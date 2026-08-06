Vaega e 36

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 36.

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Ina ua mae’a tuliga a le teine o Selema ma le ta’avale pa’epa’e, sa fesili atu le alii o Tomasi, po o ai le la tagata na tuliloaina i la’ua.

“O le alii le la sa taumulimuli ia Repeka, ae ou te le iloa pe aisea le mea ua mulimuli mai ai i la’u taavale,” o le tala lea a Selema.

Ua le alu le taavale a Selema i le fale a Mikaele, ae faga sa’o lava i le fale a ona matua.

“O lea ou te faigaluega nanei, ae o le a tu’u oe i o’u matua,” o le tala lea a Selema ia Tomasi.

Sa tatalaina mai e le tina matua a Selema, le loomatua o Moli, ia le faitoto’a ma faapea mai, “A’o ai sia tamaititi aulelei ua e sau ma oe, Selema?”

“O le tama a Lina. O le alii o Tomasi,” o le tali atu lea a Selema ma savali atu i totonu o le fale.

Ua savali atu le loomatua o Moli ma opo mai Tomasi ma faapea atu, “Faafetai ua sau Selema ma aumai se tama aulelei i le fale.”

Ua ‘ata ia Tomasi ae ua tu le loomatua ma pupula toto’a i foliga o Tomasi ona ia vala’au atu lea ia Selema, i totonu o le fale. “Selema, e te iloa le tagata e foliga ai si au uo talavou lea ua lua o mai?”

Ua tu Selema ma taofi lana manava ona ia tali mai lea, “Leai Mama, o ai?”

“E pei uma lava o foliga o Mikaele, a’o laititi,” o le faapea atu lea a le loomatua o Moli.

Ua tu nei le teine o Selema ma tilotilo i luga o le fa’alo o le fale. Ua na leiloa, pe ata, pe tagi i le tala a lona tina matua.

Ona ia toe faapea mai lea i le loomatua o Moli, “O le tausoga a Mikaele ia Lina.”

[E FAIA PEA]