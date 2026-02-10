Misa se ulugalii ona o faamatalaga i luga o Api o Foliga a le tamaloa

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le po o Ianuari 11, 2026, na ave faapagota ai e leoleo, ia se tamaloa, ina ua misa ma lona to’alua, i lo latou fale i Pago Pago.

[Ua le lomia igoa o i latou na a’afia ma molia i lenei fa’alavelave, ona o le puipuiga o le fanau.]

O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le malo, ina ua taunu’u leoleo, na fa’ailoa ifo iai e se tamaitai talavou e 15 tausaga, le iai o ona matua i totonu o le potu moe.

E savali atu leoleo i le potu moe, ae oso mai le tamaloa (le na molia) ma tapuni mai le faitoto’a o le potu moe. Ina ua toe tatalaina e leoleo ia le faitoto’a o le potu moe, sa vaaia ai le tamaloa (le na molia) o tu i totonu o le potu ma u’u ia se meapu’eata/telefoni, i lona lima taumatau.

Ae o lo’o saofa’i le tina na a’afia, i luga o le moega ma tagi ma opo ia ni aluga.

Sa faapea ona aveina e leoleo ia le tamaloa (le na molia) ma tu’u o ia i totonu o le taavale a leoleo, ma amata ona fa’atalanoa ia le tamaitai talavou.

Na faamatala e le tamaitai talavou, i leoleo, ia lona lagonaina o le ‘e’e o lona tama (le na molia), i lona tina ma sa ia (tamaitai talavou) taumafai e tatala le faitoto’a, ma o iina na ia va’ai ai i le fa’ao’olima o lona tama (le na molia), i lona tina.

Sa aveina e leoleo ia le ulugalii i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

Na mafai foi ona fa’atalanoa e leoleo ia se tasi o tuaoi, lea na faamatalaina ia lona lagonaina o le ‘e’e o le fafine na a’afia, mo se fesoasoani, mai totonu o le fale. Ma na sulufa’i atu le tamaitai talavou, i lona fale, mo se fesoasoani, ina ia vala’au leoleo.

Sa fa’ailoa atu foi e le tuaoi, i leoleo, ia le tupu so’o o faalavelave faapenei, i le va o le ulugalii.

I le fa’atalanoaga o le tina na a’afia, sa ia ta’ua ai lona tu’uina o se mau mai i le Tusi Paia, i luga o le Api o Foliga a lona to’alua (le na molia), ae na su’esu’e ai o ia e le na molia ma o’o ai lava ina ona ia fa’aolima atu ia te ia (tina).

Sa ta’ua e le tina na a’afia, ia le kiki fa’alua e lona to’alua (le na molia), ma tu’i lona ulu ma ta o ia i le la’au u’amea lea e tu’u ai i luga ia mea pu’eata/telefoni. Na fa’aalia foi e le tina na a’afia, i leoleo, ia lona fefe ma lona le toe mana’o e toe latalata atu lona to’alua, ia te ia ma lana fanau. Atoa ai ma lona le mautonu, ina ne’i toe tatala atu i tua lona to’alua ma toe fo’i atu i le latou fale ma toe fa’atupu seisi vevesi.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma le na molia, sa ia ta’ua ai le iai o sona talitonuga, na taumafai lona to’alua e faia se tulaga i luga o lana Api o Foliga, e fa’aleaga ai lona tagata. Ma na ia fa’amaonia foi lona sauaina o lona toalua.

O moliaga na faia fa’asaga i le tamaloa, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le le silia ma le tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i totonu o le aiga (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sal atupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.