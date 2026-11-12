VAEGA 63

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutuale i Amerika Samoa.

E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA, i lona vaega e 63.

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Ua fa’atatagi e Selema ia le logo o le faitoto’a, ma tatala mai e se tamaitai, lauulu pu’upu’u, lanu enaena, mata enaena, pae’e. O Malia lea.

Ua fa’ailoa atu iai e Selema lona igoa ma le ‘business card’.

“Ua matou o mai, e aveina atu oe i le fale faamasino, ina ia mafai ona toe fa’afou ou pepa saisai,” o le faapea atu lea a Selema.

Na tilotilo mai Malia ia Selema, ona tilotilo lea ia Lula ma Repeka ma le ‘au pu’eata, sa tu tu mai i tua.

“Ae o ai outou?” o lana fesili lea i le vaega o lo’o tutu mai i tua.

“O lou aso laki lenei,” o le tali mai lea a Lula. “Ua filifilia oe, e ave faapagotaina e Repeka. Ae o le vaega lea e tutu mai ma a latou masini pu’eata, o le a latou pu’eina le ata o oe m Repeka.”

Na tilotilo atu ia Malia ia Repeka, ona ‘e’e lea. “Auoi, o Repeka!! E le’i fai mai le vaega le la i le fale faamasino, o le tamaitai pese lauiloa o Repeka, lea e sau e ave atu a’u.”

E fai lava le faamatalaga a Malia, ma solo ona mata ona ua amata ona tagi, i lona le talitonu, o lo’o tu le tamaitai pese lauiloa o Repeka, i luma o lona faitoto’a. “Faatai so’u tamo’e e aumai la’u masini pu’e ata.”

Na tuai le ‘a’apa atu a Selema, ae ua toe tamo’e Malia, i totonu o le fale, agai i lona potu.

Ua savavali atu nei ia Selema, Lula, Repeka ma le ‘au pu’eata, i totonu o le fale a Malia.

“E moni, sa e feavea’ia lau uo tama, i luga o le fale o lau taavale?” o le valaau atu lea a Lula, ia Maria.

“E! E le faapena se aivalea o se tama ma te feoa’I,” o le tali mai lea a Malia. “Na pau lava le mea ou te salamo ai, ona e na’o lona vae na tau ai le taavale. Ana le vave ona oso i luga o le taavale, semanu ou te lolaina i le pa’u o le taavale.”

“Ae aisea le mea na ita ai?” o le toe fesili atu lea a Lula.

“Leaga e eleelea le loto,” o le toe tali mai lea a Malia. Na ita ona sa ou alu ma ave ia Kala. Na pau lena o le mea sa mana’o ai, o Kala.”

“Oi, ua iai se lua tamaititi,” o le fa’atalanoa atu lea a Lula.

“Leai, o Kala, o le manuki,” o le tali mai lea a Malia.

[E FAIA PEA]