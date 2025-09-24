Faasalai e le DOH ia aiga o iai nofoaga o fananau ai namu i totonu o a latou fanua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua amataina nei ona fa’asala e le Ofisa o le Soifua Maloloina ia aiga, o lo’o le faamamaina o latou fanua.

I se fa’aaliga mai ia Eileen Solaita, lea o lo’o fa’auluulu iai le Auaunaga o le Siosiomaga Soifua Maloloina, o se vaega o la latou taumafaiga ina ia faatama’ia nofoaga o lo’o fananau ma fofoa ai namu. O Setema 15, 2025 sa fa’amaonia ai le to’a 150 o tagata o le atunu’u ua a’afia, pe sa a’afia i le Fa’ama’i o Ponaivi (Dengue Fever).

Sa fa’aalia e Solaita, le toatele o tagata o aiga ua a’afia pe sa maua i le fa’ama’i o le ponaivi, ona o le iai o namu i o latou fale ma fanua, lea e mafua ai le pepese o le faama’i.

Sa saunoa se alii foma’i faapitoa (Epidemiologist) a le Matagaluega o le Soifua Maloloina, o Adam Konrote, mai i gasegase e 150, e to’a 89 i latou, e le’i faimalaga atu i fafo, ae to’a 43 sa faimalaga atu i fafo. I le taimi nei, e to’a 18 tagata gasegase, o lo’o faia ai ni su’esu’ega ma o le fa’alauteleina mai i se taimi o i luma, faaiuga o ia su’esu’ega.

Ua faamamafaina mai e le Matagaluega o le Soifua Maloloina, le taua o le fa’aititia o le fetaomi atu i le falema’i tele i Faga’alu (LBJ) ma ua u’una’ia i latou e a’afia i le fa’ama’i, ae le tigaina, ina ia agai atu i falemai tua, lea o lo’o i totonu o afioaga ma itumalo taitasi.

E pei ona sa ta’ua e Konrote le lava tapena o falema’i tua (clinics) e mataituina ia gasegase o lo’o aga’i atu iai ma afai e iai se talitonuga, o lo’o sili atu le tigaina o se gasegase, o le a faapea ona auina mai i le LBJ.

Ma ua fa’amaonia mai foi e Konrote, le leai o nisi ua o’o i se tulaga fa’aletonu, se’ia vagana ai i latou sa taofia, ae ua toe fo’i i le manuia ma ua toe fo’i atu i o latou aiga.

Ae o lo’o fa’aauau pea ona ia u’una’ia le mamalu lautele ina ia fa’aauau pea ona fa’amamaina fanua, e ala lea i le ave’esea o nofoaga e faigofie ona to’a ai le suavai ma faafaigofie ai ona fananau ma fofoa ai namu.

E le gata i lea, o le fa’amamaina o le vao i autafa o maota ma laoa, tapenaina o lapisi. Puipuia o tagata o aiga, e ala i le fa’aaogaina o faasunu namu, la’ei o mitiafu po o ofu lima u’umi. Vave agai atu i falemai pe a fiva, mageso, po o le tino tiga. Ma sa ta’ua foi e Konrote le taua o le vave agai atu i le falemai, ina ia aua ai nei o’o atu i se tulaga tuga.