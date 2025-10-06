Fa’amanino sui Peresetene o le Senate tulafono i le totogiina o lafoga fa’ae’e mo taavale aumai i totonu o le teritori

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

A’o fa’agasolo le iloiloga a le Seante i le aso Tofi o le vaiaso ua mavae, sa faamamafaina ai e le Afioga i le Senatoa Magalei Logovi’i, o ia foi o le sui Peresetene o le Senate, ia le pule ua tu’uina i le Tausitupe, i lalo o le tulafono. Ma na ia fa’amanino ai le iai i le Tausitupe o le malosiaga, e faataga ai kamupani ma tagata ta’ito’atasi, ona togitogi a latou lafoga fa’ae’e, mo ta’avale ia o lo’o auina mai, i totonu o le teritori mai atunu’u i fafo.

O i latou na auai i lea iloiloga, na aofia ai le Tausitupe fa’aolioli ia Brett Butler, sui Tausitupe o Levi Reese ma le susuga ia Juliano Falaniko, lea o lo’o fa’auluulu iai le Ofisa o Tiute.

Sa auiliiliina e Magalei e faapea, mo pisinisi, e mana’omia ona totogi le 25% o lafoga fa’ae’e, ae mo le mamalu lautele, e tatau ona totogi le 10%, e fuafua lea i luga o le tau o le taavale. Ma sa fa’alauiloa mai foi e Magalei, o le lisi lea o lo’o iai nei, o i latou e le’i mae’a ona totogi a latou lafoga fa’ae’e, na amata mai lava i le tausaga e 2017. Ua fa’ailoa mai ai le mamao i tua o lafoga e le’i mae’a ona aoina.

Ae peitai, sa saunoa foi Magalei, e ui i lea fa’atagana mo le totogiina o lafoga, e le mafai ona tatalaina i tua ia taavale mai le Ofisa o Tiute, se’ia vagana ua mae’a ona totogi atoatoa lafoga. Ma sa ia fa’aalia foi, o lea vaega o le tulafono, e tasi lava lona fa’auigaina. Ma o lo’o ua iai faamaumauga o lo’o fa’amaonia ai le tatalaina i tua o nisi taavale, ae e le’i mae’a ona totogi atoa latou lafoga.

Sa saunoa le ulu o le ofisa o Tiute, ia Juliano Falaniko e faapea, o taavale ia na saunoa iai le afioga i Senatoa, sa tatalaina i tua, ae e le’i tula’i mai o ia i lona tofiga faaletaitai i totonu o le Ofisa o Tiute. Ma na ia faamanino mai foi e faapea, o faaiuga e tusa ai ma le tatalaina i tua o taavale, e sau mai i le Tausitupe, ae le o le latou aufaigaluega, ma atonu o le mafua’aga lea o faafitauli, ia o lo’o ta’ua i totonu o le ripoti.

I le saunoaga a le Afioga i le Senatoa Togiola Tulafono, na ia faaleoina ai ni atugaluga i nisi o tulaga i le ripoti a le Ofisa o Tiute. Aemaise ai lava le ripoti e faatatau i le lafoga mo se taavale (2019 Ford Ranger), e $3,209. Na fesiligia ai e Togiola ia le sa’o o le auala na fa’aaogaina (valuation assessment), e maua ai le tau aofai o le lafoga mo lea taavale.

Sa fesiligia e Togiola ia le auala o lo’o fa’aaogaina e le Ofisa o Tiute, e saili ai le tau aofai o se taavale, mo tulaga tau lafoga. Ma na fa’aleoina e Togiola sona talitonuga, i le fa’alagolago o le ofisa a le malo, i tau mai i ofisa va’a, ae le o le tau moni o lo’o fa’atauina ai se taavale. Ma o se tulaga, ua talitonu le afioga i le Senatoa, e fa’aitiitia ai le aofa’i o lafoga fa’ae’e ma e ono o’o atu ai i soligatulafono.

