Loka se alii talavou sa nofo ma fa’amata’u i se tama matua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Na lokaina ma tu’ua’ia i moliaga o le Faatupu Vevesi i nofoaga lautele ma nofoaga tuma’oti, ia le alii o Faleulu Tuipala, ona o se faalavelave na tupu ia Aukuso 14, 2026, i le afioaga o Pago Pago, lea sa le gata ina ona save’uina le filemu i totonu o le aiga, ae na faapea foi, ia lona fa’amata’u i se tama matua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o lo’o ta’ua ai le o’o atu o se vala’au i le ofisa a leoleo i Fagatogo, ona o se faalavelave sa tupu i totonu o se aiga, i Pago Pago, i le 5:29 i le afiafi.

Ina ua taunu’u leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa va’aia se tama matua ma foliga mafatia, o tu i luma o le fale.

Na ta’ita’i atu e le tama matua, ia leoleo, i le fale ma ‘oto’oto iai le faalavelave na tupu. Ae o le taimi lea, sa va’aia ai e leoleo, ia se alii fa’asua’ava o savali atu agai i luma o le fale. Sa faapea ona savali atu iai se tasi o leoleo, ia Faleulu (le na molia).

A’o fa’aauau suesuega a leoleo, sa o latou faalogoina le ‘e’e o Faleulu (le na molia) ma lafo ni upu taufa’amata’u ma palauvale, i le tama matua. Sa ia (le na molia), faatonuina foi le tama matua, e aua le toe pisa.

O le tama matua, o se tasi o tuaoi, na alu atu e fa’ato’ato’a le faalavelave, ina ua tupu. Ma sa ia faamatalaina i leoleo, a’o ia fesoasoani i le taumafaiga e fa’afilemu le mataupu, peitai, sa fa’aauau pea ona ‘e’e, palauvale ma lafo ni faamatalaga taufa’amata’u, e le na molia.

Ma sa ta’ua foi le o’o atu o uiga taufa’amata’u a le na molia, i tagata sa feoa’i solo, i fafo o le latou fale.

Ina ua taumafai leoleo, e ave faapagota ia le na molia, sa o latou maitauina le malosi o le manogi ‘ava malosi, i le na molia. Ina ua tu’uina le na molia, i totonu o le taavale a leoleo, sa liliu atu leoleo, i le fa’aauau ona faatalanoaina o le tama matua na a’afia.

Sa faamatala e le tama matua, i leoleo, le manava atu o le na molia, i le 3:30 i le aoauli ma sa ia (tama matua) fesiligia ia le na molia, pe sa ‘inu pia, ina ua manava mai i le galuega. Ae sa tali mai ia Faleulu, e leai.

Ae peitai, na suia ia le tulaga, i le aoauli, ina ua amata ona save’u e le na molia, ia le filemu.

Na faamatala foi e le tama matua, ia le amata ona fa’afefe o ia ma faatonu o ia, e tapuni lona gutu ma sa fa’ailoa atu e Faleulu (le na molia), ia te ia, e leai sona aia e tautala ai. Ma na fa’ailoa atu foi e le na molia, i le tama matua na a’afia, e na te le popole i se tasi, ma amata ona ia lu’iina ia tagata e latou te fufusu.

Ona o lona popole, i uiga fa’aalia a le na molia, sa tago ai le tama matua na a’afia, i le ave’ese o le telefoni a le na molia ma faatonu o ia (le na molia), e alu e tia’i ana pia, ma alu e fa’amalu.

Peitai, sa fa’aauau ona fa’aalia uiga le migao, o le na molia ma ‘e’e leotele, i le tuaoi. Ma sa faamatala foi e le tama matua, i leoleo, e faapea, e le o ni uiga fou ia sa fa’aalia e le na molia, ae o ona uiga masani. O le mafua’aga foi lea na tuli ‘ese mai ai, mai i le fale a ona matua, i Vailoa.

Ae e ui i ia faalavelave ua tuanai, peitai, sa fa’ataga e le tama matua, ia le na molia, e nofo i lona fale i Pago Pago, ona e leai se isi nofoaga, e mafai ona nofo ai. Peitai, o loo’o fa’aauau pea ona fa’aalia amioga le taupulea a le na molia.

O lea, sa fa’ailoa atu ai e le tama matua, i leoleo, ua le toe mana’o e nofo ia Faleulu (le na molia), i lona fale i Pago Pago, pe a toe tatala mai i le falepuipui, ona o lana amio.

Ina ua mae’a ona faia fa’atalanoaga a leoleo, sa agai atu loa leoleo ma le na molia, i le ofisa a leoleo i Tafuna.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, mo le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa taofia ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatala ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.