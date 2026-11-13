Vaega e 64

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 64.

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“Oi, ua iai se lua tamaititi,” o le vala’au atu lea a Lula, i le tamaitai o Lula la sa alu i totonu o lona potu e aumai lana masini pu’eata.

“Leai, o Kala, o le manuki,” o le tali mai lea a Malia.

Ina ua lagona e Lula ia le tali a Malia, ua tilotilo solo ona mata ma toe fesili, “O fea o iai?”

“O la e i totonu o le fale ta’ele. E tau le mafai ona taofiofi pe a o mai tagata i le fale,” o le tali mai lea a Malia.

“Fia va’ai po o le a le ituaiga manuki,” o le tala a Repeka ma savali atu lava i le tatala ia le faitoto’a o le fale ta’ele.

“Aua!” o le ‘e’e mai lea a Malia. Ae ua tuai, ua tatala e Repeka ia le faitoto’a o le fale ta’ele, ma oso mai ai i fafo ia le manuki, ma taupe ia Repeka.

Na pau lava le mea na manatua e Selema, o le leotele o le tagi a le manuki, ma le fiu o tama pu’e ata e taumafai e pu’e.

Sa le fa’atali Selema, ae ua tamo’e agai i le faitoto’a ma valaau atu ia Malia, ‘Alu atu i le fale faamasino!” ma tamo’e i fafo o le fale, ma oso i totonu o le taavale. Soso’o atu ai ma Lula. Ae mulimuli atu ia Repeka.

“E le mafai lava ona e fa’alogo, a ea?” o le ‘e’e lea a Selema ia Repeka. “Na fai atu e ‘aua le tatalaina le faitoto’a, ae ua le mafai lava lou fia va’ai i le manuki, ua a nei la?”

Ua fa’asasa’o le taavale a le vaega, i le ofisa. Ma na matua’i fa’ate’ia le pule a le tamaitai pese o Repeka, ina ua va’ai mai i le savali atu o Repeka i totonu o le ofisa ma lona lauulu ua ve’uve’ua solo, pein a fufusu ma seisi.

“O le a le mea na tupu?” o le fesili mai lea a le pule a Repeka.

“E le o se galuega faigofie o lo’o faia e Lula ma Selema,” o le tali pu’upu’u lea a Repeka ma savali agai i le faletaele o le ofisa, e toe teuteu lona foga.

“O le a le mea na tupu?” ua liliu le fesili a le pule a Repeka, ia Lula ma Selema. Ae savavali mai loa i totonu le vaega pu’eata, ma talie.

“Na taumafai le manuki e faamalosi si teine o Repeka!” o le tali lea a Lula a’o taumafai e ‘aua le ata leotele.

“Fai lava sina manaia o le ata lea na pu’e o le manuki ma Repeka,” o le oso mai lea a leisi alii pu’eata. “Na matou matamata ai i totonu o le taavale.”

[E FAIA PEA]