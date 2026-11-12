Manaomia taimi fa’aopoopo e fa’amae’a ai ofisa e fesoasoani i tagata e a’afia i fualaau faasaina

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua i luma nei o le sui Faipule a Amerika Samoa i le Konekeresi i Uasigitone, ia Uifa’atali Aumua Amata, ia se talosaga mai i le Afioga i le Faipule ia Fagaima Larry Sanitoa, mo se fesoasoani, ina ia toe tu’u atu i tua ia le taimi faatapula’aina, e fa’aaoga ai tupe o le ARPA, e ui ina e le o ma’oti i lana talosaga, ia poloketi o lo’o fa’atupeina e le ARPA, lea o le a a’afia i lea taimi faatulagaina.

O Tesema 31, 2026, ua fa’atulagaina e fa’agataina ai ona fa’amae’aina ia poloketi o lo’o fatupeina e le ARPA, ae e le’i tapunia lea alagatupe.

Ua nofo malamalama ia le Samoa News, o se tasi o nei poloketi o lo’o aofia i le talosaga a Fagaima, e aofia ai le poloketi mo le fausia o se ofisa, i Tafuna, mo le Matagaluega a le Soifua Maloloina, aua se nofoaga tutotonu mo ofisa a le Behavioral Health, Drug and Rehabilitation Center.

Na saunoa e le pule o le ofisa a le DOH ARPA, o lo’o mataituina ia poloketi, i le avea ai o ia ma sui o le Faatonu o le DOH, le susuga i le alii fomai ia Dr. Saipale Fuimaono, ia se ripoti mo le afioga Fagaima, na aofia ai ma ni ata, e fa’amaonia ai le tulaga o iai le galuega i le taimi nei, aua le talosaga a le afioga i le Faipule, o le tolopoina o le aso e faagataina ai ona fa’amutaina ai lenei poloketi.

O lenei ripoti, sa tu’ufa’atasi ia Oketopa 13, 2026, o lo’o fa’ailoa atu ai le aotelega o le poloketi, lea ua fa’amae’aina pe a ma le 70%. Ma o lo’o ta’ua ai foi le fa’atuai ona fa’amae’aina ona o le tuai mai o va’a e aumai ai uta mo le fa’atinoga o le galuega, o galuega mamana a le Atua faapea ma tulaga o le tau.

Ma o lo’o fa’ata’oto ai foi Vaega e 6 se’ia o’o i le 11, o le poloketi, lea o lo’o fa’amoemoe, e fa’amae’aina ia Me 2027.

Ma o lo’o aofia ai foi i le ripoti a le susuga ia Falanai M. Ala, le pule sinia o poloketi a le DOH ARPA,

O le aufaigaluega a le Silva, lea o lo’o gafa ma lenei poloketi, o lo’o galulue fita ina ia mafai ona fa’amae’aina le galuega. Ma o lo’o galulue i aso uma o le vaiaso, atoa ai ma fa’aaogaina o le po, e sasa’a ai le sima, i le taimi na fausia ai le Faavae o le galuega ma isi vaega o le galuega e fa’aaogaina ai sima.

E pe a ma le to’a 65 i le 75 a latou tagata faigaluega o lo’o galulue, e o’o lava i le to’a 100 i aso e sasa’a ai a latou sima.

O lo’o ua ta’ua foi i totonu o le ripoti, ia le avea o lenei aufaigaluega a le Silva ma se tasi o konakarate sili ona lelei, o lo’o fa’aaogaina e le DOH i ana poloketi o lo’o fa’atupeina e le ARPA.

Ma o lo’o gasolo lelei le galuega, e tusa ai ma lona taimi faatulagaina, e ui i le iai o faafitauli tula’i mai, i taimi e taunu’u mai ai ‘oka mai atunu’u i fafo, o faafitauli i tagata faigaluega ma le fa’atuai ona o tulaga faaletonu o le tau.

Ma e talu mai Oketopa 14, 2026, e leai se suiga ua fa’aulufale mai e le konakarate a le Silva, e ui ina sa tusia le ata o lenei fale e se kamupani ua ta’ua o le Jacob Cubitt Architects, i Ausetalia, tauala mai i le kamupani faufautua lotoifale a le PIOA Consultants.

O se tulaga e le tupu so’o lea tulaga, i totonu o Amerika Samoa, o le faia o se galuega, e aunoa ma le faia o ni suiga, po o le fa’aulu e le konakarate faufale, o ni talosaga mo ni suiga, i le galuega.

E na’o le pau le suiga, o lo’o talitalia mo lenei poloketi, o le fa’atauina ma le fa’apipi’iina o afi fa’aleoleo (stand-by generator), mo le ofisa, ona e le o aofia lea tulaga i totonu o fa’aupuga o tauofoga (RFP) ma le ata o le galuega (Scope of work).

Ua ta’ua foi i totonu o le ripoti ia le fa’atuatuaina tele o le kamupani a le Silva Group, ma le fa’amaoni faapea ma le tausi lelei o ona tagata faigaluega.

Ma ua fa’aalia ai i totonu o le ripoti, ia le fiafia tele o le DOH ARPA, e galulue faatasi ma lenei kamupani faufale.

I seisi ripoti, na aofia i le lomiga, i le aso Lua na se’i mavae atu, ua ta’ua ai le iai nei o le afioga Aumua, i le Laumua i Uasigitone, mo sana taumafaiga ina ia mafai ona tolopoina ia le aso fa’atulagaina, e fa’agata ai galuega o lo’o faatupeina e le ARPA, e ala i le tulafono ma o lo’o aofia ai foi, lona tusi atu i le Failautusi a le malo tele, i totonu o le Ofisa o Tupe, ia Scott Bessent, mo sana fesoasoani.

O le masina foi o Oketopa 2026, sa fa’ao’oina atu ai foi se talosaga a le Afioga i le Kovana, Pulaalii Nikolao Pula, i le Ofisa o Tupe a le malo tele, mo seisi ono masina faaopoopo, e fa’amae’aina ai poloketi o lo’o faatupeina e le ARPA.

I saunoaga a le afioga Aumua, e tusa ai ma lenei mataupu, o le fa’alua ai lea ona talosaga e le teritori, ia le toe tolopoina, o le aso fa’atulagaina, e fa’amaeaina ai galuega fa’atupeina e le ARPA.

O le talosaga muamua, sa faia i le tausaga e 2025, lea ua toe tu’u mai ai le aso e faamutaina ai lenei mataupu, ia Tesema 31, 2026.