga lona tolu, o le solivale o fanua a isi, e aunoa ma se fa’atagana – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lau.

E $5,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina mai ai i tua, le na molia, e faatalitali ai lona faamasinoga.

MOLIA SE TAMALOA I LE FAATUPU VEVESI INA UA VA’AIA E SE TASI LE LA FUSUAGA I TOTONU O LE TAAVALE

O le taeao o le aso muamua o Iulai, 2025, na vala’au atu ai se tagata i le Ofisa a Leoleo e ripoti iai se fusuaga a se ulu o lo’o faia i totonu o le la taavale, i tafatafa o se falesa i Iliili. Ma sa ta’ua e le na valaau atu i le ofisa a leoleo, o lo’o ia mulimuli atu i le taavale a le ulugalii.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia, aua le puipuiga o le fanau iti ma le tina na a’afia.]

Sa agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma maua atu ai le taavale, o lo’o agai atu i le itu i Sasae ma ua latalata i se fale ta lavalava i Iliili, ma fa’atu ai loa iina le taavale. Sa oso mai i fafo se tamaloa (lea na molia) mai i le itu e nofo ai le pasese ma savali atu i leoleo, ae o lo’o tagi ma ‘e’e, o ia ua fia pule i lona ola.

Na faapea ona aveina le tamaloa e leoleo i le ofisa a leoleo mo le fa’aauauina o a latou suesuega.

Sa molimauina e leoleo ia le tina (po o le to’alua a le na molia) o lo’o nofo i totonu o le taavale, ma tagi ma si’i sona alo e 3 tausaga, a’o iai i totonu o le nofoa mo pepe, ia lona alo e 2 masina.

Na va’aia foi e leoleo le ta’e o le faamalama i le itu o le pasese ma sa fautuaina e leoleo ia le tina, ina ia agai atu i le ofisa a leoleo. O iina na siaki ai e le EMS ia le tina ma le fanau, e fa’amautuina e le o manunu’a.

Sa faamatalaina e le tina na a’afia i leoleo, na amata mai le faafitauli i le aso Sa, Iuni 29, 2025 ina ua saeia uma e le na molia, ia ona (tina na a’afia) lavalava. Ae o lea aso, a’o agai atu le tina i le falemai, sa mana’o le na molia, e la te o, ina ia alu atu ai e siaki ana (le na molia) talo o lo’o i le maketi i Futiga.

A’o la iai i totonu o le taavale, sa taumafai le na molia, e talanoa atu i le tina na a’afia, ae ua le tautala le tina, ona o le tulaga na faia e le na molia, i lavalava a le tina na a’afia. Ae sa toe afe i tua le la taavale i tafatafa o le falesa i Iliili, ina ia mafai ona o la talanoa, ma o la malilie ai e toe fo’i i le fale.

Ae peitai, ina ua tu’ua e le la taavale ia le falesa ma agai mai i le alatele, sa tu le taavale o le to’alua muamua a le tina na a’afia, ma tu’u atu le avanoa i le ulugalii. Ae sa ita ai le na molia ma tu’ua’ia le tina na a’afia, i le le faamaoni, i lo la va ma o le mafua’aga lea sa mana’o ai le tina na a’afia, e sau na’o na ia.

Ona o le ‘e’e ma faamatalaga o lo’o lafo atu e lona to’alua (le na molia) ia te ia, sa le mafai ai e le tina ona ave fa’alelei le ta’avale ma ia toe afe ai i tua i tafatafa o le falesa. Ma sa faapea atu le tina na a’afia i le na molia, o lona to’alua muamua ua mae’a ona o la tete’a, ma e toatolu lana fanau, ma e le o iai se la fesootaiga. Ae peitai, sa u’u mai e le na molia ia se moli uila ma amata ona sasa ai le faamalama o le taavale, a’o iai le la fanau iti i totonu o le taavale.

Na taumafai le tina na a’afia e taofiofi le na molia, ae peitai, na atili ai ona ia sasaina le fa’amalama o le taavale, ma i’u ai lava ina malepe le moli uila. Ae o le taimi atoa, o lo’o ‘e’e atu le na molia, i le tina na a’afia ma faatonu e alu i le ofisa a leoleo. Ma o le mafua’aga na sa o ese ai loa ma le falesa, ina ia agai atu i le ofisa a leoleo.

Sa musu le na molia, e fai sana faamatalaga, i le ofisa a leoleo ma aveina ai loa o ia ma loka i le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga.

I le faamatalaga a le alii na ripotia mai le mataupu i le ofisa a leole, sa ia ta’ua ai lona tu’ua o le faleoloa na fai ai sana faatauga, ae ona fa’alogoina le ‘e’e a le na molia. Ma na ia va’aia le ‘e’e o lea alii i totonu ole taavale, a’o tu le taavale i luga o le auala. Ma sa ia va’aia le misa o le ulugalii na i totonu o le taavale.

Na molia le to’alua a le tina na a’afia, i le moliaga o le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o moliaga, uma e lua.

E $500 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, e faatalitali ai lona faamasinoga.