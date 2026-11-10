Lototele Butler o le a i’u ia le inivesi $10.1 miliona

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I lana molimau i luma o le komiti su’esu’e a le Senate, i le vaiaso ua tuanai, sa fa’aleoina ai e Brett Butler, le faufautua sinia i mataupu tau tupe, a le Afioga i le Kovana Pulaali’i Nikolao Pula, ia lona lototele, o le a toe maua mai le tupe, e $10.1 miliona a le malo o Amerika Samoa, mai tupe faasili a le ARPA, lea na inivesi i atunu’u i fafo, ae e le’i o’o i le fa’ai’uga o le tausaga.

Sa faapea foi ona tali e Butler, nisi o fesili e tusa ai ma le fa’agaioiga o le tupe ma taumafaiga ina ia toe maua mai. Na le fa’amautuina e Butler, i luma o afioga Senatoa, ia le tumau pea ona faia feso’ota’iga, i le va o le malo ma i latou o lo’o latou feutaga’i i lenei mataupu, ma o le a tu’uina i totonu o le tusitupe a le malo, i le Faletupe a Siona, ia le tupe pe a fa’amae’aina feutagaiga.

O lenei mataupu, ua avea ma tulaga ua faapopoleina ai afioga i sui faitulafono ma le toatele o le mamalu o le atunu’u, ona o lo’o a’afia ai tupe faasili a le malo feterale (ARPA). Ma o lo’o mataituina e afioga i Senatoa, ia lenei mataupu ma taumafai i taimi uma, e saili ni ripoti lata mai, mai i le malo, mo le aso e toe fa’aola mai ai le tupe a le malo.

Sa fa’ailoa atu e Butler, i afioga i Senatoa, i le vaiaso ua tuanai, e tusa ai ma a latou feso’ota’iga, e mai i le aso Faraile o le vaiaso ua tuanai, ua mae’a seisi vaega o feutagaiga ma latalata atu ai i le mauaina o le tupe a le malo.

E le gata i lea, sa ia ta’ua foi, e taunu’u mai loa fa’amaumauga aloaia, mai i le UAE (United Arab Emirates), o le a faapea ona fa’ao’oina atu kopi i le kovana ma le komiti.

Ma e maua mai loa se fa’amaoniga ua i totonu le tupe, o le a fa’amautuina ai loa le aso ma le taimi, e maua mai ai le tupe a le malo.

Sa saunoa Butler, o le fa’amae’aina o feutagaiga, o le a mafai ona tatalaina mai ai se vaega tupe, e pe a ma le $100 miliona, i le McKinley Beech Tree, le kamupani o lo’o gafa ma feutagaiga i atunu’u i fafo.

Sa faapea foi ona fa’amalamalamaina e Butler, ia le auala, e toe agai mai ai le tupe, i Amerika Samoa. O le a muamua ona tu’uina le tupe i totonu o se tusitupe i Dubai ma agai atu ai i se faletupe i Suitiselani.

Na ia faamamafaina ia le mafua’aga e alu ai le tupe i Suitiselani, ina ia fa’afaigofie ai ona fa’aulufale mai lenei vaegatupe tele, mai i le UAE, i le Iunaite Setete.

Sa fesiligia foi e afioga i Senatoa ia le kamupani lea o le SPC, lea sa manatu le to’atele, o se kamupani e ta’ua o le South Pacific – ae o lona igoa tonu, o le Special Purposes Company.

Na ta’ua e Butler e faapea, o le fuafuaga muamua na iai, o le faavaeina e le malo ma le McKinley Beech Tree, ia se kamupani e patino i le faatinoga o feutagaiga, i fafo. Peitai, sa le faia lea tulaga, ona o le taimi ma tupe o le a fa’aalu ai.

Sa fa’aalia foi e Butler, le mae’a ona totogia o loia, e fesoasoani i lenei mataupu. Ma e taunu’u loa le tupe i Amerika, ona alu sa’o lava lea i totonu o le tusitupe a le malo o Amerika Samoa, lea o lo’o i le Faletupe a Siona.