Molia se tina i lona fa’ao’olima i sona toalua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 8 o Aukuso, na agai atu ai leoleo, i le afioaga o Petesa, ina ua o’o mai se vala’au, i fa’alavelave o tupu i se aiga, ona o se tina ua fa’asua’ava ma taumafai e fasi lona to’alua.

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, na o’o atu le valaau i le ofisa a leoleo, i Tafuna, i le te’a o le 10 i le po.

Ma e lua ni taavale leoleo, sa agai mai i Petesa, e tali le valaau.

Ina ua taunu’u leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa lagonaina ia ni tagata o fe’ei ma le pa’o mai i totonu o le fale. Pe a ma le to’avalu i le to’aiva tagata, o iai i le faalavelave. Ma na taumafai leoleo, e tau fa’afilemu le mataupu.

Na nofo malamalama leoleo, o le to’atele o i latou na iai, o tuaoi, sa lagona le ‘e’e ma le faatupu vevesi o le na molia – Melissa Bernard. E o’o atu leoleo, i le nofoaga o iai Melissa (le na molia), o lo’o tagi ma ua masae lona mitiafu.

Sa taumafai leoleo, e fa’afilemu ia le na molia, ma faatonu o ia, e tu’u atu le mataupu i leoleo, e latou te taulimaina. Sa ta’ua i le ripoti a leoleo, ia le maitauina o foliga a le na molia, e fa’amaonia ai lona fa’asua’ava, e pei o le mumu o ona mata, faatosotosololoa o lana tautala faapea ma le malosi o le manogi ‘ava malosi.

E ui ina sa taumafai leoleo e fa’afilemu, ia le na molia, peitai, na fa’aauau lava ona ia le usita’ia fautuaga a leoleo ma i’u ai ina ave faapagotaina o ia e leoleo, ma tu’u i totonu o le taavale a leoleo, ma aveina atu loa o ia i le ofisa a leoleo, i Tafuna.

Sa faatalanoaina e leoleo, ia le to’alua a Melissa (le na molia) ma sa faamatala e le tamaloa, i leoleo, le faia o se la inuga pia ma Melissa (le na molia), i le latou fale, ae tula’i mai ai se la tauga’upu.

I le fa’aauauina o le faamatalaga a le to’alua a le na molia, na ia tu’ua le fale ma savali atu i le fale a le latou tuaoi, mo le talosagaina o se auala e mafai ona alu ai i lona fale, i Fogagogo. Peitai, sa mulimuli atu ia Melissa (le na molia), ia te ia ma taumafai e taofi o ia.

Sa ta’ua e le tamaloa na a’afia (to’alua a le na molia), ia le tu’i faalima o ia e le na molia, a’o ia taumafai e u’una’i ‘ese ma taofiofi ona lima. O le fa’aauau pea ona ‘e’e ma fa’atupu vevesi, o le na molia, na i’u ina valaau ai e le tuaoi, ia leoleo.

O se taimi mulimuli ane, na fa’amaumauina e leoleo ia manu’a o le tamaloa na a’afia (to’alua o le na molia), lea na aofia ai ni manu’a i lalo o lona mata taumatau, o ona lima e agai i lona tau’au ma nisi o manu’a, i le pito i luga o lona tino.

Na ta’ua foi i ripoti a leoleo, ia le fa’aauau pea ona fa’amisa ma pisa, ia le na molia, a’o aveina atu o ia, e leoleo, i le ofisa a leoleo.

E le gata i lea, ona o le fa’asua’ava o le na molia, sa le mafai ona ia faitauina ma malamalama, ona aia tatau fa’aletulafono.

Na molia Melissa Bernard, i moliaga, sa aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.