VAEGA 41

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa.

E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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Ua amata ona pisi le alii o Lafaele, i le kukaina o se mea’ai. Ae faapea atu loa Selema, “Mea sili ua sui loka o faitoto’a o le fale.”

“Ua leva na tatau ona sui. Ou te le iloa po o ua fia ni tagata o lenei nu’u, ua tu’u iai e Felila le ki o lo’u fale,” o le tali mai lea a Lafaele.

O Felila o le tausi fale a Lafaele.

“Aisea la na ou maua mai ai Popo, i tua o le fale analela?” o le fesili atu lea a Selema.

“Ou te le iloa. Ae o se mea o lo’o o’u su’esu’e pea. Ua uma ona ou fealua’i solo i totonu o le fale, e leai se mea ua gaoia po o ua ave’esea. Ona ou valaau lea i le aufaigaluega a Filipo, e o mai e su’e pe sa sau seisi, ma faapipi’i ni masini faalogo I totonu o le fale. E leai foi,” o le tali mai lea a Lafaele.

Sa toe faamatala e Selema ia le tagata lea na tamo’e mai totonu o le potu pito i lalo o le fale, anapo. Ma le tala a Selema,”na matua’i leai se vaega o lea tagata na ou maitauina, i le vave o lana tamo’e i fafo.”

“Na e lagonaina le ola o se taavale?” o le fesili lea a Lafaele.

“E leai, na o le pau a le mea na ou lagonaina, o le ta ta vale o lo’u fatu,” o le tali mai lea a Selema. “Ae o le a le mea ua o’o iai le mataupu ia Tomasi ma lona tina?”

“O la ua tu’u pea Tomasi, i ou matua, e sili lena. Ae o la e loka lava ia Lina,” o le faapea mai lea a Lafaele.

“Na e talanoa ia Lina, e uiga i le mea na tupu i le fale ta’avale?” o le toe fesili atu lea a Selema.

“Leai, tele tagata o la e faalogologo ifo. Se’i toe tatala mai i tua, ona ou fesili lea iai,” o le tali a Lafaele.

“Ae o le a sau faalogona? Mata e mo’I o oe ia le tama a Tomasi?” o le tau su’esu’e atu lea a Selema.

[E FAIA PEA]