E le gata i lea, sa taua e Togiola le tele o taavale o lo’o fa’aauau pea ona tatalaina i tua, ae e le’i mae’a ona totogi uma ia lafoga fa’ae’e, ma ua tele tausaga talu ona tupu lea tulaga. Ma sa faapea ona faaleoina ai e Togiola sona popolega, i le le mataituina lelei e le Ofisa o Tupe a le malo, ia lenei tulaga.

E le gata i lea, sa faapea foi ona fia malamalama Togiola i le natura o maliliega o lo’o faia e le Ofisa o Tiute ma i latou o lo’o tau totogi a latou lafoga fa’ae’e.

Ina ua sauna mai Falaniko e tali mai i fesili a le Senatoa, sa faapea ona fa’atuina e le Peresetene o le Seante, le Tofa ia Tuaolo Manaia Fruean, ia se lafo, ina ia fa’aauauina lenei iloiloga na’o latou (sui faitulafono ma molimau ale malo), ina ia puipuia ai tagata ma pisinisi o le a talanoaina.

Na faapea ona lagolagoina lea lafo, e le Afioga i le Senatoa ia Gaoteote Tofau Palaie.

Ae peitai, sa fautuaina e Togiola ia ni fa’aeteetega o le faia o ni iloiloga fa’alilolilo faapenei. Ma ia ta’ua ai lona malamalama, i le taua, o le puipuia o nisi o faamaumauga, aemaise i latou o lo’o a’afia ai, ae peitai, sa ia finau mai i le tatau pea i le taua o le nofo malamalama o le mamalu lautele, i a latou iloiloga o lo’o faataunu’uina.

Sa faamamafaina e Togiola e faapea, e ui ina o lo’o ua taulimaina e afioga i Senatoa ia lisi o suafa o tagata, ae o lo’o iai i le malo le tiutetauave, e faamautuina ai le pupunia o ia vaega o fa’amaumauga ae e le’i fa’ao’oina atu i le maota fono. Ma sa ta’ua foi e Togiola, na tatau i le Ofisa o Tupe ona fa’afeso’ota’i a latou loia, e fa’amautu ai, le auala sa’o faaletulafono, ae e le’i tatalaina i tua ia nei faamaumauga.

Ma sa fa’aauau ona finau Togiola ina ia mulimulita’i pea le Senate i la latou tulafono, ina ia fa’aauau pea le latou iloiloga, ae le se’e atu i tua o faitoto’a.

Na faamaonia e le peresetene o le Senate ia le tonu o atugaluga e pei ona fofogaina e Togiola, ae peitai, sa ia toe fa’aleoina le tatau i afioga i Senatoa ona nofo malamalama i ripoti e tusa ai ma pisinisi o lo’o nofo aitalafu i le malo, ona o lafoga fa’ae’e, o se tulaga e le mafai ona talanoaina fa’alauaitele. Ma sa tapaina e Tuaolo ia se manatu mai i le loia a le fono mo le faafoeina o lea mataupu.

Ae i se manatu faaleo a le Afioga i le tama matua ia Senatoa Muagututi’a Tauoa, sa ia fa’aalia ai lona lagolagoina o le manatu a le Peresetene o le Senate, ma ia faamamafaina le mana’omia ona fa’alauiloa mai o pisinisi ia o lo’o nofo aitalafu i le malo, ma sa faapea foi ona faaleoina e Muagututi’a ia le tatau ona iai o se malo faamaoni, ma ia toe faamanatu atu i afioga i Senatoa, ia le a’afiaga mo fanau o le lumana’i.

Sa toe fa’amanino mai e Togiola, le leai o se manatu e ufiufi ia suafa o i latou o lo’o a’afia i lenei mataupu, ae peitai, i sona talitonuga, o le tiutetauave lea a le malo, o le puipuiga o nei ripoti.