Ana le seanoa lou Agaga na ia te i matou

Le Agaga Faaola lea ua na saunia ai tatou ia tatau ona fai ma auauna o le feagaiga fou

Lo matou Tama e o i le lagi, e iai fo’i lau Afio i mea uma

E maeu lou alofa

Ua sili lava lou faamaoni

Ua e faamanuia mai ia i matou i mea uma lava e manuia ai

Ia viia lava oe e le aunoa

Ou te ava ma ou faaaloalo atu i lau faafofoga tapua’i Amerika Samoa

E faatulou atu i paia sautua lasi

Mamalu lē avea

Sā faalanu gatā

o Oe le Atunuu Tofi

Tulou!

Ua a’e nei i manū le faiva na tau ilo ai finagalo

I tofi o lau faiga malo Tutuila ma Manu’a mo le isi lua tausaga o i luma

Auā sui mamalu o itumalo i le Fono Fai Tulafono

Faapea Lou sui mo le Laumua i Uosigitone

Ua iloa le lupe o le taeao i lou finagalo

Ae se pagā, ua se lupe e fā’ia le tau o le valaau paia i le susuga ia Samana Semo Veavea

Faamaise ma faamafanafana le agaga o le Atua i Aiga, gafa ma paolo sili i lagi ma i tatou uma

E tali le faaaloalo i le faaaloalo

E faatau alofa

E le lilo, e le lanu

Ae na o se faafetai le a’ua’u mai le ta’ele o lo’u fatu

Ua ta inu malie i lau faaaloalo Amerika Samoa

Ua ta pale i lou faaeaea

Ua tau masuasua la’u ipu i lou alofa i tausaga ua alu

E faatumulia i le olioli ua tau ane a’u i sou finagalo

Ne'i mitamita se tasi

E le ona o ni galuega, se iloa, poo se malosi

A o le alofa tunoa o le Atua

E afua mai ou Ao, ou mauga tetele e o’o i mauga iti

Ou Ta’ita’i ma ou Faauluuluga se ia o’o lava i le fanau iti

Le mamalu maualuga o le au palota

Outou finagalo faaalia

O lau taulaga lea mo se taeao manuia o Amerika Samoa

O lau pule lea

Faafetai, faafetai tele

Ua faapōpō a o ni aso ua

Ae le tuua ai aso folau

Ta fia mafuta ae olo

Ona o faiva o le tofi ma matafaioi e le maalofia

Tele nāua tuatuagia o le laumua a o faai’u taualumaga

Faamae’a iloiloga o lenei paeaiga

Tapena ai fo’i le nofoaiga o fotua’i mai

O le finagalo lava o Amerika Samoa ma ona manaoga e taula’i ai a tatou taumafaiga uma

E ao ona faaleleia tautua eseese mo oe

E aofia ai le maota gasegase, malae vaalele ma uafu, ia sao a ta fagotaga, ma tausia a tatou fitafita ma nai o latou aiga

Tatou te finau foi ia tapu le eliga o le ilititai ma taugofie le pili aoga mo tagata aoga a la ta kolisi tuufaatasi

Ta’i se faamatalaga

So’u le atoatoa

E matua atu i lau utaga loloto ma lau tofā faa-le-Atua

Ou te magalo ai

Tului e le Atua e ou le sosia uma

Ona manuia i luga o oe Amerika Samoa

Tumau foi lona filemu i luga o le Malo Meleke

Taitoaluaina i tatou uma lava e lona Agaga

E ona le mana, tatou te malo uma ai

UIFAATALI AUMUA AMATA