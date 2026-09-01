Loka se alii na tu’ua’i e lona tina i le fa’ao’olima

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 25 o Aukuso, 2026, sa valaau atu ai se tina loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo, i Tafuna, e tusa ai ma sona alo, lea sa ia tu’ua’ia, i le save’uina o le filemu, i totonu o le latou aiga, i Faleniu.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa fa’ailoa atu e le tina loto mafatia, i leoleo o le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ia le le fiafia o lona alo, ina ua ia (tina) faatonuina, e aua le ‘aia lana mea’ai. Ma sa ta’ua foi e tina, i leoleo, ia lona fa’ailoa atu i lana tama (le na molia), o ia (tina) o lo’o gasegase.

Ae peitai, na tu’ua’ia ia le na molia, i lona ‘e’e ma palauvale solo, i totonu o le fale ma o’o ai lava ina alu i fafo ma tau’ai mai le faitoto’a o le fale, i ni ma’a.

Sa faamatala foi e le tina, i leoleo, ia lona taumafai e taofi ma fa’afilemu lona alo (le na molia), ae peitai, sa tago lana tama, i le tu’i o ia. Peitai, e le’i iai ni manu’a sa va’aia e leoleo, i le tino o le tina.

Na ta’ua i totonu o faamaumauga a le faamasinoga, ia le to’alua a le na molia, sa fai sana molimau, i leoleo. Ma sa ia faamatalaina, ia lona iai i totonu o le potu moe, ae ona lagona mai le pisa, i fafo.

Ina ua ia savali mai i fafo ma le potu moe, sa ta’ua e le molimau (to’alua a le na molia), ia lona lagonaina o le na molia, o ‘e’e, ma savali agai i le faitoto’a ma toso malosi mai le faitoto’a, na malepe ‘ese mai ai le faitoto’a.

E le gata i lea, sa faamatala foi e le to’alua a le na molia, ia le u’uina e le na molia, o se aga’ese, ma lu’i lona ‘uncle’ e la te fufusu. Ona soso’o ai lea ma lona toe savali i totonu o le fale, ma fasi lona (le na molia) uso. Sa faamaonia e le na molimau, ia le tau o tu’i a le na molia, i lona tina ma lona uso.

Sa faamautuina i su’esu’ega a leoleo, ia le nonofo faatasi, o le tina na a’afia, o le na molia, o le molimau, ma lona uso, i totonu o le fale e tasi.

Ina ua mae’a ona maua le ulua’i ripoti ma talanoa, i molimau, sa agai atu loa leoleo, e saili ia le na molia. Ma na vaai lona savali mai i le taavale a leoleo. Sa avefaapagotaina ai loa o ia ma momoli atu ai i le Ofisa a Leoleo mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

O le na molia, o le susuga ia Seanpaul Chin-Tong, ma e 20 tausaga o lona soifua. O ona moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2 & 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Faaleagaina o meatotino, i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.