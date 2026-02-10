Faamanino e le Minisita o Tina ma Tamaitai a Samoa ia mataupu i Fono Faavae a Itumalo
Apia - SAMOA
I se ripoti mai i le Minisita o Tina ma Tamaitai, le susuga ia Moefaauouo Julius Ah Kui Tafuna’i, sa ia fa’aalia le tele o faamatalaga sese ma fa’aupuga le migao, ua fa’aleoina e ni sui se to’afa a le Itu Agai (HRPP), e tusa ai ma le le taliaina o a latou talosaga, e avea ma Taitaifono o Fono Faavae, a o latou itumalo.
Sa taloina e le susuga ia Moefa’auouo ia se feiloaiga ma vaega o sui fa’asalalau, e mafai ai ona fa’asa’o ai lenei mataupu. Ma na ia saunoa ai e faapea, e le’i apalai nei sui mo tofi Taitaifono.
Ae na o latou fa’atonuina o ia, e filifili i latou (sui o le HRPP), e avea ma Taitaifono o Fono Faavae a latou itumalo.
O nei sui e to’afa, e aofia ai le ta’ita’i o le Itu Agai, le Afioga Tuilaepa Sailele Malielegaoi ma ua o latou fa’aigoaina ia le alii Minisita, faapea ma le komiti, o ni tamaiti ma e leai so latou aia e fa’atalanoaina ai i latou (Itu Agai).
Sa faamanino mai e Moefaauouo i lana feiloaiga ma sui fa’asalalau, e le i apalai i latou ia, mo tofiga Taitaifono ma na ia fa’aali atu foi i sui fa’asalalau, ia kopi o tusi mai ia i latou, lea sa ia fofogaina i luma o sui faasalalau.
O le tusi muamua, sa maua mai i le sui o Faleata 3, le susuga ia Lealailepule Rimoni Aiafi, lea sa ia faatonuina ai le Minisita e taliaina o ia e avea ma Taitaifono, e faavae i le filifiliga o ia e avea fa’alima o ia, ma Minisita o le itumalo.
Ma sa ia ta’ua ai foi le leai o se faafitauli na tula’i mai i poloketi, a’o avea o ia ma Minisita.
Mo le itumalo a Faasaleleaga 2, na faapea foi ona fautuaina e le susuga i le Faipule ia Vaaelua Senetenari Samau, ia le filifilia o ia e avea ma Taitaifono ona o le faatuatuaina o ia e lona itumalo, lea na mafua ai ona ia malo i le faiga palota.
Sa ta’ua e Moefaauouo, o le leo o nei tusi, o lo’o faatonuina ai o ia, le Minisita, ma nisi itulau e tolu, o lo’o fa’aalia ai lo latou fa’atu’iese ma fesiligia, ia taiala o Poloketi faapea le ‘process’ mo le filifiliga o Taitaifono.
Mo le sui mai i Falealupo, ia Aeau Tima Leavai, sa saunoa le Minisita, e na’o le kopi o le tala’aga o lona soifuaga ma se tusi e fa’aalia ai lona tete’e i suiga ua faia, ae leai se tusi talosaga mo le avanoa.
Ae mo Tuilaepa, sa na’o na ia fa’ailoa mai ai, o ia o le Taitaifono o Lepa ma sa fa’atuatusi atu lana tusi, i le Faatonusili o le Minisita.
Na fa’aleoina e Moefaauouo ia le taumafaiga a le malo ina ia puipui poloketi ma o lesona ua aoaoina mai i taimi ua tuanai, lea ua faia ai suiga o taiala.
Sa saunoa foi Moefaauouo e tusa ai ma saunoaga a le ta’ita’i o le Itu Agai, “O Lufilufi, o a’u o le Matua, O ia (Tuilaepa) e fa’alogo ma usitaia i le mea e fai atu ai Lufilufi e fai.”
Na ia ta’ua foi, i totonu o faigamalo, o Tuilaepa, o le Taitai o le Itu Agai, ae o ia (Moefaauouo) o le Minisita o le Matagaluega, e le fa’alogo o ia i le taitai o le Itu Agai, ae e fa’alogo le taitai o le Itu Agai i le Minisita o le Kapeneta.