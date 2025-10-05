Poloaiga Fa’alauaitele mo le fa’amanatuga o le 30 tausaga o le polokalama mo le Tausiga o Alo ma Fanau

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I se poloa’iga fa’alaua’itele na sainia e le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula, ia Setema 29, 2025, ua aloaia ai le fa’amanatuina o le 30 tausaga o le tautua a le Polokalama mo le Tausiga o Alo ma Fanau i Amerika Samoa.

Ma ua ta’ua ai i lea poloa’iga fa’alauaitele, e faapea, “E leai se matafaioi a matua e sili atu nai lo le tausiga o le fanau, o meaalofa taua mai le Atua, ua tu’uina mai ina ia tatou tausi faapelepele ma puipui ia i latou.

“O le faitau aofa’i, ua ta’i miliona aiga i Amerika ma ona Teritori o lo’o fa’atauaina le tausiga o alo ma fanau. Ona o le fa’atupula’ia o fuainumera o aiga e ta’ito’atasi matua ato am le toatele o aiga, o lo’o mana’omia ona tau faigaluega uma matua e to’alua, ma o lo’o to’atele pea aiga ma matua, o lo’o mana’omia le fesoasaoni mo le tausiga o le fanau,” o lea ua poloa’iina ai e le Afioga i le Kovana, le amata mai ia Oketopa 1, 2025 s’eia o’o atu ia Setema 30, 2026, o le a fa’amanatuina ai le 30 tausaga o le Tautua o le Polokalama mo le Tausiga o Alo ma Fanau i Amerika Samoa.

O lo’o ta’ua foi i le poloa’iga fa’alauaitele e faapea, “O i latou o lo’o gafa ma le nofoaga, tausi (child care), matua, o le malo, o pisinisi, o fa’alapotopotoga, atoa ma sui ‘ese’ese o si o tatou atunu’u o lo’o fa’amoemoe iai ina ia sili ona lelei le tausiga o le fanau, aemaise fo’i ia avanoa ma taugofie ina ia mafai ona ‘auai ai so’o se aiga o lo’o mana’omia.”

Ma o le alagatupe lea e sau mai i le Malo Tele, mo le tausiga ma le atina’eina o fanau iti (Child Care and Development Fund), ua ta’ua i le Poloa’iga Fa’alaua’itele, e “sapasapaia le ola tuputupu a’e o le fanau, atoa ma le manuia o le tamaoaiga o latou aiga, e ala lea i le fesoasoani i matua mo le totogiina o le tausiga o le fanau, ina ia mafai ona faigaluega matua.”

E le gata i lea, o lea alagatupe, e “fesoasoani..ina ia mafai ona ‘auai atu matua, i a’oa’oga, pe aga’i atu foi e saili galuega.”

Ua ta’ua foi i le Poloaiga Fa’alaua’itele, ona o le tele o suiga o aiga i nei ona po “ua faateleina ai le mana’omia o se tamao’aiga talafeagai, ma ua atili ai fo’i ona taua le tautua o le tausiga o le fanau (child care). O lea, e patipatia ai le fa’amaoni o faipisinisi ma o latou faia’oga , o i latou ia o lo’o feagai ma lea matafaioi taua tele lava.”

Aemaise ai se naunauta’iga “mo le fausia o se lumana’i manuia mo Amerika Samoa, e ala i le fa’afaileleina o le fanau, ina ia mafai e matua ona fa’aleleia atili tulaga o le tamao’aiga mo nai o latou aiga.”

O le tolusefulu tausaga talu ai, e tusa ai ma le fa’aaliga mai i le Kovana, talu ona fa’avaeina lenei polokalama i totonu o Amerika Samoa, “pe a ma le 850 matua ma aiga o lo’o ‘auai” ai, “i masina ta’itasi.”

“O nei matua ua mafai ona ‘auai atu i galuega, a’oa’oga, pe aga’i atu foi e saili galuega, ‘ae ave le fanau i nofoaga tausi sa o latou filifilia.”

Ua faapea foi ona ta’ua i le fa’aaliga mai i le kovana e faapea, “I le tausaga fa’aletupe lenei, o lea alagatupe o le CCDF, ua sili atu i le $13 miliona (tupe fou) ua fa’aopoopo i le tamaoaiga o le Teritori, ina ia fa’alauteleina lea ‘au’aunaga mo matua, ‘aemaise le fanau. O lea alagatupe ua maua ai foi ma galuega fou ma ua mafai ona fa’aauau pea.”

Ma i le aso, “o tupe ua totogiina e le Polokalama mo le tausiga o le fanau i nofoaga tausi, e $600 aga’i i le $975 i tamaititi i le masina.”

I le talosaga a le Afioga i le Kovana, tauala mai i lenei Poloa’iga Fa’alaua’itele, ua ia talosagaina ai “tagata nu’u uma, ina ia fa’ataua le sao o matua, faiaoga o lo’o gafa ma le fanau i nofoaga tausi, nisi o Polokalama ma pa’aga o lo’o tautuaina le atunu’u, aemaise foi ma nisi o sui ‘ese’ese. O e uma o lo’o galulue punoua’i ina ia si’itia ma fa’alelei atili le tausiga o le fanau, ina ia fa’asino-tonu o le manuia o le fanau, fa’afaigofie mo aiga, talafeagai mo e o lo’o gafa ma le tausiga o le fanau, atoa ma le sapasapaia tagata faigaluega.”