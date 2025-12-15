Lokaina se tamaloa ma sona atalii na fasitioa tagata e to’a 15 i se faalavelave mata’utia i Sydney, Ausetalia
Sydney - AUSETALIA
I se faitauga lata mai ananafi, ua o’o atu i le to’a 15 nisi na maliliu i se faalavelave na tupu i se matafaga ta’uta’ua i le ‘a’ai o Sydney, i Ausetalia, i le aso Sa, Tesema 14, 2025, ina ua osofa’ia e se tamaloa ma sona atalii ia ni tagata na potopoto e fa’amanatu ia le aso Kerisimasi fa’a Iutaia (Hannukah).
Ma sa ta’ua e le palemia a Ausetalia, o Anthony Albanese ia lenei gaioiga, o se gaioiga a tagata faatupu faalavelave, fa’ailoga lanu, pe fa’asaga tau i tagata Iutaia. Ma o ni gaioiga ua va’aia le fa’ateteleina i totonu o Ausetalia, ona o le taua a Isaraelu, i Gaza, e ui lava ina o lo’o te’ena e faalapotopotoga Iutaia i Ausetalia, ia lo latou lagolagoina o mea o tutupu i Sasa’e Tutotonu.
Na maliu le tamaloa sa faatupuina lenei faalavelave, ina ua fanaina o ia e leoleo, ae o lo’o manu’a lona atalii sa o la to’alua, e 24 tausaga le matua, ma o lo’o togafitia o ia i se falemai, e tusa ai ma se ripoti mai i le Komesina o Leoleo a New South Wales.
O se tasi ua maliu ai i lenei faalavelave mata’utia, o le alii faifeau Iutaia o Rabbi Eli Schlanger,
O i latou ua maliliu i lenei faalavelave, sa i le va o le 10 tausaga ma le 87 tausaga. E to’a 42 i latou na faatopetopeina atu i falema’i, mo le fa’asaoina o latou soifua.
I le saunoaga a le alii Palemia o Ausetalia, ia Anthony Albanese, o le tulaga na molimauina i le aso Sa (aso Toonai i Amerika Samoa), o lenei fa’alavelave, ua faapea ona fa’aleagaina ai le matafaga o Bondi Beach, o se nofoaga e potopoto ai aiga ma tagata o le atunu’u, e fiafia faatasi ai.
Sa ta’ua e leoleo, na amata ona o’o atu vala’au mo se fesoasoani, i lo latou ofisa, i le 6:45 i le afiafi. Ma i nisi o ata vitio sa pu’eina, na va’aia ai le to’ataele o tagata sa i totonu o le sami, o lo’o tamomo’e ma sulufa’i solo, a’o tafanaina i latou.
Ma sa fa’aalia ai foi i ata vitio, ia ni alii se to’alua, o la’ei i ni mitiafu uliuli, o lo’o la tafanaina tagata mai i luga o se auala pefu, e agai atu i le matafaga.
Sa maua ai foi le ata o se tasi o tamaloa, sa ia pu’eina se tasi o i la’ua na faatupuina le faalavelave, ma ia se’i eseina le fana a lea alii ma ta’i atu ia te ia, ona ia tago lea tu’u le fana i lalo.