Fa’aalia finagalo o tagata palota a Amerika Samoa

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua i’u manuia faiga palota sa alo atu iai ia le teritori a Amerika Samoa, aua se sui Faipule o le Konekeresi faapea ma Faipule lotoifale.

I le sailiga tofi mo le Konekeresi ua toe fa’amanuiaina ai le taumafaiga a le Afioga Uifaatali Aumua Amata, e fa’aauauina ai lana auaunaga i totonu o Uasigitone, mo le lona fitu o tausaga, e ala i ni palota e 4,215.

Sa soso’o mai ai ma le sui tauva ia Sandra King Young, i ana palota e 2,169. O le ulua’i taimi lenei ua avea ai King-Young ma sui tauva.

E faapea foi ia le susuga ia Tuifagaloa Dr. Afu Lefaoseu, o lona ulua’i taimi ua avea ai ma sui tauva, ma sa fa’ai’uina lana taumafaiga, i ni palota e 316.

Sa soso’o mai ai ma Fualaau Rosie Tago Lancaster faapea Meleagi Suitonu Chapman, i le 140 palota ma le 108 palota.

I le sailiga tofi lotoifale mo le Maota o Sui, e to’atasi se sui ua faapea ona le ‘au lana taumafaiga, mai i Faipule e to’a 20 sa tauva. O le nofoa mo le motu o Swains, o le a filifilia i se fonotaga a tagata o Swains, i se aso o le a fa’alauiloa mai, i se taimi mulimuli.

Mo le Itumalu #1 – Manu’a, ua toe fa’atula’ia mai ai le susuga ia Fetui Fetu Jr., le sui Fofoga Fetalai faapea ma le susuga ia Vala Porotesano Liusamoa.

Ua faapea foi ona toe tula’i ia le Faipule o le Itumalo #2 mai Manu’a, le susuga ia Tiaoalii Fauagiga Sai.

Mai i le itumalo le Vaifanua, ua toe fa’afo’isia ai le susuga ia Shaun Va’a, e fa’aauau lana auaunaga, i totonu o le Maota o Sui.

E faapea foi i le itumalo a le Sa’ole, ina ua fa’amanuiaina mai ai le tamaitai foma’i ia Dr. Vaasa Simanu.

Mo le itumalo #15, ua toe filifilia ai e le itumalo a le Tualauta, ia le afioga Fagaima Larry Sanitoa ma Ben Vaomu Solomona Sauvao.

I le itumalo #10 (Atu’u, Leloaloa ma Satala), ua manumalo ai Saena Omar Shalhout, i palota e 132 ma ua suitulaga ai, i le susuga ia Tapai Alailepule Ben Vaivao (28 palota). Talali Perry Wightman Uia sa mauaina palota e 64.

I le itumalo #6 (Sua #2) lea e aofia ai Afono, Masefau, Masausi ma Sailele, ua toe fa’amanuiaina mai ai le afioga i le Faipule ia Matagaono Vaimauga Maiava, i ni palota latalata – 124-123 – ma le susuga ia Avaolagi Taatiatia Mata’utia Sua.

Ua faapea foi i toe faamanuiaina ia le Faipule o Sua #1, le susuga ia Luaitaua Gene Pan, faapae ai ma le susuga ia Matagaono Vaimaga Maiava mai i le Sua #2.

Sa toatele ni Faipule na toe filifilia e a latou itumalo, e aunoa ma seisi e lu’itauina le tofiga. O i latou na aofia ai le susuga ia Vailoata Eteuati Amituanai mai i le itumalo #7, o Trude Gasetotolemasina Ledoux Sunia mai i Pago Pago, susuga ia Sauasetoa Soliai Ho Ching ma Manumaua Wayne Wilson mai i le itumalo o le Ituau, faapea ai le susuga ia Fiu Johnny Saelua mai i le itumalo a Fono, faapea le Afioga i le Fofoga Fetalai, Savali Talavou Ale mai i le itumalo a le Alataua.

Faapea ai ma Manavaalofa Tutuila Manase mai i le itumalo #16 a le Tualatai, faapea ai ma Ape Mika Asifoa mai i le itumalo #17-Leasina.