Molia se tamaitai na maua i totonu o sana afifi i le falemeli ia se vaega o fuala’au faasaina

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le 4:43 i le aoauli, o le aso 12 o Setema, 2025, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, mai i le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute i le falemeli, ona o se afifi sa su’esu’eina, ma maua ai se vaega o fualaau faasaina (Mariuana).

Ina ua taunu’u leoleo, sa o latou aveina le tamaitai o Elena Atonio ma le afifi, i le ofisa a leoleo i Fagatogo, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

Na fa’amatala e Elena i leoleo, na momoli atu o ia e seisi i le falemeli, ina ua fa’afeso’ota’i atu o ia e Talofa Talofa, po o Rachael Peters (le na molia), i le 6:00 i lena taeao. Ma sa faailoa atu e le na molia, ia Elena, ia le taunu’u atu o lana afifi (le na molia) i le falemeli.

Sa faapea ona agai atu loa Elena i le falemeli, e piki mai le afifi a le na molia, ma seisi afifi.

Ma sa su’esu’eina e le vaega a le Ofisa o Tiute ia afifi, e pei ona masani ai. Na kilia le afifi muamua, ae ina ua siaki e le vaega a le Ofisa o Tiute ia le afifi a Rachael (le na molia) sa maua ai i totonu ia se taga pepa lapisi lanu uliuli.

I totonu o lena taga pepa lanu uliuli, na maua ai seisi taga pepa lapisi lanu pa’epa’e ma o totonu iina na maua ai e le vaega a le Ofisa o Tiute, ia ni pepa i’ila lapopo’a se fa, o lo’o iai i totonu nisi taga pepa feololo, e foliga mai o iai ni laula’au.

Na fa’afeso’ota’i e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute ia le ofisa a leoleo ma talosagaina ni sui o le vaega su’esu’e a leoleo, o lo’o mata’ituina ia vaega o fualaau faasaina.

A’o fa’agasolo le fa’atalanoaga o Elena, sa ia tu’uina atu i leoleo ia fa’amaumauga o a la talanoaga ma le na molia, i luga o Upega Tafa’ilagi (Facebook Messenger).

Na ta’ua foi e Elena, ia le ulua’i taimi na talosaga atu ai le na molia, pe mafai ona ia fa’aaogaina lana (Elena) pusa meli e lafo mai ai sana afifi, e lona to’alua ma sana tama teine, o lo’o fa’amautu i Amerika. Na fa’aali atu foi e Elena i leoleo, ia faamaoniga o se feau a le na molia, mai i lana tama teine, i luga o le Api o Foliga, na fesili mai ai i le igoa atoa ma le tuatusi. O nei fetusitusiaiga sa faia i le vaiaso lona lua o Aukuso 2025.

Na faapea foi ona fa’afeso’ota’i e le na molia, ia Elena i luga o le Api o Foliga, i le aso 12 o Setema, e fa’ailoa mai iai le taunu’u mai o le afifi i le falemeli ma sa pikiina e le na molia, ia Elena ma momoli atu i le falemeli, lea na maua ai vaega o fualaau faasaina, i totonu o le afifi.

Sa ta’ua e Elena, lona tu’uina atu ma loto malie, ia le fa’aaogaina o lana pusa meli, e lafo mai ai le afifi a le na molia, ona o ia o sana uo ma le pule o le fale o lo’o nofo totogi ai. Ae peitai, sa ta’ua foi e Elena, e na te le’i mafaufauina, pe fa’atagaina foi, le na molia, e fa’aaogaina lana (Elena) pusa meli, e lafo mai ai ni vaega o fualaau faasaina.

Na fa’ailoa atu foi e Elena i leoleo, ia le faatonuina o ia e le na molia, ina ia vave fa’afeso’ota’i atu o ia (le na molia) pe a sau i fafo o le falemeli ma le afifi, ina ia sau e piki o ia. Ma ina ua sau Rachael (le na molia) e piki ia lana afifi, ae o le taimi lea ua tutu ai leoleo i le faitoto’a pito i luma ma le pito i tua, e faatalitali lona taunu’u atu.

I le afiafi o le aso lava lea, sa faia ai e le vaega a leoleo, e gafa ma mataupu tau i fualaau faasaina, ia se su’esu’ega i laula’au na maua i totonu o le afifi.

Sa fa’afeso’ota’i e Elena ia Rachael (le na molia) e la te fetaui i le pakaga taavale i le 6:30 o lea afiafi. Ina ua taunu’u le taavale a le na molia, ma paka i tafatafa o le taavale a Elena. Na oso i fafo ia Elena ma le afifi, a’o saofa’i pea le na molia, i totonu o lana taavale. Ma sa va’aia e leoleo ia le tu’uina atu e Elena o le afifi, i le na molia. Na fesili mai Rachael (le na molia) ia Elena, pe sa tatalaina e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, ia le afifi. Sa tali Elena, e leai.

Na faapea atu loa Elena ia Rachael (le na molia) o lo’o faatopetope, e alu i le fale su’isu’I, ma toe fo’i atu Elena i lana taavale, ae solomuli le taavale a le na molia mai i le pakaga taavale, ma agai atu i le itu i Sisifo.

Sa fa’atu e leoleo ia le taavale a le na molia, i luma o le faleoloa a Kristopher’s i Tafuna ma fa’amaonia e leoleo, sa na’o Rachael (le na molia) na i totonu o le taavale. Ma fa’amaonia foi le iai o le afifi i totonu o le taavale.

Na ave’esea e leoleo ia le afifi, ma avefaapagotaina ai le na molia, ma aveina atu foi ma lana taavale, i le ofisa a leoleo i Tafuna mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

O se taimi mulimuli ane, sa su’esu’eina ai e vaega a leoleo o lo’o gafa ma le la o vaega o fualaau faasaina, ia lau la’au sa i totonu o le afifi ma na faapea ona fa’amautuina ai, o mariuana.

Sa fa’amalosia e le na molia, ia lona aia tatau e le tali atu ai i ni fesili a leoleo ma lokaina ai loa o ia i le to’ese, e faatalitali ai lona faamasinoga.

Na molia Rachael Peters, i moliaga o le Umia o vaega o fualaau faasaina, o se solitulafono e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 10 tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $5,000 ma le $20,000.

E $10,000 se vaegatupe sa faatonuina le na molia, e totogi, ina ia mafai ona tatalaina ai o ia mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.