Fa’aauau pea le tagi a Alefosio e faasaga i le malo o Amerika Samoa lea na amata mai le tausaga 2021

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O lo’o fa’aauau pea ona tu malosi ia le susuga ia Leauma B. Alefosio, i lana tagi e faasaga i le malo o Amerika Samoa, i le Faamasinoga Fa’aleitumalo a Hawaii, i tu’ua’iga e faapea, sa le tonu ma sa’o ia le fa’ate’aina o Alefosio, mai lana galuega i totonu o le Ofisa o Loia Lautele, ia Me 2021.

Sa amata mai le mataupu a Alefosio, a’o avea o ia ma tagata faigaluega a le malo o Amerika Samoa, mo le 19 masina, lea na amata mai a Oketopa 21, 2019 se’ia o’o mai ia Me 7, 2021, le aso lea o lo’o taofi le itu tagi, sa fa’ate’a ai o ia, a’o avea o ia ma tagata su’esu’e, fa’aliliu upu ma se tasi o le ofisa, i le ofisa loia lautele a le malo o Amerika Samoa.

Na amata le tagi a Alefosio, i Amerika Samoa, ae peita’i, ina ua le manuia ana taumafaiga i luma o le Faamasinoga Maualuga a Amerika Samoa, ia Iuni 2023, na faapea loa ona ia fa’ao’o atu lana tagi i le Faamasinoga Fa’aleitumalo i Hawaii.

E pei ona sa fa’ailoa mai e Alefosio, i le Samoa News, ua toatele nisi o tagata faigaluega a le malo feterale faapea ai totonu o le teritori, atoa ai ma le malo o Amerika Samoa, o lo’o fa’asaga iai lana tagi. O se mataupu, ua talitonu le itu tagi, ua fa’atusatusa i le va o Koliata ma Tavita.

O lo’o finagalo ia Alefosio, i se faatonuga mai i le Faamasinoga, e toe totogi atu ai tupe sa tatau ona totogi ai ana galuega, e le malo o Amerika Samoa ma tineia uma ia fa’amaumauga o lo’o ta’uleagaina ai o ia ma le fa’ate’aina o ia.

E le gata i lea, o lo’o ua tagi Alefosio mo se vaegatupe, e le i lalo ifo ma le $3,500,000.00.

O i latou uma o lo’o fa’asaga iai le tagi a Alefosio, ua aofia ai le EEOC, malo o Amerika Samoa, ofisa loia a Asato Imanaka, Anthony Suetsugu (se tasi o taitai o le ofisa loia a Imanaka), Joseph McGinley (Loia fesoasoani a le malo o Amerika), Raymond Griffin (Faatonu o le ofia a le EEOC i Hawaii), Emily Mauga (tagata faigaluega a le EEOC) ma Roy Hall (sui Loia Sili a le malo o Amerika Samoa)