Tete’e se sui o le komiti faafoe a le LBJ i se faaiuga a le Kovana i le fa’atula’i ‘ese o ia mai i le komiti faafoe a le LBJ

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I sana tusi sa imeli mai i le Afioga i le Kovana Pulaalii N. Pula, ia Oketopa 9, 2025, na fa’aalia ai e le susuga ia Afamasaga Dr. Talifa Talifa Jr., o se tasi o sui o le komiti faafoe a le LBJ, ia lona tete’e i se fa’ai’uga a le kovana, e fa’atula’i ‘ese ai o ia mai totonu o le li’o a le komiti faafoe a le falema’i.

O le tusi a Afamasaga, sa fa’ao’o atu i le kovana, tauala atu ia Andra Samoa, lea na sainia le imeli, e aunoa ma se fa’alauiloa o lona tofiga po o lona tiute, i totonu o le Ofisa a le Kovana. O le imeli lea sa ia fa’aaogaina, o le andra.samoa@go.as.gov.

Sa fa’ailoa atu foi e Afamasaga ia Andra, ina ia fautuaina ma fa’ailoa atu i le kovana, lana tali. I le taimi o lea imeli, o lo’o iai Afamasaga i Hawaii, mo talavai a lona faletua. Ma sa ia ta’ua foi, ia le pogisa o ia, i le mafua’aga ua fa’atula’i fa’afuase’i ‘ese ai o ia mai totonu o le komiti fa’afoe a le LBJ, ae o lana konakarate, e fa’ato’a mae’a ia Novema 20, 2026.

Na ta’ua foi e Afamasaga, le fa’ate’ia tele o ia, i lenei fa’ai’uga ua faia e le kovana. Ma lona tete’e i lea faaiuga ua faia e le kovana.

Sa aloa’ia e Afamasaga, i totonu o lana tusi, ia le taunu’u atu o le tusi mai i le kovana, lea na fa’amutaina ai lana tautua i totonu o le Komiti Faafoe o Faatonusili a le LBJ.

O Afamasaga sa filifilia ma avea ma avea ma sui o lea komiti faafoe, i le 2022.

Sa ta’ua foi e Afamasaga e faapea, ua fa’alua ai lea ona tupu lea tulaga, o le tau ave’ese o ia mai totonu o le Komiti Faafoe o Faatonusili a le LBJ, ae e le’i o’o i le aso fa’atulagaina, e faamuta ai lana konakarate, ia Novema 20, 2026.

Ma o lenei taumafaiga o le taumafai e fa’atula’i ‘ese o ia, e aunoa ma se fa’amaninoga o le mafua’aga, e fa’ailoa mai ai le fa’aaoga sese o malosiaga fa’aleta’ita’i ma e ono solia ai le tulafono ma le faavae o lo’o puipuia ai ta’ita’i filifilia.

Ma sa fa’apea ona ta’ua e Afamasaga, le vaega o le tulafono (A.S.C.A. § 31.0205 (Board - Removal), o lo’o faamanino mai ai auala ma mafua’aga e mafai ai ona ave’esea se tasi mai i ona tofiga faaletaitai. I lea tulafono, o lo’o ma’oti mai ai, e mafai ona ave’esea pe fa’atula’i ‘ese se tasi, pe afai ua le faatino tofiga, le agava’a po o faia o se mea sese.

Na ta’ua foi e Afamasaga, i lana tali atu i le Kovana, le leai se o mafua’aga o ta’ua i le tusi a le kovana, o manino mai ai le mulimulita’i o lea fa’ai’uga, i tulaga o le tulafono. E leai ni moliaga, fa’amaoniga, fa’aaliga o se iloiloga, o ta’ua.

Ma na fa’ailoa atu ai foi e Afamasaga, e se’iloga ua mafai ona fa’amautu ni mafua’aga, e pei ona ta’ua i totonu o le tulafono, o lo’o ia te ia, le aia tatau, e fa’aauau ai lona tofiga se’ia fa’amae’aina i le aso atofaina.

Na ta’ua foi e Afamasaga, ona ua fa’alua ona tupu lenei tulaga, e foliga mai ai ia te ia, o se taumafaiga e faamata’u ma u’una’ia o ia, ina ia le fa’ataunu’uina ona tiute faaletulafono, o se tasi o sui tuto’atasi a le komiti faafoe. Ma afai ae le taofia le toe tupu mai o lenei tulaga, o le a faapea loa, ona ia uia ala o le tulafono, e puipuia ai ona aia tatau ma fa’atumau ai le fa’amaoni o le komiti faafoe.

Ma sa toe fa’amautuina e Afamasaga lana tu’uto e tautua le LBJ faapea ma tagata o Amerika Samoa.

O se taimi lata mai, na filifilia ai e le kovana ia le susuga ia Maaelopa Bob Tuiasosopo, e na te sui tulaga ia Afamasaga. O Oketopa 2027, pe afai ae pasia Maaelopa e le Senate, o le a faamae’aina ai ona tiute i totonu o le komiti faafoe.

O sui o le komiti faafoe a le LBJ, o iai nei, e aofia ai Dr. Patrick Pedro, Rep. Faimealelei Anthony Allen, Taimalelagi Dr. Claire Poumele, ma Lydia Faleafine-Nomura.