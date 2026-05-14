Molia se alii i le fa’ao’olima ona o le le fiafia i lana lafoga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 20 o Aperila, 2026, na o’o atu ai se ulugalii ma se la fanau, i le Ofisa a Leoleo i Leone, e faila se latou ripoti e tusa ai ma se faalavelave na tupu i le latou aiga, i Sogi, Leone.

O le susuga ia Sa’e Sa’e na molia i lenei mataupu.

E tusa ai ma ripoti a leoleo na o’o atu i le faamasinoga, sa ta’ua ai le valaauina e leoleo o le EMS, ina ia togafitia manu’a o le tamaloa na a’afia, i ona foliga, tualima ma ona tuli.

Sa faamatalaina e le tamaloa na a’afia, i leoleo, le tupu o le faalavelave ina ua o la fo’i atu i le fale, ma le tina o lona to’alua, lea sa la o e faila a latou lafoga i lea aso. E la te taunu’u atu i le fale, o lo’o iai lona uso faaletulafono, lea e nofo i Amaluia.

Ma o le talanoaga a le na a’afia ma le na molia, e faatatau i lafoga ma mataupu e faatatau i la galuega, na o’o lava ina tula’i mai ai se la tauga’upu. O nei alii e to’alua, e faigaluega uma, i le vaega o lapisi, a le ASPA.

Sa faamalamalama e le tamaloa na a’afia, o ia, ua atoa le tausaga ma masina e ono, o faigaluega i le ASPA. Ae ina ua maua mai lana W2, sa ia va’aia le laititi o lana lafoga. Ma sa ia taumafai, e fa’amalamalama i lona uso faaletulafono, auala e fai ai totogi ma tupe tipi mo lafoga, i totonu o le kamupani, aemaise lava mo tagata e fou i le galuega.

O le na molia, e fa’ato’a atoa le ono masina, talu ona faigaluega. Ma sa ia le fiafia i le faamalamalamaga na tu’uina atu ia te ia, ma vave ai lona ita ma oso atu ua fasi ia le tamaloa sa a’afia.

Sa ta’ua e le tamaloa na a’afia, ia lona savali ese, e taumafai e fa’afilemu le mataupu, ona o lo’o iai lana fanau i totonu o le fale.

Ae peitai, sa mulimuli atu le na molia ma fa’aauau ona fasi le na aafia, e ui ina sa taumafai le na a’afia, e alu ese ma le nofoaga na iai.

Sa fa’ailoa atu foi e le na a’afia, i leoleo, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se faalavelave faapea, i totonu o le latou aiga, e foliga mai ai, ua leva ona iai ni lagona le fiafia i le va o tagata o le aiga.

O le aso lava lea na maua atu ai e leoleo ia le na molia, i lona aiga i Sogi, Leone ma ave faapagota ai o ia, ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo i Sogi, Leone, mo le faatalanoaina.

Na fa’amaonia e le na molia, ia le iai o se fe’ese’esea’iga na tupu i le va o ia ma le na a’afia, ona o lafoga ma sa ia fa’amaonia foi le oso o lona ita, i le taimi o le la talanoaga. Ma na ia ta’uina atu foi i leoleo, ia lona le fiafia i le auala na talanoa atu ai le na a’afia, ma mafua ai ona ia faao’olima ia te ia (le na a’afia).

O moliaga na faia faasaga ia Sa’e Sa’e, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le tausaga, po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.