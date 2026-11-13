E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE LANE FIA FAI APA’AU”

Sa iai se lane e fai ma ia i aso uma, le nofonofo ma matamata i manu felelei o felelei i luga o le vateatea, ma a’o matamata lenei lane, e manatu ifo lava o ia, i lona loto, e faapea, “Ta fia faapei o na manulele, o iai ni o’u apa’au, ou te felelea’i solo ai.”

O isi aso, ua taumafai le lane e oso maualuga ma fa’aloloa ona lima, ma taumafai e lele i le ‘ea. Ae peitai, e na’o na o’o lava i luga o le puna a le lane, ma toe pa’u mai i lalo i le vai o lo’o nofonofo ai.

Ua matua’i lagona le faanoanoa o si lane ma ia faapea ifo ia te ia lava, “E le mafai ona avea a’u ma manulele.”

Ae peitai, o se tasi aso, a’o ta’ele’ele le lane i totonu o le vaitafe, sa ia tilotilo ifo i isi lane o lo’o latou ta’e’ele fa’atasi ma ia faapea ifo, “E sili atu le saoasaoa o la’u ‘a’au nai lo isi lane ia.”

Ma na atili ai ona saoasaoa le ‘a’au a le lane ma ata leotele.

Sa o’o foi lava ina fia ‘ai l e lane, ona ia alu lea i le nofonofo i lalo o se paolo ma pu’e ai ana lago, e ‘ai.

Ma sa oso foi seisi manatu i lona mafaufau e faapea, “E le mafai e se manulele ona pu’e sana mea’ai e pei o a’u.”

Na avea nei lagona ma tulaga na oso ai le agaga fiafia i le lane ma ia faapea ane ai, “Atonu e leai ni o’u apa’au ma e le mafai ona felelea’i solo i le ‘ea. Ae e mafai ona ‘a’au saoasaoa ma faigofie ona pu’e a’u meaai.”

[IA MANUIA FUAFUAGA UMA O TOTOE O LENEI VAIASO]