Loka se alii na maua ai tupe, Aisa ma suau’u mo ‘vape’

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O lo’o ua taofia nei i le falepuipui ia Alaiva’a Mase, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga, i moliaga e ono, e aofia ai moliaga i lona umia o vaega o fualaau faasaina ma se faamoemoega e faatau atu.

O le vaiaso ua mavae sa fapea ona tula’i ai Mase i luma o le Faamasinoga Fa’aleitumalo, e tali i moliaga ona o vaega o fualaau faasaina, sa maua i le fale teu oloa a le Ofisa o Tiute, i le amataga o le masina.

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, o le aso 15 o Tesema, na logoina ai e le Ofisa o Tiute ia le Ofisa a Leoleo, e tusa ai ma ni afifi se lua (FedEx), o lo’o latou taofia, mai i le uta o oloa mai i fafo.

O le tasi o pusa, na maua ai i totonu ia se afifi na masalomia o se vaega o fualaau faasaina (Aisa) (4.2 aunese x 16.4 aunese le mamafa). O le pusa lona lua, sa maua ai seisi afifi, na masalomia ai foi se vaega o fualaau faasaina (Aisa), pe a ma le 16.1 aunese, faatasi ai ma ni fagu laiti o suau’u (THC), e fa’aaoga i le ‘vape’.

Ua faapea foi ona ta’ua i faamaumauga a le faamasinoga, ia le tuatusi sa tusia i luga o pusa uma e lua, o le suafa o D. Mose. Ae e le’i tu’uina atu nei atigipusa i leoleo, sa faataunu’u e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute ia a latou lava su’esu’ega ma fa’amaonia ai, o vaega o fualaau faasaina (Aisa) ma THC.

Ina ua taulimaina e leoleo ia afifi mai i le ofisa o Tiute, sa o latou mataituina ia nei afifi, e ala atu i le Ofisa a le CSL, e faatalitali ai le tagata e alu atu e piki ia atigi pusa, ma o iina na maua ai le susuga ia Alaivaa Mase.

O le aso 18 o Tesema, na fa’afeso’ota’i atu ai e Mase ia le CSL, e fa’ailoa iai lona taunu’u atu e piki mai lana afifi, i le va o le 8:00 ma le 9:00 i lea taeao o le aso Faraile, Tesema 19, 2025.

O le aso Faraile lava lea na taunu’u atu Mase i le CSL e aumai an atigipusa, ae ave faapagotaina ai o ia e leoleo.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua fesiligia Mase e tusa ai ma afifi, sa ia te’ena le iai o sona so’otaga ma vaega o fualaau faasaina, ma ia fa’amautuina o afifi o CDs ma DVDs.

Sa faataunu’uina foi e leoleo a latou su’esu’ega i tulaga na i totonu o afifi ma faamaonia ai, o vaega o fualaau faasaina ma THC. Ma o lo’o ta’ua foi i totonu o faamaumauga a le faamasinoga, le mauaina o se vaega tupe e $9,500 ia Mase, i le taimi na lokaina ai o ia, e leoleo.

O lo’o finau sui o le malo, le tele o vaega o fualaau faasaina na maua, mo se le fa’aaogaina e se tagata e toatasi, e foliga mai ai, o lo’o faamoemoe e faatauina atu.