O panikeke le mafua’aga na misa ai se ulugalii

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le taeao o le aso 27 o Aukuso, 2025, na valaau atu ai se tina loto mafatia i le ofisa a leoleo ma talosagaina se fesoasoani ina ua sauaina o ia e sana uo tama i luma o lana fanau.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia i lenei fa’alavelave, ona o le puipuiga o le tina na a’afia ma le fanau iti.]

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma feiloai ma le tina na a’afia, sa maitauina le ma’osia o itu uma o le ua a le tina na a’afia, ae na tele i lona itu taumatau.

Sa faasino iai e le tina na a’afia, i leoleo, ia lana uo tama o lo’o i totonu o lona potu. Na maua atu e leoleo, o lo’o ta’oto’oto le na molia, i totonu o le potu, ma ave faapagotaina ai o ia ma tu’u i totonu o le taavale a leoleo, ae liliu ane leoleo, i le fesiligia ia le tina na a’afia.

E tusa ai ma le faamatalaga a le tina na a’afia, e le fa’atasi ona sauaina o ia e lana uo tama. Sa ia ta’ua i leoleo ia le fa’atele ona osofa’ia o ia e lana uo tama i taimi ua tuana’i.

Sa faamalamalama e le tina na a’afia, ia le fa’alavelave na tupu i lea taeao, a fai sana falai panikeke mo lana fanau iti e to’atolu ma sa lava ai na’o latou e to’atolu. Ae alu atu le na molia ma fesili i le tamaititi matua (e fa tausaga), pe mafai ona ‘ai sana panikeke.

Ma sa fa’asaga loa ia le na molia, i le ‘ai ia panikeke a le fanau, ma totoe ai na’o ni nai panikeke.

E le gata i lea, sa ta’ua e le tina na a’afia, le alu atu o lona uso laititi ma mana’o i se panikeke, ae sa tali le tina na aafia, o panikeke mo na’o le fanau iti. Ma sa faatonu e le tina na a’afia ia lona uso laititi, a fia mana’o i se panikeke, alu e falai sana panikeke. Ae peitai, na oso atu le na molia ma fai atu i le uso laititi, e alu e ai sana panikeke.

O iina na otegia ai loa e le tina na a’afia ia lana uo tama ma fai iai, i le leai o sana galuega o faia, ae na’o le moe. Ona savali atu lea o le tina na a’afia ma saofa’i i lalo, i tafatafa o lana tamaiaititi e 2 tausaga, ae savali atu le na molia ma palauvale atu ia te ia ma tatu’i lona ulu, a’o si’i e le tina lana tamaititi i lona lima.

Sa ta’ua foi e le tina, lona u’uina mai o se la’au, ina ua ta’oto i lalo ia le na molia, ma amata ona ia sasaina ai komepiuta feavea’i (laptops) le fanau, ona o lona ita tele.

Ae oso mai le na molia ma u’u le tina mai tua ma titina lona ua. Sa faailoa atu e le tina na a’afia, i leoleo, le amata ona ia tau le mafai ona manava ma na ia taumafai malosi e ave’ese lima o le na molia, se’ia o’o ina u’u e le na molia ia lona pui manava ma si’i o ia i luga, ae togi i lalo o le foloa sima.

Sa ta’ua e le tina le tau i lalo o tua o lona ulu ma fula ai tua o lona ulu. O lona ‘e’e leotele, na feosofi mai ai tagata o lona aiga.

Na faamatala e le ‘aunty’ a le tina na a’afia, i leoleo, sa ia lagonaina le ‘e’e leotele a le tina na a’afia, mai i totonu o le latou potu. Ma na ia alu atu ma aumai i fafo le fanau iti e to’atolu sa iai i totonu.

Sa ave uma e leoleo, i ta’avale ‘ese’ese, ia le tina na a’afia ma le na molia, i le ofisa a leoleo.

Ma ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le na molia, sa ia fa’amaonia le faia o se la tauga’upu ma le tina na a’afia, ona o panikeke a le fanau ma sa ia ‘e’e ma palauvale i le tina na a’afia. Sa ia ioe foi i lona taumafai e titina le ua o le tina. Ae peitai, sa o la tau fai pa’u’u uma i lalo. Ma na iai uma le fanau i le taimi na tupu ai le faalavelave.

E 5 faitauga o moliaga sa faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le o’o atu i le tausaga atoa po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma lua.

Faitauga 3, 4 & 5: Faia o se gaioiga e a’afia ai le saogalemu o fanau iti – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le o’o atu i le tausaga atoa po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma lua.

E $3,000 se vaegatupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.