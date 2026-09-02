Molia se alii i le fa’ao’olima i se tina ona o mea’ai

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 20 o Aukuso, 2026, na valaau atu ai se tamaloa i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, ma tu’ua’ia ia Viiga Ta’ala, i lona nofo ma tu’i foliga, o lona to’alua ma ta le papatua o lona to’alua, i se nofoa uga.

Ina o agai atu leoleo, i le nofoaga na ripotia mai ai le faalavelave, sa tau atu i se tina o tagi lotulotu, i autafa o le alatele. Sa maitauina e leoleo, ia le manu’a o le tina ma ‘ai’oi mai mo se fesoasoani.

Sa fesiligia e leoleo, ia le tulaga na tupu, ae faasino le tina mafatia, i le auala tele, i le nofoaga o iai lona to’alua, lea sa tu’ua le fale, e saili se fesoasoani.

Na agai atu iai ia leoleo, ma talanoa ma le to’alua o le tina mafatia, o lo’o toe savali agai i le fale. Sa fa’ailoa ifo e le to’alua o le tina mafatia, i leoleo, na fasi e lona uso (le na molia), ia lona to’alua, i totonu o le fale.

Sa toe foi atu leoleo, i le fale, ua iai le tina mafatia. Sa ta’ua i le ripoti a leoleo, na faaooina atu i le faamasinoga, sa fa’afaigata ona tautala ia le tina na a’afia, ona o le tagi ma le tetete o lona tino. Ae na maitauina foi e leoleo, ia le toto o ona gutu ma lima ma tau nenefu lana vaai.

Sa taumafai se tasi o leoleo, e fa’ato’afilemu ia le tina na a’afia ma faatalanoa o ia, ae agai atu isi leoleo, i le fale o lo’o iai ia le na molia.

Na fautuaina e leoleo ia le tina na a’afia, ina ia aveina atu o ia i le ofisa a leoleo, i Fagatogo, ina ia mafai ona togafitia o ia, e le EMS.

Sa faapea foi ona faatonuina e leoleo, ia le na molia, e latou te o i le taavale a leoleo, ina ia mafai ona o latou agai atu i le ofisa a leoleo.

E taunu’u atu le tina sa a’afia, o lo’o faatalitali mai le EMS mo le togafitia o ona manu’a, ma aveina ai o ia i le LBJ, mo le faia o nisi togafitiga. O iina na agai atu iai leoleo, mo le faia o sana faamatalaga, ma siaki le tulaga o iai lona soifua maloloina.

Sa fa’ailoa e se foma’i a le LBJ, i leoleo, ia le manaomia ona taofia o le tina na a’afia, mo togafitiga i ona mata.

E tusa ai ma le fa’amatalaga tusia a le tina na a’afia, sa amata le latou mataupu, ina ua ia (tina) toe fo’i atu i le fale, mai i ni a’oga fa’alelotu. Sa ia lagonaina ia se talanoaga a le na molia, ma lona (tina) tina matua, i se tulaga sa le malamalama ai le tina na a’afia.

A’o taumafai le tina matua, e faamanino atu i le tina na a’afia, ia le la talanoaga ma le na molia, ae oso atu ia Viiga (le na molia) ma fesili po o fea o iai le ulu pua’a.

Sa tali mai iai le tina na a’afia, e aua le faalavelave, o la e talanoa le tina matua. Ae oso le fiafia o le na molia, ma palauvale, ma tu’i fa’alua ia foliga o le tina na a’afia. O le tu’i muamua na tau i le gutu, o le tina na a’afia, ae o le tu’i lona lua, na tau i lona mata.

Ina ua taumafai le tina na a’afia, e poloka ona foliga, i ona lima, sa oso atu ia Viiga (le na molia) ma u’u mai se nofoa uga, ma ta ai lona papatua.

Sa faamatala foi e le tina na manu’a, ia le oso atu o se ‘Aunty’ e taumafai e u’u i tua, ia le na molia, ae o le taimi lea, na mafai ona tamo’e ai i fafo ia le tina na a’afia, e su’e lona to’alua.

I le faamatalaga a le to’alua, a le tina na manu’a, sa ia ta’ua ai le la fo’i atu ma lona to’alua (tina na manu’a), i le fale, ae oso mai ia le na molia, ma amata se tauga’upu, e faatatau i mea’ai.

Ma, o le fai atu o le tina na manu’a, i le na molia, ua leai se mea’ai, aemaise ai le leai o se ulu pua’a, sa ita ai loa le na molia. Sa le gata ina ta e le na molia, ia lona to’alua, i se nofoa uga, ae na ia (le na molia) tatu’i ia lona to’alua ma fa’amata’u, i le oti, i le po lava lea.

Sa faatalanoa foi e leoleo, ia le tina matua sa iai i le fale, i le taimi na tupu ai le faalavelave. Ma na ta’ua e le tina matua, ia le fo’i atu o le na molia, mai a’oga pese, ma fa’aalia lona le fiafia, ina ua leai se mea’ai na saunia mo lana fanau.

Na fesiligia e le na molia, pe aisea na o ai le aiga, i a’oga pese, ae le fafaga le fanau, o la e fia ‘a’ai.

Sa aofia foi i le fe’ese’esea’iga, ia mea’ai na totoe faapea ma se ulu pua’a.

Na ta’ua e le tina matua, ia le ita tele o le na molia, sa ia togiina ai le tina na manu’a, i se nofoa uga, ma tatu’i ona (tina) foliga. Sa faapea foi ona oso ia le na molia, i le to’alua a le tina na manu’a.

Sa fa’aleoina e le tina matua, i leoleo, ia sona popolega, i le tausiga a le na molia, o lana fanau, ona ua lua aso, e na’o le moe lava, o le na molia.

O moliaga na faia e faasaga ia Viiga Taala, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: FAatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.