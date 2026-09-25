Vaega e 50

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 50.

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E toe taunu’u atu le teine o Selema i le faletalimalo, o lo’o fa’amautu ai le tamaitai pese o Repeka, ua leva na tu mai ia le alii o Tone, le lima taumatau a Nero.

“O a mai le tatou teine pese?” o le fesili atu lea a Selema ia Tone.

“Leai se mea o faaletonu,” o le tali pa u mai lea a Tone.

O le ta tonu o le sefulu ma le tasi, ae taunu’u atu loa Nero, ma savali sa’o lava i le faitoto’a o le potu a Repeka ma tu’itu’i ai.

Sa tatala mai e le failautusi a Repeka, le teine o Susana, ona faapea atu lea a Nero, “O lea ua taunu’u le taavale.”

“O la e tau su’e laumata a Repeka,” o le tali mai lea a Susana.

Ua tilotilo mai Nero ia Selema ma le manumi o ona foliga.

Sa le tali Selema, ae ua savali sa’o i totonu o le potu ma faapea mai ia Nero, “Lima minute.”

Sefulu minute, ae ua ta’ita’i atu Repeka i fafo o le faletalimalo, ma feosofi i totonu o le taavale, e agai atu i le nofoaga e fai ai lana faafiafiaga.

Ina ua mae’a le fa’afiafiaga a Repeka, sa toe fa’afo’i o ia, i lona potu.

“O lea o le a leoleo ia Tone nanei, ae alu e malolo ma toe fo’i mai nanei, e ta’ita’ia le leoleoga, ona e iai le mea ou te pisi ai,” o le faatonuga lea a Nero ia Selema.

“A’e, ia o a foi na mea o le a tia’i to’atasi na’o a’u,” o le fesili lea a Selema.

Ua agai atu nei ia Selema i lo latou ofisa, o lo’o iai lava Lula.

“Lula, sauni ta o nanei e leoleo ia Repeka,” o le faapea atu lea a Selema ia Lula.

‘E totogi tupe?” o le fesili mai a Lula.

“Ioe,” o le tali a Selema.

“Ia ua iai foi tatou.”

[E FAIA PEA]