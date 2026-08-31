Loka se alii i le save’u o le filemu i totonu o le aiga ina ua musu lona tina e tu’u iai se tupe

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 13 o Aukuso, 2026, na fa’afeso’ota’i ai e se tagata o se aiga, ia le Ofisa a Leoleo, i Tafuna, ona o se alii sa fa’atupu vevesi i totonu o le aiga.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia, i lenei mataupu, ona o le puipuiga o fanau talavou sa a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, pe a ma le 2:46 i le aoauli, na o’o atu ai se vala’au, i le ofisa a leoleo i Tafuna, ona o se alii, o lo’o faatupu vevesi i totonu o se aiga, i Malaeimi.

Sa iloa mulimuli ifo, o le tagata na valaau i le ofisa a leoleo, o le tuafafine a le na molia.

Ina ua taunu’u leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, na muamua tau atu i le tuafafine a le na molia (o ia lea sa valaau i leoleo) ma na faasino iai e le tuafafine, ia le alii na molia, o lo’o fealua’i solo i fafo o le fale.

Na savali atu iai leoleo ma taumafai e taofi le na molia, e latou te talanoa peitai, sa le ano ifo iai le na molia ma amata ona savali agai i le fale e tu’u ai taavale. Sa va’aia e leoleo, ia le ‘a’apa atu o le na molia, i se ‘ato fa’afafa ma o latou feosofi atu loa, i le taofi mai le na molia.

Sa fai sina fefaloa’i a leoleo ma le na molia, ae na i’u lava ina mafai ona lokaina ia le na molia ma tu’u i totonu o le taavale a leoleo.

Ina ua mae’a, na amata loa ona faia su’esu’ega a leoleo. Sa faamatala e le tuafafine a le na molia (o ia foi lea na valaau i leoleo), ia lo latou fa’ato’a taunu’u atu i le fale, ma se pusa ‘aisa fou. Ma na fai atu i le na molia, e alu atu e fesoasoani e si’i ia le pusa ‘aisa i totonu o le fale.

Peitai, sa fa’aalia le le fiafia o le na molia ma ‘e’e ma palauvale mai ia te ia (tuafafine).

Na o’o lava ina oso atu le tina o le aiga, e fa’afilemu le mataupu, ae peitai, e pei ona ta’ua i ripoti a leoleo, sa liliu mai le na molia, i le palauvale mai i lona tina ma tu’ua’ia lona tina, i le le tu’u atu o se tupe ia te ia (le na molia).

Ma sa ta’ua foi i ripoti a leoleo, ia le amata ona tau’ai solo, e le na molia, ia meafale, i totonu o le fale.

E tupu lenei fa’alavelave, o lo’o iai ni fanau, i totonu o le fale. Ma sa ta’ua e le tamaitai na valaau i leoleo, ia lona popole e tusa ai ma le a’afiaga o le fanau, ona o uiga fa’aalia a lona tuagane (le na molia). Aemaise ai lona popolega, ina ne’i fa’ao’olima, ia le na molia, i le fanau.

Ma na fa’ailoa atu foi e le tamaitai na valaau i le ofisa a leoleo, i leoleo, e le o se taimi muamua lea ua fa’atupu vevesi ai le na molia, i totonu o le latou aiga. Sa tupu foi seisi vevesi muamua, ae o lo’o iai le latou tina ma le fanau, i totonu o le fale.

Na masalomia e le tamaitai na valaau i leoleo, ia le tagofia e lona tuagane (le na molia), ia ni fualaau faasaina.

Sa fautuaina e leoleo ia le tamaitai na valaau i leoleo, ina ia aveina atu lona tina, i le ofisa a leoleo, ina ia mafai ona faia sana faamatalaga. Ae e le’i agai atu ia le tamaitai na valaau i le ofisa a leoleo, ma lona tina, i le ofisa a leoleo, sa ia fa’ailoa atu i leoleo, e mana’omia ona siaki muamua e le vaega a le EMS ia lona tina, ona e a’afia le tina i le ma’i suka ma le toto maualuga.

E ui ina sa siakiina le tina, e le vaega a le EMS ma faamautuina ia le tulaga lelei o iai lona suka ma lona toto maualuga, peitai, sa fauatuaina o ia, e le EMS ina ia agai atu i le LBJ, mo le faia o sana talavai, pe a le lelei lana faalogo.

Ina ua faatalanoaina e leoleo, ia le tina, sa faamatala e le tina, ia lona le manao, e toe fo’i atu le na molia, i le latou aiga, i Malaeimi po o le toe latalata atu o le na molia, ia te ia (tina), ona ua fefe i le ua molia.

E tusa ai ma ripoti a leoleo, o le tele lava o faamatalaga a le tina, sa fa’amautuina ai molimau a le tamaitai na valaau i le ofisa a leoleo, e tusa ai ma uiga fa’aalia a le na molia.

O le tu’ua’iga sa faia faasaga i le na molia, o le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.