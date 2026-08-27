Vaega e 42

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 42.

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“Na e talanoa ia Lina, e uiga i le mea na tupu i le fale ta’avale?” o le toe fesili atu lea a le teine o Selema, ia Mikaele, e uiga i le tu’ua’iga a le tuagane a Lina (le tina a Tomasi), e faapea, o Tomasi, o le atalii a Lafaele.

“Leai, tele tagata o la e faalogologo ifo. Se’i toe tatala mai i tua, ona ou fesili lea iai,” o le tali a Lafaele.

“Ae o le a sau faalogona? Mata e mo’i o oe ia le tama a Tomasi?” o le tau su’esu’e atu lea a Selema.

Ua fa’amimigi i luga tau’au a Lafaele ma ia faapea mai, “E tele mea ou te le iloa, ae tasi le tulaga ou te mautinoa ai, e ma te le’i momoe ma Lina. Ma leisi mea, ana faapea o Tomasi o so’u atalii, semanu ua leva na sau Lina ia te a’u mo se fesoasoani.”

Ua savali ese atu ia Lafaele, ae tu’u ai na’o le teine o Selema ma ona mafaufauga.

O le taeao na soso’o ai, e ala ifo ia Selema, ua leai se Lafaele.

Ua savali tautevateva atu le teine o Selema, i le fale taele ma amata ona sauni mo le aso. Ina uma ona sauna Selema, ona ia alu loa lea e fa’asavali ia le ta’ifau o Popo, ma fafaga.

Ona agai atu loa lea o Selema, i le fale a ona matua, e piki mai Tomasi mo le aoga. E taunu’u atu Selema, i le fale a ona matua, o lo’o tu mai lona tina, i le ogaumu, o lo’o gasese le ti o le taeao a le aiga.

Ae o lo’o saofafai mai lona tina matua faapea ma le alii o Tomasi, i le laulau ‘ai.

Ina ua mae’a le ti o le taeao, sa feosofi loa ia Tomasi ma Selema i le taavale ma fa’asasa’o atu Selema, i le aoga a Tomasi.

Ona agai atu loa lea o Selema i le latou ofisa.

[ata foa’i]