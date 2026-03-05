Loka se alii i moliaga i lona faia o ni amioga mataga i se teineititi 14 tausaga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 26 o Ianuari, 2026, na o’o atu ai se teineititi e 14 tausaga le matua, ma lona tama ma ni ona faiaoga se to’alua, e ripotia ia le faia so’o e se tuaoi, e 42 tagata le matua, o ni amioga mataga, i le teineititi.

On January 26, 2026, a 14‑year‑old girl was escorted to the Tafuna Police Substation (TPS) by her father and two teachers to report repeated sexual assaults by a 42‑year‑old neighbor.

[Ua le lomia suafa o le na molia ma i latou na a’afia, i lenei mataupu, aua le puipuiga o le teineititi sa a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le taimi atoa sa fa’atalanoaina ai le teineititi na a’afia, sa na’o le tagi lava ma le tetete o lona leo, a’o ia fa’amatalaina tulaga na tupu ia te ia.

I fa’amaumauga a le leoleo sa fa’atalanoaina le teineititi na a’afia, sa ia ta’ua ai le fa’afaigata i le teineititi ona tautala. Ma e tusa ai ma ripoti, na amata tupu lenei fa’alavelave i le vaiaso na muamua.

Ia Ianuari 20, na savavali ai le teineititi na a’afia, i le a’oga ma ona tei laiti, sa o latou pasi atu ai le fale a le latou tuaoi, lea e nofo ai le na molia. Sa tauvala’au mai le na molia, i le teineititi, e tia’i le a’oga, ae alu atu e la te tafafao. Sa tali atu le teineititi na a’afia, e leai, ma fa’aauau ona savali.

Ae i le aso atoa, sa fai atu ai isi tamaiti a’oga, i le teineititi na a’afia, o la na va’aia le na molia, o faatalitali mai i tafatafa o se tasi o pa a le a’oga.

Ina ua tu’ua le a’oga ma alu le teineititi na a’afia, i le fale, sa ia alo’ese mai i le nofoaga na iai le na molia, ae sa le’i tu’u ai lona fefe ma lona le mautonu. Sa ta’ua foi e le teineititi na a’afia, ia lona fefe e pasi i le fale o le na molia, ma o le mafua’aga lea na le a’oga ai i aso e lua na soso’o ai (Ianuari 21 & 22).

Ae o le taeao o le aso 23 o Ianuari, na toe usu ai le teineititi na afaina, ma nai ona tei, i le a’oga. E le’i umi ona o latou taunu’u i le a’oga, sa toe manatua e le teineititi na a’afia, le mana’omia o se tusi mai lona tina, ona o aso e lua ia sa le’i a’oga ai. Ma ia toe savali ai loa i le fale.

O le taimi lea, e pei ona ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua pasi atu le teineititi na a’afia, i luma o le fale a le na molia, sa ia va’aia ai le alii na molia, o lo’o tu mai i fafo o lona fale, e foliga mai o lo’o fa’atalitali atu ia te ia (teineititi).

Sa ta’ua foi i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le va’aia e le teineititi na a’afia, ia le u’uina e le na molia, ia se pate pesipolo, a’o tu i tafatafa o le pa o lona fale. Ma ina ua o’o atu le teineititi sa a’afia, na alu ifo le na molia ma poloka lona auala ma e ui ina sa tete’e e le teineititi na a’afia, ana taumafaiga, ae na toso atu lava e le na molia, ia le teineititi, i totonu o lona fale ma loka le faitoto’a.

Na ta’ua i totonu o fa’amaumauga a le faamasinoga ma ripoti a leoleo, ia fa’amatalaga auiliili o tulaga uma na faia e le na molia, i le teineititi na a’afia, a’o tagi le teineititi ma ‘ai’oi atu i le na molia, e tu’u o ia.

Ina ua mae’a ona fa’amalieina le loto o le na molia, sa ia fa’atonuina loa le teineititi na a’afia, e alu, ae sa ia fa’ailoa atu i le teineititi ia lona faia o se tulaga i lona (teineititi) uso laititi, pe afai e na te fa’amatalaina le mea na tupu, i seisi. Ma o le mafua’aga lea na le faamatalaina ai e le teineititi na a’afia, ia le faalavelave na tupu, i se tagata.

Ae o le afiafi lena, e tusa ai ma fa’amaumauga a le malo, na faamatalaina ai e le teineititi na a’afia, ia le faalavelave na tupu, i lona tina. Ma ole aso lea, ma le aso na soso’o ai (Ianuari 27), sa momoli ai e le faiaoga ia le teineititi na a’afia, i lona fale.

O le taeao o le aso Gafua o leisi vaiaso (Ianuari 26), na fa’ato’a ta’u ai e le teineititi na a’afia, ia le faalavelave na tupu, i lona faiaoga. Ae na fa’ato’a ripotia ia le faalavelave, i leoleo, i le aso Lulu (Ianuari 28).

Sa ta’ua e le teineititi na a’afia, i leoleo, na ave o ia e le faiaoga lea na ia faamatala iai le faalavelave, i seisi faiaoga, ma o latou uma ai i le ofisa a le sui Pulea’oga ma fa’ailoa iai le faalavelave na tupu. Ona vala’au loa lea o le tama a le teineititi ma o latou malaga atu loa i le ofisa a leoleo, e faila le latou ripoti.

O le aso lava lea na agai atu ai leoleo ma lokaina mai le na molia. Ina ua fa’atalanoaina o ia e leoleo, sa ia te’ena lona faia o se tulaga i le teineititi, ma ia fa’ailoa atu i leoleo, sa iai o ia i le fale a lona tausoga, i le aso atoa o Ianuari 23. Ae peitai, ina ua o atu leoleo i le fale a le tausoga ma fesiligia o ia, sa tali mai le tausoga, e le’i o’o atu le na molia, i lona fale i le aso atoa, e pei ona ta’ua.

O moliaga sa faia e faasaga i le na molia, na aofia ai faitauga 1 & 2 o le Faamalosi Teine ma le faitauga 3 & 4, o le faia o uiga faa Sotoma – O ni moliaga i le vaega ‘B’ o solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga.

Moliaga i le faitauga 5 & 6 ma le 8, o le faia o uiga mataga i se tagata – O ni moliaga i le vaega ‘C’ I solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le sili atu ma le ta’i fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le ta’i 5,000; po o faasalaga uma e lua.

Ma le faitauga e 9, o le taofiofi faasolitulafono o se tagata – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai o ia i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.