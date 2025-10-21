Molia se tuaoi i le sauaina o se tamaititi talavou

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le 6:38 i le afiafi o Setema 4, 2025, e pei ona ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, na valaau atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Tafuna ma ripotia ai le sauaina o sona alo e 15 tausaga, e se tasi o a latou tuaoi.

Na agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma talatalanoa ai ma le tina ma lona alo sa a’afia. Na o la fa’ailoa i leoleo, o le latou tuaoi, le susuga ia Rennie Vaka, sa faatupuina le faalavelave.

Sa faapea ona aveina e leoleo ia Rennie i le ofisa a leoleo, mo le faia o sona su’esu’ega.

Ae i le faatalanoaga a leoleo ma le alii 15 tausaga na a’afia, sa faamatala ai e le alii talavou e faapea, sa o latou tafafao ma sona uso laititi ma se tasi o a latou tausoga, i le va o le latou fale ma le fale a le na molia.

Ae pa’u ai le pepa ‘chips’ a lona uso laititi. O iina nao so mai ai le tuaoi (le na molia) ma palauvale mai i le uso laititi ma faatonu e piki i luga ana lapisi. O le taimi lea o lo’o tu le na molia, i luma o lona fale. Ma na savali mai i tamaiti ma otegia le tamaititi 15 tausaga, i le palauvale ma i’u ai ina ona (le na molia) tu’iina le isu o le tamaititi 15 tausaga.

Sa tamo’e le tamaititi 15 tausaga, i lona tina ma faamatala iai le mea sa tupu.

Sa fa’atalanoaina foi e leoleo ia se molimau ma sa ta’ua e le tamaitai, ia le faia o se latou evaga ma ona tausoga, ae savali atu le na molia ma tu’I le alii 15 tausaga, ma sulufa’i ai le alii, i lona tina, i le latou fale.

Ina ua talanoa leoleo ma le na molia, sa ia ta’ua lona tu tu i luma o lona fale, a’o tafafao ia tamaiti. Ae e le’i umi ae ona faalogoina le palauvale o le alii 15 tausaga, ma oso ai sona (le na molia) masalosaloga, o lo’o palauvale atu le alii talavou ia te ia. O le mafuaaga lea na ia savali atu ai ma po le alii talavou.

Sa fa’aalia i su’esu’ega a leoleo, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se faafitauli i le va o aiga e lua.

O moliaga na faia faasaga ia Rennie Vaka, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

E $500, se vaegatupe na faatulagaina e le faamasinoga, e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.