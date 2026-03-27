Molia se alii 28 tausaga i le fa’atupu vevesi ina ua musu lona tina e tu’u iai se tupe

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 13 o Fepuari, 2026, na ave faapagota ai e leoleo ia se alii e 28 tausaga, e suafa ia Sylvest Peverita, ma molia i le faatupu vevesi i totonu o lona aiga, i Pava’ia’i, o le fa’aleagaina o meatotino i totonu o le latou fale ma lona tete’e atu a’o taumafai leoleo e faatino o latou tiute.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le Faamasinoga Fa’aleitumalo, na taunu’u atu le valaau i le ofisa a leoleo, i le 3:24 i le afiafi, mai i se tina loto mafatia, ona o sona alo, o lo’o fa’amisa i totonu o le latou aiga.

Sa fa’ailoa atu foi e le tina, i leoleo, le fa’aumu ma le fa’aleagaina e lona alo, o meatotino i totonu o le fale, e aofia ai le sasaina o le faitoto’a pito i tua o le fale, i se samala.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa feiloai ma le tina na valaau atu i le ofisa a leoleo, i fafo o le fale ma na molimauina e leoleo ia le mafatia o le loto o le tina e tusa ai ma le faalavelave sa tupu.

Ina ua mae’a ona talanoa leoleo ma le tina, sa tu’uina atu ai loa e le tina, ia le faatagana i leoleo, e ulufale atu ai i totonu o le fale, e talanoa ma le na molia.

E tusa ai ma ripoti a leoleo, ina ua o latou ulufale atu i le faitoto’a i luma o le fale, sa va’aia le na molia, o lo’o ta’oto’oto mai i luga o le nofoa ma matamata i lana telefoni.

Na va’aia e leoleo, ia le tutuli o le na molia, o lea na taumafai ai leoleo e fa’aaoga o latou a’ao e talanoa ai ma le na molia. Sa muamua ona o latou saini atu i le na molia, ina ia sau i fafo o le fale. Ae peitai, na fiu leoleo e fai a latou saini, ae sa na’o le lulu mai o le ulu a le na molia, e leai, ma liliu ‘ese.

Ona o le le usita’i mai o le na molia, i faatonuga a leoleo, sa faapea loa ona savali atu se tasi o leoleo, e taumafai e fa’atu i luga le na molia, mai i le nofoa. Ae peitai, na vave lava ona fefeu le mataupu, ina ua amata ona taumafai le na molia, e toso ‘ese ona lima mai i leoleo ma foliga mai, o lo’o ia taumafai e tu’i le leoleo.

Sa faapea ona feosofi atu isi leoleo ma taumafai e fa’afilemu le mataupu ma i le latou galulue faatasi, na mafai ai ona o latou taofia lima o le na molia, ma lokaina ona lima, ma ta’ita’iina atu o ia i le taavale a leoleo.

Na faamatalaina e le tina a le na molia e faapea, na mafua ona tupu le faalavelave, ona o lona le tu’uina o se tupe i lana tama (le na molia), ina ua ‘aisi atu mo se tupe, e alu ai e piliaki i Futiga.

Ma sa fa’ailoa atu foi e le tina a le na molia, i leoleo, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se fa’alavelave faapea, pe a le maua le mea e mana’o ai lana tama (le na molia). Sa iai nisi taimi ua tuanai, na ia (le na molia) talepeina ai meatotino i totonu o le latou fale, ‘e’e leotele ma fa’aaoga gagana tau fa’amata’u.

Sa fa’aleoina e le tina le iai o sona popolega i lo la saogalemu ma lona toalua, ma ia faailoa atu i leoleo, e na’o latou le latou aiga. Ma ua avea le tupu so’o o fa’alavelave faapea, ua le mautonu ai ma le saogalemu o le latou aiga.

Na ta’ua foi e leoleo i la latou ripoti ia le po o le va’ai ale tama o le aiga, ae o lo’o iai foi ni faafitauli i le va’ai a le tina. E pei ona sa fa’ailoa atu e le tina, i leoleo, ua fa’aauau lava foi ona fa’aletonu lana va’ai, ma o lona popolega tele, o le a iai se aso o le a le mafai ona o la tali atu ai i uiga saua a le la tama.

O moliaga na faia faasaga ia Sylvest Peverita, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’aleaga o meatotino, i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Tete’e i le ave faapagota e leoleo – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa taofia le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai o ia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.