Vaega e 62

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 62.

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“E fai o le leai o se fana, ae o lea e leai foi ni loka lima,” o le tomumu lea a Repeka e fa’asaga agai i si failautusi o Susana. Ae o le taimi lea, o lo’o su’e fa’amaoni ai e Susana ia le tusi na fa’ao’oina atu, e ta’u atu ai mea o mana’omia mo le pu’eina o le ata a le teine pese o Repeka.

Ua faasaga nei ia Repeka i le pule o le fale pu’e ata ma faapea atu iai, “E mafai faapefea ona mo’i le ata tifaga pe afai e leai ni fana a teine o le ata? E tatau ona matou feosofi i totonu o le fale ma fa’alala a matou fana.”

Ae sa toe faapea atu ia Selema, “A tatou taunu’u i le fale o Malia, ona o tatou tu’itu’i lea o le faitoto’a. A tatala mai e Malia, ona tu’u lea iai o le tatou ‘business card’ ma fa’ailoa iai le mafua’aga na tatou o atu ai. A e le fiafia i lea faatinoga, ona e nofo lea ae o na’o ma’ua ma Lula.” O le vaega mulimuli o le faamatalaga a Selema sa fa’atatau ia Repeka.

Ae ua oso atu Repeka ma fai atu, “Ia ua lelei, tatou o ia.”

Ua savavali atu nei le to’atolu lea, i fafo i le taavale. Na oso Lula i le nofoa foeuli o le taavale, ae oso ia Repeka i le nofoa i luma. Ae oso ia Selema i le nofoa pito i tua. Ma ua agai atu nei le latou taavale i le itu i matu o le ‘a’ai.

Ae sa mulimuli atu i tua ia le taavale o lo’o o atu ai le ‘au pu’eata ma a latou masini pu’e ata.

Ua taunu’u i le fale lea o lo’o i le tuatusi a Malia, ma feosofi i fafo ia Lula, Repeka ma Selema. Ae mulimuli atu i tua ia le ‘au pu’eata.

“Manatua, tu’u mai ia te a’u ou te talanoa ia Malia,” o le toe faapea atu lea a Selema ia Lula ma Repeka.

“E tatau ona talanoa a’u, aua o a’u o le teine autu o le ata,” o le faapea mai lea a Repeka.

“Ae a a’u? E tatau foi ona fai sa’u tala,” o le oso mai lea a Lula.

“E sa’o uma oulua, ae manatua, o lo’u igoa lea na sainia le igoa o Malia, i le pepa a le malo, ou te alu e pu’e mai pe a le alu atu i lona faamasinoga. A tupu se faafitauli, o a’u e faasaga iai le tagi,” o le faapea mai lea a Selema ma savali atu lava i le faitoto’a o le fale.

I le faamatalaga i totonu o faamaumauga a le malo, o Malia e 22 tausaga le matua, nofo fua, ma faigaluega i le po i le faletalimalo a le Holiday Inn. E le’i molia pe ta’usalaina, i se solitulafono. Ma e nofo na’o ia i lona fale.

Ua fa’atatagi e Selema ia le logo o le faitoto’a, ma tatala mai e se tamaitai, lauulu pu’upu’u, lanu enaena, mata enaena, pae’e. O Malia lea.

Ua fa’ailoa atu iai e Selema lona igoa ma le ‘business card’.

“Ua matou o mai, e aveina atu oe i le fale faamasino, ina ia mafai ona toe fa’afou ou pepa saisai,” o le faapea atu lea a Selema.

[E FAIA PEA]