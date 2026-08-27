Molia se alii i lona sauaina o ni fanau talavou se to’alua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 12 o Aukuso, 2026, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo, i Tafuna, e tusa ai ma se fa’alavelave na tupu i se aiga, sa a’afia ai ni fanau talavou se to’alua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa tupu lenei faalavelave i le te’a o le 8, i le taeao, i le afioaga o Malaeloa.

Ina ua taunu’u leoleo, sa o latou talanoa ma le tamaitai sa ripotia atu le mataupu, i le ofisa a leoleo. Ma e tusa ai ma lana faamatalaga, sa ia ta’ua ai le fai o se la mu m a seisi tagata, i luga o le tu’ugamau, i luma o le fale. Ae o le taimi lea, o lo’o ta’a’alo ai le fanau talavou e to’alua, i tafatafa o le pa o le tu’ugamau.

Sa ta’ua e le tamaitai na valaau i leoleo, ia lona lagona atu, o le ‘e’e mai a le na molia, i le fanau talavou, mai i lona fale, pe a ma le 50 futu le mamao, i luga o le a’ega, mai i le mea o ta’a’alo ai le fanau.

Ona ia va’aia lea o le na molia, o savali mai i le fanau talavou ma se paipa uga (PVC) ma togi ai se tasi o le fanau talavou, ae na misi. Ma sa lafoina e le na molia, ia se faamatalaga taufa’amata’u, i leisi o le fanau talavou, ma ia tago atu, i le u’u mai le lima o le fanau talavou ma toso agai i luga o lona fale.

Sa faamatala foi e le tamaitai na valaau i leoleo, ia le palauvale o le na molia, i le taimi sa ia tosoina ai le tasi o le fanau talavou, agai i lona fale.

Ona o lona popole tele, sa u’u mai ai e le tamaitai na valaau, i leoleo, ia se pate pesipolo ma ia mulimuli atu, i le na molia ma le tamaititi, ma fai ai se la misa i luma o le fale a le na molia.

Sa ta’ua e le tamaitai na valaau i leoleo, ia le taumafai o le na molia, e se’i atu le pate pesipolo ma sa ia (le na molia), fasi i le talavou lea sa ia aveina i lona fale.

Ina ua fa’atalanoa e leoleo, ia le tamaititi na tupu ai le faalavelave, sa faamatalaina e le tamaititi, ia le faia o se la taaloga ma seisi tamaititi, ae ‘e’e atu ai le na molia, ia la’ua, faapea ma le togiina e le na molia, o leisi tamaititi, i se paipa uga, ae misi.

Ona faamatala lea e le tamaititi na a’afia, ia le tosoina o ia, e le na molia, i lona fale ma le sauaina o ia.

I le mae’a ai o le faamatalaga a le alii talavou, e tusa ai ma le fa’alavelave na tupu, sa ia fa’ailoa atu i leoleo, ia le mea ua alu iai, ia le na molia.

E to’alua ni leoleo sa o e tau saili ia le na molia, ae o isi leoleo, sa fa’aauau ona o latou fa’atalanoaina, ia tagata na iai i le nofoaga sa tupu ai le faalavelave.

Sa faamatala e se tasi o molimau, lea na fai le la mu ma le tamaitai na valaau i leoleo, ia le faamaonia uma o faamatalaga a le tamaitai na valaau i leoleo, ma le tamaititi talavou na a’afia.

I le faamatalaga a seisi molimau, lea sa i le fale a le na molia, i le taimi na tupu ai le faalavelave, sa ia ta’ua ai, ia lona iai i totonu o le fale ina ua ia lagonaina ia le pisa mai i le fale o le tamaitai sa valaau i leoleo.

Na ta’ua e lea molimau, ia lona faalogo mai, o fai se tauga’upu i le va o le na molia ma le tamaitai na valaau i leoleo, ae ina ua ia savali mai i fafo ma le fale, sa ia va’aia le to’alua lea, o taufao i se pate pesipolo, a’o taumafai se tuaoi, e vaovao le misa.

Sa ta’ua foi e le molimau, ia le faasaga o le na molia, i le fasi le tamaititi talavou, ina ua uma le la misa ma le tamaitai na valaau i leoleo.

A’o faia faatalanoaga a isi leoleo, ae o le taimi lea, ua maua atu ai e isi leoleo, ia le na molia, i tafatafa o se fale faatali pasi, ma ave sa’o ai loa o ia i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo le fa’atalanoaina.

Sa fai sina ese o le faamatalaga a le na molia, ina ua faatalanoaina e leoleo. I lana faamatalaga, sa ia ta’ua ai lona tapena e fai sana galuega i le auala a le nu’u, ae ona vaaia ia le fanau talavou, o ta’a’alo i tafatafa o le pa lea e siomia ai fanua maliu.

Ona o lona popole i le saogalemu a le fanau, sa ia vala’au atu ai, e tu’u le la ta’aloga ma ia fa’aeteete, ae peitai, sa ata ma ula mai se tasi o le fanau ia te ia. Ma o le mafua’aga lea na ia alu atu ai ma se paipa uga, i le fanau talavou, ma ona togia ai se tasi o le fanau.

Sa fa’aauau le faamatalaga a le na molia, e faapea, na toe fo’i i lona fale, ma lona le iloa, o lo’o mulimuli atu ia le tamaitai na valaau, i leoleo, ia te ia.

Ma ina ua ia (le na molia), alu i totonu o lona fale, sa sasa mai e le tamaitai na valaau i leoleo, ia le faitoto’a o lona fale, i le pate pesipolo. Ma na fa’atolu ona sasa o ia, e le tamaitai na valaau i leoleo, i le pate.

Na ta’ua foi e le na molia, ia lona u’u mai o le pate ma taumafai e taofi le sauaina o ia ae peitai, ua amata ona po e le tamaitai na valaau i leoleo, ia ona foliga. Ma o le mae’a o le la misa ma le tamaitai na valaau i leoleo, sa ia iloa atu ai leisi alii talavou, o savali ane, ma ia (le na molia) valaau atu ai i le alii talavou, e alu atu.

Sa ioe le na molia, i lona fa’ao’olima i le alii talavou, ae na’o na ia po, e na te le’i tu’iina ia le alii talavou.

Ina ua mae’a ona faatalanoaina e leoleo, ia le na molia, sa fa’afeso’ota’i loa, ia le tama a le alii talavou na a’afia, o le uso a le na molia, e fa’ailoa I ai le faalavelave na tupu.

Sa fa’ailoa e le tama o le alii talavou, i leoleo, le iai o sona talitonuga, sa sauaina ai e le na molia, ia lona atalii, i taimi ua tuanai. Ma sa talosagaina e le latou aiga, ia se fa’atonuga mai i le faamasinoga, e fa’asa ai ona toe latalata atu ia le na molia, i le latou aiga.

O moliaga na faia faasaga, i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga lautele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2 & 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ai ona tatalaina o ia i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.