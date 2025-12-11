Aloa’ia tama ma tina matutua o le atunu’u i se ‘aiga fiafia ma meaalofa o le Kerisimasi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I se fa’aaliga aloa’ia mai i le Ofisa o le Kovana i le aso ananafi, sa fa’alauiloa mai ai le talimalo o le Afioga i le Kovana, Pulaali’i ma le Faletua faapea le Afioga i le Lutena Kovana, le Matua ia Pulumataala faapea le Malo o Amerika Samoa, i tama ma tina o le atunu’u, i la latou polokalama o le Kerisimasi, e pei ona fa’ataunu’uina i tausaga taitasi.

O lenei polokalama fa’aletausaga, sa fa’ataunu’uina i le Susana Uesele a le ekalesia Metotisi, i Ottoville.

O nisi o malo fa’aaloalogia sa faapea ona auai i le polokalama, na aofia ai le Afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa ia Tuaolo Fruean ma lona faletua, faapea le Afioga i le Fofoga Fetalai, ia Savali Talavou Ale ma lona faletua.

O le susuga i le Faafeagaigai a Rev. Penaia Faali’i sa na fa’atautaia le polokalama faaleagaga, na tatala aloa’ia ai lenei fuafuaga.

O le aufaipese sa lagiina vi’iga ma pesepesega o le Kerisimasi mo le polokalama, sa tu’ufa’atasia ai le aufaigaluega a le Matagaluega o Tautua ma Alagamanuia a Tagata Lautele (DHSS).

I lana saunoaga amata, sa fautuaina ai e le Afioga i le Lutena Kovana ia Pulumataala, ia tama ma tina matutua ina ia o latou saili le agaga fiafia. “Ia outou fiafia. O le ki o nei mea uma [o le fiafia]. A outou fiafia, e tout e o’o lava i le 101. Po o le a le tele o faalavelave, ia outou fiafia.”

Sa saunoa le Matua ia Pulu, o lona mana’oga ia atoa lona 105. Ma sa ia faapea atu i tama ma tina matutua, “A o’o atu i le Kerisimasi e te le fiafia, sau e va’ai a’u.” Ma sa ia fa’ailoa atu foi i tama ma tina matutua, o lo’o manaomia pea le latou faufautua, e le gata ia te ia ae faapea foi le afioga i le Kovana, aua le faatautaia o le galuega mo le alualui luma ma le lelei o le malo.

Ma i le faaiuga o lana saunoaga, sa ia momoli atu ai fa’amanuiaga o le Kerisimasi i tama ma tina uma o le atunu’u.

I le saunoaga a le Afioga i le Kovana sa ia ta’ua ai le o’otia o lona agaga, i lona tilotilo mai, i le alaala atu o tama ma tina matutua, i lea taeao. “Ese le mamalu o la’u va’ai. Talitonu le agaga o outou tama ma tina o le tatou atunu’u, sa failelea le ‘oa, tamaoaiga, le manuia, ua ola ai nei i matou.”

“Fa’afetai tele mo a outou talosaga. Fa’afetaia fai tatalo mo le Faigamalo a Amerika Samoa ma ona tagatanu’u.”

Sa saunoa foi le afioga i le Kovana, o tama ma tina matutua o le atunu’u, e malu iai le atunu’u i taimi e sou ai le folauga. Aua e afua mai i mauga manuia o Samoa.

“E masani ona faapea faamatalaga, o le Kovana ma lona Faletua, o le Tama ma le Tina o le atunuu. E leai. O lo outou silasila mai, o outou moni o Tama ma Tina, o lo’o maua ai le manuia.”

Sa fa’aleoina e le afioga i le Kovana ia le agaga fa’afetai, e le gata i ta’ita’i o le Maota Fono ae faapea foi le matagaluega o Faamasinoga. Aemaise ai o ta’ita’i fa’aleagaga o le atunu’u.

Na ia momoli atu foi lana faamanuiaga mo le Kerisimasi ma le Tausaga Fou i tama ma tina uma o le atunu’u, na mafai ona aofia potopoto i lea taeao.

Ina ua mae’a saunoaga o le taeao, sa faapea loa ona alo atu taitai o le malo, malo fa’aaloalogia faapea tama ma tina matutua, i le latou ‘aiga fiafia, ma fa’ai’u i le tufatufaina o ni meaalofa faapitoa mo tama ma tina matutua.

Na faapea ona aloa’ia ai i lea taeao, le tama ma tina pito sili ona matua i totonu o Amerika Samoa, e pei ona iai le tina matua ia Pouiva Tauoa Reid, lea ua atoa le 101 tausaga le matua, o Solialofi Vaili, e 94 tausaga. O Pisavale Tialavea Tauai, ua 92 tausaga le matua, o Pago Aloe, Teuaililo Bird, le Afioga i le Senatoa ia Si’I Noaee faape Shang Shung – 90 tausaga.

O lenei fa’atasiga ua fa’ailoga ai foi le ulua’i tausaga o le talimalo o le Faigamalo fou i lalo o le ta’ita’iga a le afioga Kovana Pulaalii ma le afioga i le Lutena Kovana, le Matua ia Pulamataala, i tama ma tina matutua o le atunu’u.