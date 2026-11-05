AMERIKA SAMOA, O LAU PULE LEA!
Ana le seanoa lou Agaga na ia te i matou
Le Agaga Faaola lea ua na saunia ai tatou ia tatau ona fai ma auauna o le feagaiga fou
Lo matou Tama e o i le lagi, e iai fo’i lau Afio i mea uma
E maeu lou alofa
Ua sili lava lou faamaoni
Ua e faamanuia mai ia i matou i mea uma lava e manuia ai
Ia viia lava oe e le aunoa
Ou te ava ma ou faaaloalo atu i lau faafofoga tapua’i Amerika Samoa
E faatulou atu i paia sautua lasi
Mamalu lē avea
Sā faalanu gatā
o Oe le Atunuu Tofi
Tulou!
Ua a’e nei i manū le faiva na tau ilo ai finagalo
I tofi o lau faiga malo Tutuila ma Manu’a mo le isi lua tausaga o i luma
Auā sui mamalu o itumalo i le Fono Fai Tulafono
Faapea Lou sui mo le Laumua i Uosigitone
Ua iloa le lupe o le taeao i lou finagalo
Ae se pagā, ua se lupe e fā’ia le tau o le valaau paia i le susuga ia Samana Semo Veavea
Faamaise ma faamafanafana le agaga o le Atua i Aiga, gafa ma paolo sili i lagi ma i tatou uma
E tali le faaaloalo i le faaaloalo
E faatau alofa
E le lilo, e le lanu
Ae na o se faafetai le a’ua’u mai le ta’ele o lo’u fatu
Ua ta inu malie i lau faaaloalo Amerika Samoa
Ua ta pale i lou faaeaea
Ua tau masuasua la’u ipu i lou alofa i tausaga ua alu
E faatumulia i le olioli ua tau ane a’u i sou finagalo
Ne'i mitamita se tasi
E le ona o ni galuega, se iloa, poo se malosi
A o le alofa tunoa o le Atua
E afua mai ou Ao, ou mauga tetele e o’o i mauga iti
Ou Ta’ita’i ma ou Faauluuluga se ia o’o lava i le fanau iti
Le mamalu maualuga o le au palota
Outou finagalo faaalia
O lau taulaga lea mo se taeao manuia o Amerika Samoa
O lau pule lea
Faafetai, faafetai tele
Ua faapōpō a o ni aso ua
Ae le tuua ai aso folau
Ta fia mafuta ae olo
Ona o faiva o le tofi ma matafaioi e le maalofia
Tele nāua tuatuagia o le laumua a o faai’u taualumaga
Faamae’a iloiloga o lenei paeaiga
Tapena ai fo’i le nofoaiga o fotua’i mai
O le finagalo lava o Amerika Samoa ma ona manaoga e taula’i ai a tatou taumafaiga uma
E ao ona faaleleia tautua eseese mo oe
E aofia ai le maota gasegase, malae vaalele ma uafu, ia sao a ta fagotaga, ma tausia a tatou fitafita ma nai o latou aiga
Tatou te finau foi ia tapu le eliga o le ilititai ma taugofie le pili aoga mo tagata aoga a la ta kolisi tuufaatasi
Ta’i se faamatalaga
So’u le atoatoa
E matua atu i lau utaga loloto ma lau tofā faa-le-Atua
Ou te magalo ai
Tului e le Atua e ou le sosia uma
Ona manuia i luga o oe Amerika Samoa
Tumau foi lona filemu i luga o le Malo Meleke
Taitoaluaina i tatou uma lava e lona Agaga
E ona le mana, tatou te malo uma ai
UIFAATALI AUMUA AMATA