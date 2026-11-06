Fautuaina e Malo ‘Aufa’atasi ia Samoa i tulaga o le saolotoga mo vaega fa’asalalau

Apia - SAMOA

Ua u’una’ia e le fa’alapotopotoga a le Malo ‘Aufa’atasi, ia le malo o Samoa, ina ia toe fa’asa’oina ia faafitauli o lo’o tula’i mai, i le saolotoga o vaega fa’asalalau i totonu o le atunu’u.

O nisi nei o mataupu – saolotoga mo vaega faasalalau ma itu ua faasaina ai vaega fa’asalalau – sa iloiloina e totino o le komiti o aia tatau a Malo ‘Aufaatasi, lea sa faia i Geneva, i le amataga o lenei vaiaso.

E 10 ni malo sa fa’apea ona o latou fa’aleoina, o latou atugaluga, e tusa ai ma sa ua fa’amalosia e le malo a le Afioga i le Palemia, le Susuga i le La’aulialemalietoa Leuatea Schmidt, e aofia ai ma nisi o pa’aga tetele a Samoa ma ana malosia mai vaitaimi fa’akolone.

Ua silia laititi ma le tausaga, talu ona nofoia e La’aulialemalietoa, ia le nofoa o le Palemia, ae ua ia fa’asaina ia le nusipepa a le Samoa Observer, mai i feiloaiga a le palemia ma vaega fa’asalalau, faapea ma ni isi o fa’atalanoaga ma vaega fa’asalalau, po o ripoti fa’alemalo.

Sa ripotia e se tasi o tamaitai Tusitala, ia le ave’esea o lana masini pu’eata ma tapeina o ata i totonu o lana masini pu’eata, e se tasi o leoleonana a le palemia, lea sa faia ai se lapataiga a le Asosi o Tusitala a Samoa, e uiga i le fa’aleagaina o masini a vaega fa’asalalau.

E le gata i lea, ua fa’atulagaina e le Faigamalo ia ni tulafono, e ao ona mulimulita’i iai Tusitala a le atunu’u, lea e aofia ai le tatau i Tusitala, ona fa’ao’oina atu fesili, i le 24 itula muamua, ae e le’i fa’ataunu’uina se fetufaa’iga a le malo ma taitai o le malo.

Ua faapea foi ona fautuaina ia le faia o su’esu’ega, i le tala faasolopito o se Tusitala, o itu faapolokiki e auai ai se Tusitala ma isi tulaga faapea.

Sa fautuaina e Niu Sila, ia Samoa, ina ia fa’amautuina ia se siomaga saogalemu mo vaega fa’asalalau ma Tusitala, e ala i le ave’esea o tapu ua fa’atulagaina.

Sa faaleoina e Siamani, ia se atugaluga tuputupu pea, ona o Tusitala tuto’atasi, ma o latou fautuaina ai le tutusa o fa’ataga e tu’uina atu i vaega fa’asalalau ma Tusitala, e tatalaina atu ai ripoti ma fa’amaumauga a le malo, ma le toe suia o tulafono faatulagaina mo vaega fa’asalalau.

Ua u’una’ia e Ausetalia ia Samoa, ina ia fa’atumauina ia le saolotoga mo le fa’aalia o manatu, e aofia ai vaega fa’asalalau tutoatasi.

E le gata i lea, ua fautuaina e Kanata ia Samoa, ina ia fofoina ia solitulafono i le faia o faamatalaga taufa’aleaga ma puipuia le saolotoga o Tusitala ma faalapotopotoga fa’asalalau.

Fai mai a Netherlands, ia tutusa uma ia vaega fa’asalalau, i fuafuaga ma fonotaga uma a le malo ma so’o se feiloaiga a taitai o le malo ma vaega fa’asalalau.

Sa ta’ua e le malo o Peretania ia le pa’u o Samoa i fa’atulagaga o malo, o lo’o saolotoga ana vaega fa’asalalau ma Tusitala i le lalolagi atoa, ma ia u’una’ia ia le malo, ina ia tu’uina ia le faatagana i Tusitala, e latou te galulue tutoatasi ai, e aunoa ma le fa’alavelave o le malo.

Na talosagaina e Kolea i Saute, ia se su’esu’ega, i nei tu’ua’iga ma moliaga, o faiga taufa’amata’u po o amioga saua, ua faia i Tusitala.

Sa fautuaina e Falani ia ni tulafono, e fa’amautu ai le tatalaina o avanoa uma mo vaega fa’asalalau ma Tusitala uma, ma i latou o lo’o puipuia aia tatau o tagata.

I se manatu fa’aalia a Suitiselani, ua fautuaina ai le faavaeina e Samoa o se tulafono, e faamautuina ai le fa’atagaina o Tusitala ma le mamalu lautele, i fa’amaumauga uma a le malo, se’ia vagana ai fa’amaumauga e le tatau ona tatalaina i le mamalu lautele.

I le avea ai ma sui o Samoa, i totonu o le faalapotopotoga a Malo ‘Aufa’atasi, sa saunoa Nella Pepe Tavita-Levy, o le saolotoga mo faamatalaga ma manau fa’aalia, o lo’o ua puipuia e le faavae a le atunu’u.

Ma o lo’o silafia e le malo, ia le taua o matafaioi a vaega fa’asalalau, i le atina’eina o le faamaoni ma le auai o le mamalu lautele.

Sa ta’ua foi e Tavita-Levy, ia le fa’aauau pea ona tatalaina mai e le malo o ripoti ma fa’amaumauga, mo so’o se tasi po o fa’alapotopotoga, e mana’omia.

Peitai, o lo’o fa’aauau pea ona fa’aleoina e le Taitai o le Itu Agai, le Afioga Tuilaepa Sailele Malielegaoi, ia tu’ua’iga i amioga e le o gatasi ma se malo Temokarasi, o lo’o ua fa’aalia e le afioga i le Palemia.