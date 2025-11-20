Molia se tina i le gaoia o se tupe e silia ma le afe tala mai i se tusi tupe a seisi tina

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aoauli o le aso 23 o Iulai, 2025, na o’o atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo ma talosagaina le fesoasoani a leoleo, e saili po o ai ua gaoia lana tupe mai i lana tusi tupe.

O se taimi mulimuli ane, na molia ai le tamaitai o Nofo Te’o-Utu i moliaga, na aofia ai le Gaoi ma le fa’aaoga fa’alesolitulafono o se ‘credit card’.

O le moliaga o le Gaoi, o se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

O le moliaga i le fa’aaoga fa’asolitulafono o se ‘credit card’, o se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na fa’atulagaina e le faamasinoga, na mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

I le tagi a le tina e ana le tusi tupe na gaoia, na ia fa’ailoa atu i leoleo, le iai o se tagata, o lo’o toina tupe mai i lana tusi tupe, e ala i le fa’aaogaina o se ‘debit card’.

Sa faamalamalama e le tina na a’afia e faapea, sa alu i le faletupe lotoifale e to mai sana tupe, ae na fai atu iai le faletupe, e na’o le $7.00 o lo’o totoe i totonu o lana tusitupe. Na fa’ailoa atu iai e le tina na a’afia i le faletupe, sa tatau ona iai le tupe o lana Saogalemu, i totonu o lana tusi tupe. Ae peitai, sa fa’aali iai e le tagata faigaluega o le faletupe, ia se ripoti o le tala o le tupe o lana tusi tupe, o lo’o fa’aalia ai le to’eseina o le tupe mai i se masini tupe (ATM), e ala i le fa’aaogaina o se ‘bank card’.

Na fa’ailoa atu e le tina na a’afia i le faletupe, e le o iai sana ‘debit card’ ma e na te le iloa foi fa’aigoa lea pepa. Ae sa tu’uina iai e le faletupe i le tina na a’afia, ia le ripoti o le tala o le tupe, amata mai ia Mati 2025, se’ia o’o mai ia Iulai.

Sa talosagaina loa e le tina na a’afia, ia le faletupe, e taofi le toe tatalaina o tupe mai i lana tusi tupe, ona toe se’i i fafo e ala i le fa’aaogaina o le ‘debit card’.

O ripoti mai i le faletupe, sa tu’uina atu e le tina na a’afia i leoleo ma na fa’ailoa mai ai le tele o tupe sa toina mai i le tusi tupe, i le va o Mati ma Iulai 2025. E le gata i lea, sa aofia ai ma le fa’aaogaina o le ‘bank card’ i faleoloa ma fale’aiga ‘ese’ese.

Sa faapea foi ona iai se aitalafu na totogia i le tusi tupe a le tina na a’afia, atoa ai ma ni siaki sa toe fa’afoi, na sala ai le tusi tupe.

E le gata i lea, sa fa’aalia foi i totonu o le ripoti o le tala o le tupe a le tina sa a’afia, ia le ta’i lua vaiaso ma tului lana tusi tupe, i tue mai i lana galuega. Ae o masina uma, e maua mai ai foi seisi vaegatupe mai i lana Saogalemu.

Ia Mati 21, 2025 sa toe iai seisi vaegatupe faaopoopo na teuina i totonu o le tusitupe a le tina na a’afia, ae na fa’alua ona toina mai i le ATM ia ni vaegatupe ta’i $500, i le aso lava lea e tasi.

Ia Iuni 3, 2025 sa toe maua ai seisi tupe faaopoopo a le tina na a’afia, mai i le IRS, ae o le aso foi lea na toina faalua ai i fafo, ia se vaegatupe e ta’i $500 faapea ai ma leisi $500 na toina i le aso 5 o Iulai, 2025.

Na fesiligia le tina na a’afia, po o iai seisi o ia masalomia o faia lenei tulaga. Sa tali le tina, o lo’o iai se tagata o le latou aulotu, e masani ona fesoasoani ia te ia, i le faletupe. Lea sa fa’amaonia mulimuli ane, o le tamaitai o Nofo Te’o-Utu, lea ua molia.

