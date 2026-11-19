AMERIKA SAMOA ma SAMOA

Ua toe taliu mai i fanua, ia se faigamalaga a nisi o Afioga i Faipule, sa asiasi atu i Samoa, e sailiili le mafua’aga po o se fofo, i le mafua’aga e fa’aauau ai pea ona faalagolago ia le teritori i le la’uina mai i fafo o fuamoa, ae o lo’o maitauina le ola ma tupu, o fa’ato’a moa ma fuamoa, i le motu tuaoi.

Sa malaga faatasi ia sui o le Komiti o Faatoaga o le Maota o Faipule, na aofia ai le Taitaifono o le Komiti, le susuga ia Tiaoalii Fauagiga Sai, o le sui Taitaifono ia Ape Mike Asifoa ma le afioga i le Faipule ia Luaitaua Gene Pan; ma le Konesula Lautele a Samoa i totonu o Amerika Samoa, le susuga ia Fata Brian Kaio ma le loia o le Maota o Sui, ia Seiuli Alvin Tuala.

E tusa ai ma sui faitulafono, sa mafai ona o latou tagai ma molimauina ia le olaola ma le faamanuiaina o tulaga o fa’ato’aga i totonu o Samoa, aemaise lava i fa’ato’aga moa. Sa mafai ona o latou asiasi atu i fa’ato’aga, fono ma sui o ofisa o faatoaga ma soalaupuleina avanoa e mafai ona galulue faatasi ai Samoa e lua.

Na fa’aalia e sui faitulafono ia le ‘ese’esega o fa’ato’aga moa i Samoa ma le fa’alagolago o Amerika Samoa, i oloa tau moa, mai atunu’u i fafo. Ma ua o latou fesiligia ai tulaga o le saogalemu o taumafa, atina’eina o fa’ato’aga ma le avanoa e mafai ona fa’amalosia pe faamautu ai, ia le gaosia o nei oloa, i totonu o le teritori.

Sa ta’ua e sui faitulafono na faimalaga atu i Samoa, ia le faamanuiaina o fa’ato’aga i Samoa, ona o le galulue faatasi o le malo ma pisinisi tuma’oti, e fa’amautuina ia le puipuiga o taumafa, o le iai o avanoa faigaluega, ma taofi le tele o taumafa gaosia, i totonu o le atunu’u.

Na o latou molimauina ia le tetele o fa’ato’aga moa, o lo’o maua mai ai fuamoa ma oloa e fa’aaogaina ai moa, o lo’o fesoasoani i le tali atu i le mana’o fa’alotoifale, e ala i le gaosia o taumafa mo le atunu’u, ae le mo le la’uina atu i fafo.

O le kamupani a le Sunshine Pacific Farm, o se lala o le kamupani tele a le Frankie’s, o se tasi lea o kamupani moa ma fuamoa tele, lea o lo’o i Tanumalala, talu mai le 2019. E le gata i lea, o le fale moa ma fuamoa a Tanumapua, o se tasi o kamupani a Ah Liki ma o lo’o pulea e le susuga ia Taimalie Charlie Westerlund.

Na fa’asoa mai Taimalie, i afioga i Faipule e faapea, i le taimi nei, pe a ma le 75% o fuamoa o lo’o faatauina i totonu o Samoa, e aumai mai i le latou fa’ato’aga moa. Ma e le gata ina sili atu le lelei o le fuamoa o lo’o latou faatauina atu, ae o lo’o fa’atauina foi i se tau, e lelei mo tagata o le atunu’u.

I le vaiaso atoa na iai le aumalaga i Samoa, sa o latou taumamafa i fuamoa mai i le fa’ato’aga a Tanumapua, i taeao uma ma sa o latou fa’amaonia ia le saunoaga a le susuga ia Taimalie. Ma e pei ona sa saunoa ia le afioga i le Faipule ia Ape Mike Asifoa, e mafai ona avea lenei tulaga ma faataitaiga lelei mo Amerika Samoa.

Sa ta’ua e le afioga i le Faipule, ona o le faamanuiaina ma le tulaga lelei, o faato’aga moa, i totonu o Samoa, ua tau le fa’alagolago ai le atunu’u, i fuamoa mai atunu’u i fafo. Ma o lo’o iai se talitonuga maua’a i pule o kamupani i Samoa, a fa’aauau ai pea ona lagolagoina a latou taumafaiga e le malo, o le a mafai ona tuto’atasi Samoa, i tulaga o fuamoa, i se vaitaimi lata mai.