Molia ni alii se to’alua sa lolomiina ma tala ni siaki pepelo

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 28 o Aukuso, 2026, na o’o atu ni tagata faigaluega a le malo, i le Ofisa Leoleo i Tafuna, ma ripotia ai le talaina o ni siaki pepelo, o lomia ai i luga, ia le igoa o le ASTCA. Ma i su’esu’ega a leoleo, sa fa’amaonia ai ni alii se to’alua, na o la lolomia ia ni siaki pepelo, e fa’aaoga ai komipiuta, ma fa’aaoga ai le igoa o le ASTCA, ma fa’amaumauga a le Faletupe Lotoifale a Amerika Samoa (TBAS).

Ona o la o lea, ave nei siaki ma tala tupe, i ni faleoloa seO i lua.

O i la’ua na molia, i lenei fa’alavelave, na aofia ai ia Cleighton Maiava ma Faletoi Misiluti.

O moliaga ua faia faasaga ia i la’ua, na aofia ai:

Faitauga 1 & 2: Gaoi ma le Sainia pepelo o ni siaki – O ni vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ta’i fitu tausaga a le tagata, po o se sala tupe, e o’o atu i le ta’i $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Lolomia ma le fa’aaogaina o ni siaki pepelo – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ta’i lima tausaga a le tagata, po o se sala tupe, e ta’i $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Na toe faaopoopo isi moliaga e lua, a Cleighton Maiva, o le saini pepelo o se siaki ma le fa’aaogaina o se siaki e leai ni tupe o iai.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le 3:30 i le aoauli, na o’o atu ai nisi o le aufaigaluega a le ASTCA, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma ripotia ia le mauaina o ni siaki se lua, o tusia ai le igoa o le ASTCA, ua fa’aaogaina i ni faleoloa.

O le tasi siaki e $475 ae o leisi, e $350.

Ae peitai, i su’esu’ega sa faia, ina ua tete’e mai e le TBAS ia nei siaki, na fa’amaonia ai, le leai o ni siaki a le ASTCA faapea. O le tasi siaki, e mo Cleighton S. Maiava, ae o leisi, e mo Faletoi L. Misiluti.

O le siaki e $475, sa fa’aaogaina i le faleoloa a le ZL Mart i Iliili, ia Aukuso 25, 2026, ae o le siaki e $35, na fa’aaogaina foi i le faleoloa lava e tasi, ia Aukuso 27, 2026.

Ina ua siaki e leoleo, ia ata vitio a le faleoloa, sa molimauina ai le agai atu o Maiava ma Misiluti, i le faleoloa, ia Aukuso 25 ma Aukusto 27.

Ae ina ua fa’amaonia e le faleoloa, ia le tulaga faaletonu o nei siaki, sa o latou taumafai e faafeso’ota’i ia Misiluti, i lona aiga, i Iliili.

O le aso 29 o Aukuso, 2026, na agai atu ai leoleo i le fale o le aiga o Misiluti ma loka mai ai o ia. Ina ua fa’atalanoaina o ia e leoleo, sa ia fa’amaonia ia lona fa’aaogaina o se siaki pepelo, e fai ai sana faatauga i le ZL Mart, ia Aukuso 25 ma Aukuso 27.

Na fa’ailoa atu e Misiluti, i leoleo, na o’o atu ia Maiava, i le piki mai o ia mai lona fale, i Iliili, ia Aukuso 25 ma o la o atu ai i le faletusi a le aoga tulaga muamua a Lupelele, ma lolomi ia nei siaki pepelo.

Ona o la agai atu lea i le faleoloa a le ZL Mart, lea o lo’o i leisi itu auala o le falea’oga, ma fa’aaoga ai le siaki, e fai ai se la faatauga.

O le aso lava lea (Aukuso 29), na ave fa’apagota ai foi e leoleo, ia Maiava mai lona aiga, i Fogagogo.

I le faamatalaga a Maiava, i leoleo, sa ia fa’aaogaina se polokalama i luga o le komipiuta, e lolomi ai siaki sa o la fa’aaogaina, ma tu’u iai faamaumauga mai i lana tusi tupe, i le TBAS. Ma sa ia faamaonia foi le faamatalaga a Misiluti, i le la o i le faletusi a le aoga tulaga muamua a Lupelele, ma lolomi mai ai nei siaki pepelo. Ona fai ai lea o le la faatauga i le ZL Mart.

Sa toe mauaina i su’esu’ega a leoleo, ia seisi foi faatauga na faia i le faleoloa a Manu’a, ia Aukuso 28, na fa’aaoga ai se siaki e $475.

O le aofaiga atoa o siaki na fa’aaoga, e $475 na faia ai le faatauga e $99.66, i le ZL Mart, lea sa totoe mai ai le sui e $375.34. E $350 le siaki sa fa’aaoga e fai ai se faatauga e $31.99, lea na maua mai ai se sui e $318.01. Ma le $475 lea sa fa’aaoga e fai ai se faatauga i le faleoloa a Manu’a, e $199 lona aofaiga, ma toe maua ai se sui tupe e $275.01.

E $50,000 ia le vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i la’ua na molia, a’o fa’agasolo a la faamasinoga.