O le taeao o Aukuso 2, 2025 na agai atu ai leoleo, e saili le na molia, i lona nu’u i Tula. Sa mafai ona talatalanoa leoleo ma le na molia ma fa’ailoa atu iai e leoleo, ia tu’uaiga ua faia faasaga ia te ia, i lona aveina o tupe a le tina na a’afia, e aunoa ma sana fa’atagana.

Sa fesiligia le na molia, pe masani ona fesoasoani i le tina na a’afia, i le faletupe. Sa tali le na molia, Ioe.

Na fesiligia foi le na molia, po o ia te ia se ‘debit card’ o lo’o iai le igoa o le tina na a’afia. Sa fa’amaonia foi e le na molia lea tulaga. Ae na fai atu iai leoleo, o le malamalama’aga a le tina na a’afia, e leai sana ‘debit card’. Peitai, sa ta’ua e le na molia, o la’ua ma le tina na a’afia, sa o atu i le faletupe ma aumai le ‘debit card’.

Sa faamalamalama foi e le na molia, e masani ona fesoasoani i le tina na a’afia, e pei lava o lo’o ia fesoasoani i lona lava tina. E masani ona ia (le na molia) alu i le piki mai le tina na a’afia, mai i lona fale ma ave e fa’ati’eti’e fa’atasi ma lona (le na molia) tina. O nisi taimi e la te o ai ma lona tima, i le piki mai le tina na a’afia, pe a manava mai i galuega, ona o latou o lea i le ‘a’ai.

E le gata i lea, sa fa’ailoa atu foi e le na molia, i leoleo, o lo’o ia galue i le talosagaina o le VISA a le tina na a’afia, ma na ia ta’u atu i le tina na a’afia, e mana’omia se tupe. O leisi taimi, na o la o ai i le McDonald’s, ma sa ia fai atu i le tina na a’afia, e na te totogia le la mea’ai, sa ioe iai le tina na a’afia.

Sa ta’ua foi e le na molia, i vaiaso ua tuanai, sa o la taumafai ai ma le tina na a’afia, e taofi ia le ‘debit card’. Ma o tupe uma sa ia toina mai i tua, sa faia i le fa’atagana a le tina na a’afia.

Na fesiligia e leoleo ia le na molia, e tusa ai ma se taimi na totogi ai se ta’avale ‘rental’. Sa tali le na molia, o le fa’atonuga a le tina na a’afia, ina ia toina i fafo se tupe e totogi ai le ‘rental’. Sa talosagaina ia le na molia ina ia fai sana faamatalaga tusitusia, ae sa talosaga le na molia, mo se taimi e mafai ona saunia ai lana faamatalaga.

O le aso 2 o Aukuso, sa toe faatalanoaina ai le tina na a’afia, ma na fesiligia ai o ia, po o ia silafia, o le ‘debit card’ mo lana tusi tupe, o lo’o iai lona igoa. Sa finau le tina na a’afia, e na te le iloa ma e na te le iloa foi fa’aaoga se ‘debit card’.

Sa faamatalaina foi e le tina na a’afia, ia lona manatuaina o se taimi na o la malaga ai i le faletupe ma le na molia, ma sa ia (tina na a’afia) va’aia o tusitusi e le na molia, ia ni faaupuga i luga o se fasi pepa. Ina ua ia fesiligia le na molia po o le a lana mea o fai, sa tali le na molia, o lo’o ia taumafai e fai sana (tina na a’afia) ‘bank card’.

Na fa’aauau le faamatalaga a le tina na a’afia e faapea, sa alu i le tagata faigaluega o le faletupe, e to mai i fafo lana tupe, ae e fo’i mai, o lo’o talanoa lava le na molia, i seisi tagata faigaluega o le faletupe.

I le faamatalaga a le tina na a’afia, sa ia fesiligia ia se tagata faigaluega a le faletupe, po o sana ‘bank card’ lea sa tu’uina i le na molia, ae na lulu mai le ulu o le tagata faigaluega a le faletupe, e leai.

Na fa’ailoa atu i le tina na a’afia, o lo’o fai mai le na molia, o lo’o ia (tina na a’afia) nofo malamalama e tusa ai ma tupe o lo’o to ina mai i le tusi tupe. Ae na lulu le ulu o le tina na a’afia ma faamalamalama mai e faapea, e na te le iloa se tulaga e uiga i tupe o lo’o toina mai i fafo.

