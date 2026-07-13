Molia se tamaloa i le faaoolima ma le taufa’amatau i lona toalua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 24 o Iuni, 2026, na sulufa’i atu ai i le ofisa leoleo i Tafuna, ia se tina loto mafatia, ma ripotia le sauaina ma le faamata’u o ia, e lona to’alua.

[Ua le lomia suafa o latou na a’afia ma molia i lenei mataupu, aua le puipuiga o le fanau na a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa faatalanoaina e leoleo, ia le tina na a’afia, ina ua o’o atu i le ofisa a leoleo, ma sa faamatalaina e le tina na a’afia, ia le tupu so’o o lenei tulaga, talu ona ia toe fo’i mai i le teritori, ma ua fa’ateteleina.

Na faamatala e le tina na a’afia, na toe fo’i mai o ia i le teritori, ia Me 22, 2026 ma e le’i umi ae amata ona tutupu mai faafitauli, i lo la va ma lona toalua. E amata o se tauga’upu, ae faai’u ane, ua fai fusuaga, i totonu o le latou fale, e aofia ai ma le faaleagaina o meafale.

Sa faamatala e le tina na a’afia, ia le fai ma masani a lona toalua, ona masalomia oia (tina) ma tu’ua’i o ia (tina), i le le faamaoni i lo la va. Na amata ona masalomia e le na molia, ia isi tamaloloa ma lona to’alua, ae ua o’o lava ina ona (le na molia) masalomia lona toalua ma tagata o lona lava aiga.

Na ta’ua e le tina na a’afia, i leoleo, o se misa sili atu ona leaga, le la misa lea na tupu ia Iuni 24. Na alu atu ia le na molia ma ‘e’e atu ia te ia (tina) ma futi mai lona ulu, a’o ia taumafai e tali mai sauaga a lona toalua (le na molia), ae sa faafaigata, ona e malosi atu le tamaloa (le na molia).

E le gata i lea, sa ta’ua foi e le tina na a’afia, ia le folafolaina e le na molia, ia le fasiotia o ia (tina).

Sa aofia i ripoti a leoleo, ia le tupu o nei mea uma, i le va o le fafine ma lona to’alua (le na molia), i luma o le la fanau e to’alua – teine e 7 tausaga ma se tama e 6 tausaga.

Na talosaga e le tina na a’afia, ia se faatonuga mai i le faamasinoga, e faasa ai le toe o’o atu o le na molia, i le latou aiga.

Sa ta’ua foi e le tina na a’afia, le iai o sona popolega, ua mafua ona faapea lona toalua (le na molia), ona ua ia (le na molia) tagofia ia fualaau faasaina. Ma sa ta’ua e le tina na a’afia, ia le lusi o lona toalua (le na molia) ma le tele o se suiga i ona uiga fa’aalia. Ma sa ia (tina) mauaina se paipa lea e fa’aaoga e ula ai le aiga, i meatotino a lona toalua.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoa e leoleo ia le tina, na o latou agai atu loa i le fale a le ulugalii, e saili ia le na molia. Ina ua o latou taunu’u i le fale, sa valaau atu e leoleo ia le igoa o le na molia ma savali mai ai, mai tua o le fale, ia le na molia ma sola ‘ese atu i le togavao, i tua o le fale.

Sa taumafai leoleo e tuliloa ia le na molia, ae peitai, sa le mafai ona o latou pu’eina o ia (le na molia).

Na talosagaina e le tina na a’afia, ia leoleo, e faatali ae se’i tapena i latou ma lana fanau, ma loka le fale, ae o e nonofo i le fale a sona tausoga.

O moliaga na faia faasaga, i le na molia, na aofia ai ia le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e lua. O ni vaega ‘I’ i solitulafono mama, lea e amafai ona loka ai moa so e 15, po o se sala tupe e le silia ma le ta’i $300 i le moliaga; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.