Molia se alii i le fa’ao’olima ae fai mai na mafua i le tamaititi na ona fasia

Pago Pago - AMERIKA SAMOS

O le aso 30 o Oketopa, sa vala’au atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Leone, e ripotia ni alii se to’alua, e faapea na o la sauaina sona alo e 14 tausaga le matua.

O i la’ua na molia i lenei mataupu, o Fa’asavalu Lafaele Galo ma Ben Fereti.

Sa faamatalaina e le tina na valaau i leoleo, na alu lona alo i se faleoloa e fai se faatau, ae tupu ai le fa’alavelave i le fale fa’atali pasi, lea e i autafa o le faleoloa.

Na aga’i atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ma e taunu’u atu, o lo’o nofonofo mai le tina na valaau i leoleo ma lona alo, i totonu o le la ta’avale. Sa faatonuina e leoleo ia le tina ina ia agai atu ma lona alo i le ofisa a leoleo, e fa’aauau ai le latou su’esu’ega.

Ina ua fa’afofoga sui malu o le malo i le suafa o se tasi o alii o lo’o tu’ua’ia i lenei mataupu, sa o latou agai atu loa i lona fale, ona ua masani ai leoleo i nisi foi mataupu sa tutupu muamua i lea alii.

Ae peitai, e taunu’u atu leoleo i le fale Faasavalu (le na molia), e le o iai i le fale. O lea na fa’asolosolo atu ai su’esu’ega a leoleo i fale tuaoi, ma maua ai iina se molimau, lea sa ia fa’ailoa i leoleo, na amata mai lenei mataupu i le aso na luma mai.

Sa faamatala e le molimau, sa taufa’alili e le atalii talavou lea na a’afia, ia a latou ta’ifau, e aunoa ma se mafua’aga ma sa lu’i foi e le alii talavou na a’afia, ia Fa’asavalu (le na molia), ae na fa’ai’u i lona (alii talavou) tamo’e ‘ese ma palauvale leotele mai ia Fa’asavalu (le na molia).

O le aso na soso’o ai, sa alu atu ai le alii talavou na a’afia, i le faleoloa, ae o lo’o iai Fa’asavalu ma e foliga mai, o iina na po ai e Faasavalu (le na molia) ia le alii talavou na a’afia, ma fai iai e ‘aua ne’i toe faia. Ona toe fesili lea o Faasavalu (le na molia) i le alii talavou na a’afia, po o ‘okay’ o ia.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le alii talavou na a’afia, sa ia faamatalaina lona alu i le faleoloa, i le aso i luma mai, ae valaau atu Faasavalu (le na molia) ia te ia, e le fia va’ai i seisi mai Vailoa i luga o le auala.

Sa ta’ua e le alii talavou na a’afia, e na te le’i iloa, o lo’o faatatau mai le faamatalaga a le na molia, ia te ia, se’ia o’o ina fesili atu le na molia, ia te ia, pe fia ulavale. Na tali mai ai le alii talavou na a’afia, ‘ioe’. Ma sa savali atu loa Fa’asavalu (le na molia) ma lu’i le alii talavou na a’afia, i se fusuaga.

Ae sa tali mai le alii talavou na a’afia, ua matua tele Fa’asavalu (le na molia). O i’ina nao so atu ai Ben Fereti (lea foi sa molia), i le tau’ai le alii talavou na a’afia, ma ia tamo’e ‘ese ai ma fa’aumu.

Na fa’aauau le faamatalaga a le alii talavou na a’afia, i leoleo, e faapea, o le aso na soso’o ai, sa alu ai i le faleoloa e faatau, ae toe valavala’au mai ia Faasavalu ma Ben (e na molia), ia te ia ma fesili pe aisea na ia (alii talavou) ‘e’e atu ai ia la’ua.

Ma na fa’afuase’i ona tau tu’i o ia (alii talavou) e Faasavalu (le na molia), ae peitai, na oso atu Ben (le na molia) i le tu’i o ia. Ona taofiofi lea e Ben o le alii talavou na a’afia, ae fasi e Faasavalu.

Ina ua savali ese le alii talavou, sa palauvale atu iai Ben ma fai atu iai o le tulaga le la e o’o iai le alii talavou na a’afia, ona o le tautalaititi. Sa ta’ua foi e le alii talavou na a’afia, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se tulaga faapea, ua fai so’o e la’ua ia lea tulaga.

Na vala’auina e leoleo ia le vaega a le EMS ina ia siaki le alii talavou sa a’afia.

Ae agai atu isi leoleo e toe saili ia Faasavalu ma Ben. Na agai mai Fa’asavalu i le ofisa a leoleo, i lona lava loto malie, ae sa le’i maua e leoleo ia Ben.

I le fa’amatalaga a Faasavalu i leoleo, na alu i le faleoloa, ae ona va’aia le tau’ai e le alii talavou na a’afia, ia latou ta’ifau. Sa ia (Faasavalu) vala’au atu i le alii talavou e soia le faia o ta’ifau, ae peitai, na savali atu le alii talavou ia te ia.

Sa ta’ua foi e Fa’asavalu, o le po muamua, na alu atu ai lona tuafafine ma fai atu, sa ia va’aia i le alii talavou na a’afia, ma ona uso, o feoa’i ma ni la’au ma agaese, e su’e o ia (Faasavalu). Ma o le mafua’aga lena, ina ua ia (Faasavalu) vaai i le alii talavou i luma o le faleoloa, sa ia fai loa iai, ae amata ona sasau mai tu’i a le alii talavou, ma sa ta’ua e Faasavalu, o le mafua’aga lea na ia po ina ai le alii talavou, e a’oa’o sana lesona.

E le i ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga pe sa ave faapagotaina ia Ben Fereti.

Ae na molia uma Faasavalu ma Ben, i moliaga o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000 po o faasalaga uma e lua.

E ta’i $500 sa faatonuina i la’ua na molia, e totogi, e tatalaina ai i tua mai i le falepuipui, a’o faagasolo a la mataupu i luma o le faamasinoga.