Tuua’ia se alii i lona fa’alala o se naifi i lana uo teine

fPago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 22 o Iuni, 2026, na tu’ua’ia ai se alii, i lona nofo ma fa’afefe sana uo tamaitai, i se naifi, i le la misa na fai i luma o le tama teine a le uo tamaitai, e 11 tausaga. Na avea lea ma tulaga na le mautonu ai le aiga, ma valaau ai leoleo.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia, i lenei faalavelave, ona o le puipuiga o le tamaitai talavou, na a’afia]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na tupu lenei faalavelave i le te’a o le ono, i le po, i le fale o le aiga na a’afia. O le alii ma lana uo tamaitai lea na misa, ua pe a ma le lima tausaga, o nonofo faatasi. Ae na misa ona ua fiu e su’e ia le tama teine a le fafine (uo tamaitai a le na molia), e 24 tausaga, lea na faapea, ua atoa le lua vaiaso, o nofo i le fale a lana uo tama.

Sa ta’ua i ripoti a leoleo, ia le faateteleina o le misa a le na molia ma lana uo tamaitai, ma amata ona tau’ai solo ai e le na molia, ia meafale ma tatu’i solo ia le fale. Sa faamatala e le fafine (uo tamaitai a le na molia), i leoleo, ia le u’uina e le na molia, o se naifi ma fa’alala atu ia te ia, ma fai atu, o le a ia (le na molia) fasiotia lana tama teine matua ma le uo tama a lana tama teine, i le po lava lea.

Sa ta’ua e le fafine (uo tamaitai a le na molia), ia le oso o lona fefe, ina ne’i mo’i folafolaga taufa’amata’u a le na molia, ona o ona uiga fa’aalia i lea afiafi.

Na ta’ua foi i ripoti a leoleo, ia le faia o folafolaga taufa’amata’u a le na molia, i luma o le tama teine 11 tausaga, a le fafine (uo tamaitai a le na molia). Na faia se molimau tusitusia a le teineititi 11 tausaga, e faamaonia ai lona va’aia ia le u’uina e le na molia, o se naifi, ma fai ana folafolaga taufa’amata’u. Atoa ai ma le fa’alalaina e le na molia, o le naifi, i foliga o lona tina (uo tamaitai a le na molia), ae e le i savali i fafo o le fale.

Sa faamatala e le fafine (uo tamaitai a le na molia), e le o se taimi muamua lea ua tupu ai lenei ituaiga faalavelave. Sa ia ta’ua e faapea, o se masani ia le misa o le latou aiga ma le fa’aalia e le na molia, o amioga faapenei. Ma o ona (le na molia) uiga fa’aalia i lea afiafi, ua sili atu nai lo taimi tuanai, ma ua avea ma se faapopolega ia te ia (uo tamaitai a le na molia), ona o le saogalemu a lana fanau.

O lena afiafi, na o’o atu ai le fafine (uo tamaitai a le na molia), i le ofisa a leoleo, mo le fa’amaumauina o ana faamatalaga, I le faalavelave na tupu.

O iina sa fa’ailoa atu ai e le fafine (uo tamaitai a le na molia), i leoleo, le iai o sona masalosaloga, e a’afia ia le na molia, i fualaau faasaina.

Sa fautuaina e leoleo, ia le fafine (uo tamaitai a le na molia), ina ia faila sana talosaga mo le fa’asaina o le na molia, ona toe latalata atu i le latou fale, o ia ma lana fanau.

Na mafai foi ona faia se faamatalaga a le tama tama a le fafine (uo tamaitai a le na molia), lea na o atu faatasi i le ofisa a leoleo.

Sa ta’ua e le tamaititi, le iai o ia i leisi a latou fale, ae i le fanua lava e tasi, ina ua ona faalogoina le ‘e’e a lona tina mai i le latou fale autu, ma ia tamo’e mai ai. Ma sa ia maua mai lona tina ma le ua molia, o tau ‘upu, i luma o lona tuafafine matua.

Na ta’ua e le tamaititi, e ui ina o le mataupu lava e tasi, lea sa misa ai lona tina ma le na molia, ae ua ‘ese le la misa i lea afiafi. O le taimi na ulufale atu ai le tamaititi i totonu o le fale, o le taimi foi lea ua savali ‘ese ai le na molia, mai i le fale.

Sa fa’ailoa atu foi e le tamaititi, i leoleo, pe a ma se masina pe lua, i luma atu, na ia maua ai se paipa – o lo’o ia talitonu o se paipa e fa’aaoga e ula ai le Aisa – i totonu o le potu moe a lona tina ma le na molia.

Ina ua mae’a le faatalanoaga a le fafine (uo tamaitai a le na molia) ma lana tama, sa logoina loa leoleo, i luga o le alatele e tusa ai ma le nofoaga, e ono alu iai, ia le na molia. Sa fa’ailoa atu e le fafine (uo tamaitai a le na molia), i leoleo, le alu o le na molia, i le fale taxi i Nu’uuli, ma faamatala la’ei a le na molia, sa faia i lea taimi.

O le latalata i le ta o le valu, i lea po, na maua ai loa e leoleo, ia le na molia, ma aveina o ia i le ofisa a leoleo, i Tafuna, ma faatalanoaina ai.

I lea faatalanoaga, sa fa’amaonia ai e le na molia, ia le faia o se la tauga’upu ma lana uo tamaitai, ae sa ia te’ena ia tu’ua’iga, e faapea, na ia folafolaina ia le fa’ao’olima i le fafine ma lana tama teine. Sa ta’ua e le na molia, na pau lava le tulaga sa ia faia, o le faaleo o lona le fiafia, i le umi ona alu o le teine matua.

Na te’ena foi e le na molia, ia faamatalaga e faapea, sa ia fa’aaogaina se naifi, e fa’afefe ai le fafine (uo tamaitai a le na molia). Ae sa ia ta’ua, o le naifi na ta’ua, o se naifi a sana uo, ma sa ia u’uina mai, e tu’u i totonu o se ato, ae le’i alu ‘ese atu, e ta’alo piliaki.

Na fiu foi leoleo e saili le naifi, ona fai mai le na molia, ua uma ona toe faafo’I le naifi a lana uo.

I le fa’agasologa o su’esu’ega a leoleo, sa faamautu ai le nofo va’ava’aia o le na molia, ona o seisi foi faalavelave na tupu mai, i le aiga lava e tasi, ma le fafine lava lea.

O moliaga na faia e faasaga, i le na lokaina, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.