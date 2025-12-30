Augani ofisa a leoleo o le gataifale, ia toe fa’afo’i i latou i lalo o le faamalumluga a le Ofisa a Leoleo

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua i luma nei o le Maota Fono a Amerika Samoa, ia se talosaga mai i le vaega o lo’o gafa ma le leoleoina o ogasami a le teritori, ina ia toe fa’afo’i lo latou ofisa, i lalo o le fa’amalumaluga a le Ofisa a Leoleo, ona o a’afiaga i lo latou siosiomaga o iai nei.

I se talosaga na sainia e le le susuga ia Nofoaiga Ulberg ma le aufaigaluega, i le aso 20 o Tesema, 2025, na fa’ao’o atu ai lo latou mana’oga i le Afioga i le Peresetene o le Senate, le tofa ia Tuaolo Manaia Fruean faapea Afioga i Senatoa ia Gaoteote Tofau Palaie, Togiola Tulafono ma Magalei Logovii,

O lo’o ua fa’amamafaina i totonu o lenei tusi talosaga ia ni mataupu taua, e aofia ai le le mafai e lo latou ofisa ona fa’atinoina o latou tiute, ona o se siosiomaga ua a’afia ai lo latou saogalemu, ma o latou talosagaina ai le toe fa’afo’i o lo latou ofisa, i lalo o le pule’aga a le Ofisa o Leoleo, ina ia mafai ai ona fa’atino ai ma le atoatoa o latou tiute, mo le fa’amalosia o tulafono, aua le puipuiga o le mamalu lautele.

Na ta’ua e lenei aufaigaluega ia le tele o se a’afiaga o le saogalemu o la latou galuega, i taimi e latou te tu’uina atu ai ni fautuaga taua i le Faatonu ma le sui Faatonu, e tusa ai ma faaiuga, e ono a’afia ai lo latou ofisa.

O nei faaiuga, e pei ona ta’ua e le ofisa a leoleo o le gataifale, e iai ona a’afiaga mo fesoasoani tau tupe mai i le ofisa a le malo tele (U.S. Coast Guard Recreational Boating Safety Grant), e taua tele mo le faatinoga o latou tiute.

E le gata i lea, sa ta’ua foi i lenei tusi talosaga ia nisi o atugaluga ma popole, e tusa ai ma le fa’asoasoaina o tupe maua mai, mo gaioiga a lo latou ofisa.

O se tasi o ia tulaga, e aofia ai se vaegatupe mo le lagolagoina o le latou ofisa, ae o lo’o fa’aaogaina e totogi ai taimi faigaluega faasili, i aso malolo, a le vaega o le EMS.

Ma ua fa’aalia foi le mae’a ona fa’ailoa atu i le Faatonu ma le sui Faatonu, le ono a’afia o vaegatupe a le latou ofisa, ona o lea tulaga, ae peitai, o le tali sa tu’uina mai, ‘o lo’o iai auala e fai ai’, o se tulaga ua talitonu le pulega ma le aufaigaluega a le Ofisa a leoleo o le gatifale, ua le amanaia ai tulaga o le tulafono.

E tusa ai ma so latou lava ofisa fou, sa ta’ua i le tusi le iloiloina e le Komiti Faafoe le SE (Source Evaluation) ia Tesema 15, ia tauofoga ma o le ofo pito sili ona maualalo, e pe a ma le $600,000. O le tupe fa’aagaga mo le ofisa tutotonu ma se ofisa i le Falelima i Sisifo, e $800,000, ae ua toe fa’aleaogaina fuafuaina mo se ofisa i le Falelima i Sisifo, ona o fa’afitauli faaletulafono.

Ua fesiligia ai le pulega ma le aufaigaluega a leoleo o le gataifale, pe aisea e le mafai ona fa’aaogaina tupe na fa’aagaga mo le ofisa i le Falelima i Sasa’e, e fa’aatoa ai le tau o le latou ofisa fou.

Ae sa ta’ua i le tusi talosaga, se faaiuga a le Faatonu o le Ofisa Sailiili ma Laveai, le susuga ia Utumoe Alefosio ma le sui Faatonusili ia Mosese Lomu, ina ia taofi le filifilia o se kamupani e faatinoina le galuega, talu ai faafituli i tulaga o le tupe, e ui ina o lo’o faatupeina lenei poloketi e tupe a le ARPA.

Sa faamamafaina i totonu o le tusi talosaga ua fa’ao’oina atu i le Maota Fono, ia le mana’omia ona fa’atino vave o lenei poloketi, ona e faagataina uma poloketi o lo’o faatupeina e le ARPA ia Tesema 2026. Ae le gata i lea, o le tulaga faaletonu o lo latou nofoaga o iai nei, mo le faatinoga o latou tiute ma galuega i taimi o faalavelave faafuase’I, ma o se tulaga e ono a’afia ai le saogalemu o le mamalu lautele.

O lo’o ta’ua ai foi ni tu’ua’iga e faatatau i le fa’aaoga sese o tupe, mo se faataitaiga, o se taavale na fa’atau patino mo le polokalama o a’oa’oga i le fa’aaogaina o va’a (Boating Education Outreach Program), ae o lea ua fa’aaogaina e le aufaigaluega i totonu o le ofisa a le Faatonusili.

Faapea ai ma seisi taavale a le Ofisa o Leoleo o le Gataifale, lea ua fa’aaoga e se tagata, e le galue i totonu o lea ofisa.

O seisi foi tulaga sa ta’ua i totonu o le tusi talosaga, e faasaga i le susuga ia Misifoa Umi, lea e leai sona so’otaga tau gaulega i le vaega o le Ofisa a Leoleo o le Gataifale, ae peitai, sa ia faatonuina le aufaigaluega ina ia ave se va’a a le ofisa a leoleo o le gataifale (Siren) i Aunu’u, faatasi ai ma ni ‘jet skis’, ae e leai ni fa’amaumauga, e faamanino ai tiute a Umi, ua mafai ai ona ia faia lea faatonuga.

I faamaumauga, o lo’o ta’ua ai le filifilia e Alefosio o Umi, ma le lagolagoina o lea tulaga e Lomu ma Akenese Nikolao, e na te mataituina ia gaioiga i totonu o le vaega a leoleo o le gataifale, o se tulaga o lo’o fesiligia e le pule o lea ofisa ma le aufaigaluega.

O lo’o fa’amalamalamaina foi i totonu o lenei tusi tlosaga ia le iai o se aufaigaluega e to’ 11 i totonu o le ofisa a leoleo o lo’o puipuia le gataifale, ma o lo’o galulue i sifi e lua, e ta’i 12 itula, faatasi ai ma le na’o le va’a e tasi o lo’o latou fa’aaogaina, ona o le la ua ave leisi vaa i Aunu’u.

Sa ta’ua ai le le saogalemu o le uafu i Aunu’u mo le fa’aaogaina o le va’a (Siren), ma afai ai e leaga le Siren, o le a toe ai na’o le tasi le va’a e tautuina Tutuila ma Manu’a.