Ina ua fesiligia le tina na a’afia e tusa ai ma ta’avale ‘rentals’, sa fa’amaonia e le tina na a’afia, le talosaga atu o le na molia, i se tupe, e totogi ai se ‘rental’.

Sa ta’ua foi e le tina na a’afia, se aso na ia talosagaina ai le na molia, e ave o ia i le faletupe, se’i aumai sana tupe, ae na fai atu le na molia, ua uma ona ia (le na molia) aumaia le tupe. Na fesiligia e le tina na a’afia, ia le na molia, po o fea na ia aumaia ai le tupe, ae sa tali le na molia, na aumai mai i lana (tina na a’afia) tusi tupe.

Na fesiligia e leoleo ia le tina na a’afia, pe sa la o ma le na molia, e taofi le ‘bank card’, sa tali le tina na a’afia, e leai. Sa fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i leoleo, na o la o ma lona ‘niece’, ae le o le na molia.

Sa fesiligia foi le tina na a’afia, po o ia te ia se tusi siaki, sa tali le tina na a’afia, e leai. Na toe fesiligia o ia pe sa apalai sana nonogatupe, sa tali le tina na a’afia, e leai.

Ina ua feisligia le tina na a’afia, e uiga i le la ‘aiga i le McDonalds, sa ta’ua e le tina na a’afia, na o atu le na molia ma lona tina i le piki o ia, ona o latou o lea i le McDonald’s. Sa fesili atu le na molia po o le a le mea e fia taumafa ai, ae sa ia fai iai e le o fia ‘ai. Ina ua fesiligia le tina na a’afia, pe sa fai atu le na molia ia te ia (tina na a’afia) e totogi le latou mea’ai, sa tali le tina na a’afia, e leai.

Na fa’ailoa atu foi e le tina na a’afia i leoleo, sa fai atu le na molia ia te ia, o lo’o lafo lona (tina na a’afia) tusi folau i Samoa, i se tasi o lona aiga, e fesoasoani i ana pepa. Sa talosagaina e le tina na a’afia ia leoleo, pe mafai ona o latou toe fa’afo’i maia lona tusi folau ma lona tusi folau, mai i le na molia.

O se taimi mulimuli, sa fa’amaonia ai mai su’esu’ega a leoleo, le leai o se taimi na o’o atu ai le tina na a’afia, i se ATM ma toina mai se tupe mai i lana tusi tupe. Ae o le masani a le na molia, o le toina mai o tupe, pe a malaga i le faletupe.

Na manatua foi e le tina na a’afia ia le tele o taavale ‘rentals’ a le na molia, sa ia fa’aaogaina i masina ua tuanai, ae sa faatasi ona ia (le na molia) talosaga atu mo se tupe e totogi ai lana ‘rental’.

O le tina ua a’afia i lenei mataupu, e 77 tausaga lona matua.

Sa iai se taimi na toe agai atu ai leoleo i le maota o le na molia, ae e le’i iai o ia i le fale. Ae na va’aia o ia i Fagaitua, o oso mai i fafo o se pikiapu ‘rental’ sa paka i tafatafa o lona fale, i Tula, i le taeao lena.

Na agai atu iai leoleo ma talosagaina ia pepa taua a le tina na a’afia, ae sa tali mai le na molia, o le tusi folau a le tina na a’afia, sa lafo i Samoa e apalai ai lona sitiseni Niu Sila. Ae sa na’o le Saogalemu a le tina na a’afia, o lo’o ia te ia ma o le a mafai ona ia alu atu e momoli atu i le ofisa a leoleo, i se taimi.

Sa toe fesiligia e leoleo ia le na molia e tusa ai ma lana faamatalaga tusia, ae sa tali le na molia, e toe tu’u atu se taimi, ona o lo’o fia talanoa i lana loia.

Na fa’amaonia i su’esu’ega a le ofisa a leoleo, i le va o Mati 2025 ma Iulai 2025, e pe a ma le $6,820 sa toina mai i le tusi tupe a le tina na a’afia.