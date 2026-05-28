Lokaina ni tagata se 8 ona o se faalavelave na maliu ai se alii i le vaiaso na se’i te’a atu

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

E to’avalu nisi ua iai i ‘a’ao a leoleo, ona o se fa’alavelave sa tula’i mai i le faaiuga o le vaiaso ua tuanai, lea na maliu ai ia David Golk, o se alii e 41 tausaga, mai i Iliili.

E pei ona sa fa’aalia e le Komesina o Leoleo, le susuga ia Ta’aga Saite Moliga, o lo’o galulue pea leoleo e taumafai e tu’ufa’atasia se ripoti i le mafua’aga o le maliu o Golk. Ae o le aso ananafi sa faapea, na fa’aulu ai moliaga aloaia, e faasaga ia i latou e to’avalu.

E leai se faamatalaga ua tatalaina i tua, e leoleo, e tusa ai ma le mafua’aga o le sauaina o Golk.

Ae sa fa’aalia e le tina o le ua molia, ia le fa’ate’ia o lo latou aiga, ona o lenei tulaga ua o’o i lona alo. E pei ona sa fa’asoa mai e le tina o David, i se sui o vaega fa’asalalau, o le taimi mulimuli na va’ai ai ia David, o le aoauli o le aso Faraile. Ma e masani ona tu’ua e David lo latou aiga, pe a ma le tasi, i le lua aso, ae e masani lava ona toe fo’i atu.

Ae peitai, o le taeao o le aso Toonai, sa o’o atu ai leoleo i lo latou fale, ma se tala faamomoi loto. Na talosagaina le tina, e malaga ma leoleo i le falema’i, e fa’amaonia, o le tino maliu o David, lea sa maua i tua o se faleoloa i Vaitogi.

Sa ta’ua e le tina loto faanoanoa, o se tulaga o le a ia le toe faagaloina, o le va’ai atu lea i le suiga i foliga o si ona alo, sa ia tau le talitoni ai, o lona lea o lo’o ta’atia mai, ona o le fulafula o ona foliga ma le uno’oa.

Ma na avea le tuga o sauaga, na o’o iai si ana tama, ua fa’afaigata ai ona moe, ona e tu mai pea i ona luma le tigaina o si ona alo, i le taimi sa maliu ai.

E leai se faamatalaga ua tu’uina mai e leoleo, e tusa ai ma le tulaga na iai le tino maliu o David, ina ua maua, po o ni a’upega sa fa’aaogaina.

Ua toatele tagata o afio’aga o Iliili ma Vaitogi, ua fa’ate’ia i lenei faalavelave matuia ua tupu i o latou laufanua, ae e le o se taimi muamua foi lea ua tupu ai se tulaga faapea. Ua toatele nisi ua faaleoina lo latou atugalu e tusa ai ma faafitali o a’afia ai fanau fai a’e ma le manaomia o le fesoasoani mai o tagata o nu’u ma afio’aga.

O lo’o ua tu’uina mai se u’una’iga mai i le Komesina o Leoleo, i le mamalu lautele, ina ia mo se fesoasoani ina ia mafai ona fa’amae’aina ai galuega a leoleo, ma ia fa’ao’oina atu ni faamatalaga e tusa ai ma lenei faalavelave.