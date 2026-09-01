Fa’afefe e se alii se tamaitai i le faamalosia o ia i le pakaga a le Bowling
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
Ia Aukuso 2, 2026, na valaau atu ai se tamaitai i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma ripotia se alii i le faia o ni amioga mataga ia te ia (tamaitai), i le pakaga a le fale kalapu o le Bowling Alley, i Tafuna.
E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na tu’ua’ia e le tamaitai na a’afia, ia Miracle Alailima, i le una’i o ia (tamaitai) i se taavale ma folafola le faamalosia o ia (tamaitai).
E taunu’u atu le tamaitai na a’afia, i le pakaga a le McDonald’s, ae taunu’u atu ai loa ma leoleo. Na fesiligia e leoleo, ia le tamaitai na a’afia, po o iai pea, ia le na molia, i le eria. Sa faasino le tamaitai na a’afia, i le ‘drive-thru’, i se alii sa lae’i i se ofutino lanu moana.
A’o agai atu ia leoleo, i le itu o iai ia le na molia, sa faasino ifo foi e nit agata sa iai, ia le mea o iai Miracle (le na molia) ma ana uo. Na savavali atu leoleo, i le na molia, a’o mulimuli atu ai le tamaitai na a’afia, ma ana uo.
Sa amata ona ‘e’e leotele ia le tamaitai na a’afia, ma faasino lona lima, i le na molia, ma amata ona lu’i e le tamaitai na a’afia, ia le na molia, e la te fufusu, ma fesiligia o ia (le na molia), pe aisea ua filemu ai.
Na ave faapagotaina e leoleo, ia le na molia, ma fa’ailoa atu iai, o le a ave o ia i le ofisa a leoleo i Tafuna, mo le su’esu’eina o ia. A’o taumafai isi leoleo, e fa’ato’ato’a le tamaitai na a’afia, sa fautuaina o ia e leoleo, ina ia agai atu foi ma ia, i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.
E tusa ai ma le faamatalaga a le tamaitai na a’afia, i leoleo, sa savavali atu i lana taavale ma ana uo, mai i le fale kalapu, ae pasi ifo ni alii ma amata ona lafo atu ni faamatalaga mataga, ia te ia ma ana uo.
Sa tali mai nei tamaitai, e ala i le lauina o nei alii. Ae alu atu loa le na molia, a’o taumafai le tamaitai na a’afia, e oso i totonu o lana taavale, ma taumafai e talanoa atu i le tamaitai na a’afia.
Na ta’ua e le tamaitai na a’afia, ia lona taumafai e una’i ‘ese ia le na molia. Peitai, sa taumafai ia le na molia, e faamalosi o ia (tamaitai), a’o ia fa’aauau pea ona taumafai e una’i ese le na molia.
Sa ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, ia le tago atu o le na molia, i ona itutino sa, ma fa’ailoa atu, o le a ia (le na molia) faamalosia o ia (tamaitai).
Na fa’ailoa atu e le tamaitai, na a’afia, i leoleo, ia lona tago i le tu’i ia le na molia ma ta i lana ato, ae ‘a’apa mai le na molia, i le u’u lona ua ma fa’aauau ona fa’amata’u o ia, i faamatalaga.
Sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, ina ua mafai ona oso i totonu o lana taavale, sa ia valaau loa i leoleo.
Na fa’atalanoaina foi e leoleo, ia ni molimau se to’alua, na iai i le taimi na tupu ai le faalavelave.
E tusa ai ma le faamatalaga a le molimau muamua, sa o latou tutu ma a latou uo, e pu’e se latou ata, a’o latou agai atu i le latou taavale, ae pasi if oni alii talavou ma amata ona taufa’alili ma faifai atu ia latou.
Ae ina ua o latou fesili atu i le autalavou, pe aisea, ae palauvale ma fai mai faamatalaga mataga.
Sa ta’ua e le molimau muamua, ia lo latou taumafai e tuli’ese ia nei alii, ae peitai, na si’i mai o latou lima ma folifoli mai o le a fai se latou fusuaga. Na ta’ua foi e le molimau muamua, ina ua ia oso i totonu o le taavale, sa tago ia le na molia, i itusa a le tamaitai na a’afia, ma amata ona fa’afefe o ia. Ma sa ia lagonaina foi le ‘e’e o le tamaitai na a’afia. O le mea lea na ia (molimau) toe oso mai ai i fafo o le taavale, ma taumafai e tuli ‘ese ia le na molia.
Ae na fa’aauau ona fa’amata’u i latou e le na molia ma faailoa atu, o lana teritori, ia le eria lea o lo’o latou iai. Sa ta’ua foi e le molimau muamua, ia lona faamalosia o le tamaitai na a’afia, i totonu o le taavale, e tago ia le na molia, i le tu’i ia le fa’amalama o le taavale, a’o agai ese atu le latou taavale.
I le faatalanoaga o le molimau lona lua, sa ia ta’ua lona iai i totonu o le taavale ma le molimau muamua, ina ua ia lagona le ‘e’e o le tamaitai na a’afia ma palauvale i le na molia. Ina ua ia tilotilo mai i fafo, sa ia va’aia le u’uina e le na molia, o le ua a le tamaitai na a’afia. O le mea lea na ia oso mai ai i fafo ma una’i ‘ese ia le na molia, mai i le tamaitai na a’afia.
Ina ua mafai ona o latou o ese ma le pakaga a le falekalapu, sa o latou o sa’o lava i le pakaga a le McDonald’s ma valaau leoleo.
O moliaga na faia faasaga ia Miracle Alailima, na aofia ai:
Faitauga 1: Faia o amioga mataga, i lona tulaga muamua – O se vaega ‘O’ i solitulfono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.
Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.
Faitauga 3: Taumafaina o ‘ava malolosi ae e le’i atoa tausaga fa’atulafonoina – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.