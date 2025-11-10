Rainbow Warriors upset San Diego State Aztecs photo & caption
Mon, 11/10/2025 - 6:50am
Samoana and American Samoa's pride, UH's OL Dean Briski, locks his laser death ray eyes on SD State LB Owen Chambliss, and it was soon to be all over. All night Biski demolished San Diego's defensive linemen on runs, and became an immovable wall on pass blocks. The University of Hawaii Rainbow Warriors upset San Diego State Aztecs 38-6 at the Clarence T. C. Ching Complex, Honolulu, Hawaii. [Photo by Barry Markowitz]