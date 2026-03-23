Iva moliaga fa’asaga i se alii na fai tuliga ta’avale ma leoleo

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

E 9 moliaga sa failaina e fa’asaga i le susuga ia Christmas Oloi, ona o se fa’alavelave na tula’i mai i le 10:46 i le taeao o le aso 12 o Fepuari, 2026, lea na fai ai se latou tuliga ta’avale ma leoleo, i luga o le auala i Tafuna.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na va’aia e leoleo ia le afe o le ta’avale a Christmas (le na molia), i le itu tauagavale i se auala na solia ai le tulafono, i le auala i tafatafa o le StarKist, lea e i tua o le NAPA.

O i’ina na tuliloaina mai ai e le taavale a leoleo ia le taavale a le na molia, e taumafai e taofi. Ae peitai, sa le’i avea le mumu o moli ma le sailini a leoleo, ma tulaga na afe ai i tua le taavale a le na molia, se’ia o’o mai i luma o se fale inisinia.

Ae ina ua feosofi i fafo leoleo ma savavali atu i le taavale a le na molia, sa toe fa’aoso e le na molia lana ta’avale ma toe fa’aauauina ai le tuliga ma leoleo.

O lo’o ua ta’ua i totonu o fa’amaumauga a leoleo, le pasi e Christmas (le na molia) o taavale na i luga o le auala, ma sa ia ta ina lana ta’avale i leisi itu o le alatele, lea o lo’o aga’i mai ai taavale. Na avea lea ma tulaga, na afe ai i tua ta’avale, sa agai mai i leisi itu.

Sa faapea foi ona le fa’atu le taavale a le na molia, i fa’ailo e fa’atu ai taavale, ae na fa’aauau ona agai atu lana ta’avale i le itu i Sisifo.

Ina ua o’o atu le ta’avale a le na molia, i luma o Aveina, e agai atu i Malaeimi, sa molimauina le aveina e le na molia, o lana ta’avale i le ogatotonu o le alatele.

Ina ua o’o atu le tuliga a leoleo ma Christmas (le na molia), i Faleniu, sa molimauina le se’e o le ta’avale a le na molia, i le itu taumatau o le auala ma oso ai i luga o le auala savali, i tafatafa o se pisinisi.

Sa maitauina e leoleo ia le le ano o le na molia, i tulafono o le alatele ma le saogalemu o le mamalu lautele, i le taimi atoa o le latou tuliga.

Ina ua o’o atu le tuliga i Pavaiai, sa fa’afuase’i ona afe le ta’avale a le na molia, i se auala galue, i tafatafa o se falesa Katoliko. O iina na maua atu ai e leoleo ia le ta’avale o paka e faasaga mai i le alatele, e foliga mai o lo’o taumafai e toe oso i luga o le alatele.

Ae na mafai ona taofia e leoleo ma ave faapagotaina ai ia le na molia, ae ave le taavale i le ofisa a leoleo i Tafuna.

Ina ua faatalanoaina le na molia, i le ofisa a leoleo, sa ia fa’amaonia lona ave saoasaoa o lana taavale i luga o le auala ma lona mana’o ia fa’asaoasaoa lana taavale. Sa ia ta’ua lona feagai ma ni faigata i lona olaga, ma e na te fa’aaogaina le fa’aalu saoasaoa o lana taavale, o se auala e tali atu ai ia faigata.

Ina ua fesiligia o ia pe aisea na le fa’atu ai lana taavale, ae e le’i faia le latou tuliga ma leoleo, sa t’'ua e le na molia, ia lona va’aia o se tagata i tafatafa o le fale inisinia, o ‘ata atu ia te ia. O le mafua’aga lea na sola ‘ese ai ma sa ia mana’o e tuliloa o ia e leoleo, ona o le lelei o lana avetaavale, lea na mafua ai ona le feto’ai ma seisi taavale, e ui i le saoasaoa ma le auala sa ia fa’afoeina ai lana taavale.

Sa fa’amaonia e leoleo, le leai o se su’esu’ega na faia i le na molia, e fa’amautu ai pe sa ia tagofia ia se ‘ava malosi, po o fualaau fa’asaina.

Ina ua tapa e leoleo ia le laisene aveta’avale a le na molia, sa ia ta’ua le galo i le fale, o lana lisiti mai i le ofisa taavale. Ae peitai, na fa’amaonia i su’esu’ega a leoleo, le leai o se laisene avetaavale a le na molia.

O moliaga e iva na faia e fa’asaga ia Christmas Oloi, na aofia ai:

Faitauga 1: Afe o lana ta’avale i le itu e tauagavale, o se solitulafono e mafai ona sala tupe, e le silia ma le $200.

Faitauga 2: Leai se laisene avetaavale, o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Pasi taavale i le itu taumatau, o se solitulafono, e sala tupe e le silia ma le $200.

Faitauga 4: Pasi o taavale o lo’o agai mai, o se solitulafono e sala tupe, e le silia ma le $200.

Faitauga 5: Le usita’ia o fa’ailo i luga o le alatele, o se solitulafono e sala tupe, e le silia ma le $200.

Faitauga 6: Fa’ailo taimi e afe ai, o se solitulafono e sala i le le silia ma le $200.

Faitauga 7: Sola mai i leoleo – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 8: Aveta’avale ma le le fa’autauta - O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 9: Fa’aoso o taavale i luga o auala savali – o se solitulafono sala tupe e le silia ma le $200.

Sa lokaina le na molia, i le falepuipui, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina e mafai ona toe tatala ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.