Maua e le Ofisa o Tiute a Samoa ia se vaega o fualaau faasaina (Aisa) mai Amerika Samoa

Apia - SAMOA

O le fa’ai’uga o le vaiaso ua tuanai sa taofia ai e le vaega a le Ofisa o Tiute a Samoa, ia ni tagata se to’alua na faimalaga atu mai i Amerika Samoa, ina ua maua ai ni vaega o fuala’au faasaina (Aisa), o lona tau aofa’i e $6.3 miliona.

E pei ona ripotia e le vaega fa’asalalau a le Talamua, o nei fa’alavelave sa mafai ona fa’amaonia e le Pulesili o le Ofisa o Tiute a Samoa, le susuga ia Fonoti Tala’itupu Taefu ma le sui Komesina o Leoleo, le susuga ia Leiataua Samuelu Afamasaga, i se latou feiloaiga ma vaega fa’asalalau, i le aso ananafi.

Sa ta’ua e Fonoti, o le galulue faatasi ma mafai ona pu’eina ai se alii na faimalaga atu mai Amerika Samoa, i le faigamalaga mulimuli na taunu’u i le malaevaalele i Faleolo.

Na agai atu ai leoleo e fesoasoani i le su’esu’eina o se alii na musu e galulue faatasi ma sui i le malae vaalele. Ae na maua ai i lona ofuvae laititi (underwear), o nana ai se tama’i taga pepa iila, o lo’o iai i totonu nisi tamai taga pepa e lima, lea na su’esu’eina ma mafai ona faamaonia, o se vaega o fualaau faasaina (Aisa), e 141 kalama lona mamafa.

Ae ua molia foi se alii 32 tausaga mai i Vaitele ma Nu’u, i lona umia ma le taliaina o ni vaega o fuala’au faasaina, i le uafu i Matautu, ina ua taula le faigamalaga a le Lady Samao mai lana malaga atu mai Amerika Samoa.

Sa maua ai nit aga pepa iila lapopo’a o iai ni vaega o fualaau faasaina (Aisa) lea na nanaina i totonu o se pusa moa tu’u aisa.

Ua molia ai se alii 59 tausaga mai Toomatagi, e faigaluega i le ofisa Quarantine, i Matautu, Samoa, i lona umia o vaega o fualaau faasaina.

Ma na saunoa ai Fonoti, o le faitau aofa’i o fuala’au faasaina ia e lua, e pe a ma le $6.3 miliona (tupe Samoa).

I seisi foi mataupu, i se osofa’iga a leoleo i Samoa, sa ta’ua ai e Leiataua, le ave faaapagotaina o ni tagata se to’a 18, i Faleata, e to’a 16 alii ae to’a 2 ni tamaitai, ae ua mae’a ona totogi tupe e toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo a latou faamasinoga.

Na loka ai ma se ulugalii, o ni faiaoga i se kolisi a le malo ma se a’oga fa’amisiona.

Sa le gata i fualaau faasaina, ae na aoina e leoleo mai i lea osofaiga, ia ni tupe Samoa, tupe Amerika, o ni fana se lua, e leai ni laisene, o pulufana, faapea ma meafaigaluega e fa’aaoga i fualaau faasaina.