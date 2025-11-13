Loka se alii na tau faamata’u i se tama matua i le oti ma le susunu o lona fale

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le 1:30 i le vaveao o Setema 27, 2025, na o’o atu ai se alii i le Ofisa o Leoleo i Fagatogo, e ripotia ia le susuga ia Rubi Hanipale, i le tau faamata’u i lona tama matua, e 80 tausaga, e ala i le fasiotia o ia (tama matua) ma le susunuina o lona maota.

Sa ta’ua e le atalii o le tama matua lea na alu i le ofisa a leoleo, na fa’ailoa atu e le latou tuaoi ia te ia, le faamatalaga a Rubi lona tama, i lena po, lea sa ia (le na molia) fa’alalaina ai le fasiotia o matua a le na alu i le ofisa a leoleo. Sa ta’ua e le tuaoi faamatalaga tau fa’amata’u a le na molia, o le fasiotia o matua a le na alu i leoleo ma le susunuina o le latou fale.

Ma na ta’ua foi e le alii na alu i leoleo, le lafoina atu e lona tuaoi lea sa molimauina le faalavelave, ia se ata vitio, lea sa fa’aalia ai le na molia o tu i tafatafa o le fale a ona matua ma ‘e’e ma palauvale faapea ma le lafoina o ni faamatalaga taufa’amata’u. Na ta’ua foi e le alii, e foliga mai sa fa’asua’ava ia Rubi (le na molia) ma sa ia fa’afoeina se taavale a le malo, i le te’a o taimi faigaluega.

Na ta’ua foi e le alii na alu i le ofisa a leoleo, e le o se taimi muamua lea ua faia ai Rubi (le na molia) ia lea tulaga, o le lafoina atu o ni faamatalaga tau fa’amata’u ma fai mai o ia e ana le fanua.

Sa fa’aalia i su’esu’ega a leoleo, le faatupu vevesi o le na molia, i ona tuaoi ma sa molimauina uma e ona tuaoi, lona faamata’u i le fasiotia o le tama matua, ma lona susunuina o le latou fale.

Na fa’atalanoa foi e leoleo ia le molimau lea sa pu’eina le ata vitio ma sa ta’ua e le molimau, ia lona iai i totonu o lona potu, ae ona faalogo mai i le pisa i fafo ma ia savali mai ai i luma o lona fale, ma ia va’aia le na molia, i tafatafa o le fale o le tama matua, ma o lo’o ‘e’e ma palauvale le na molia, ma lafoina iai ni faamatalaga taufa’amata’u.

O iina na toso ai i fafo e le molimau ia lana telefoni, ma amata ona pu’eina le ata o le faalavelave o lo’o tupu. Sa ta’ua e le molimau ia le to’atama’i o le na molia ma lana tautala fa’atosotosololoa, faapea ai ma le tau alu o le na molia, e aumai ni ana naifi ma fana, e tali atu ai i le aiga, ona o le fanua.

E le o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, pe sa ave faapagotaina le na molia, ma pe na loka foi ona o le faalavelave na tupu.

Ae sa molia o ia i le Faatupu Vevesi i nofoaga lautele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.